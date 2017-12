Obedná pauza: zakrádajte sa

25. jún 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Wink: The Game je typ hry, ktorú by videoherní znalci bez problémov označili za "stealth-game". Vo veľmi krásnej infantilnej grafike. Aby ste zachránili princeznú, musíte prejsť temným zámkom. Skrývať sa v tieňoch, zakrádať sa, hľadať kľúče, škrtiť zozadu nepriateľov... alebo ich raz za čas odrovnávať kúzlami z magických palíc.

Ovládanie:



Šípky - pohyb,

Medzerník - ukrytie sa (do tieňa, za prekážku),

Shift - beh,

D - útok,

S - skok,

A - uchopenie (buď nepriateľa alebo predmetu).

Jednotlivé klávesy treba často kombinovať spolu so šípkami. Odporúčame prečítať si pred hrou rady na ovládanie, strávite pri nich pár minút, ale stojí to za to. Ak neviete po anglicky, stačí sledovať v nápovede obrázky a naznačené klávesy, veľmi jednoducho sa z nich dá všetko pochopiť.

