Hra: Poďte sa báť

Prvý diel psychologicko-hororovej adventúry Penumbra dokázal, že na vytvorenie úspešnej hry nie sú potrebné obrovské vývojárske tímy a neobmedzené rozpočty. Z free­warovej „ochutnávky“ sa vykľula úspešná plnohodnotná hra a nedávno prišlo aj druhé pokračov

25. jún 2008 o 0:01 Michal Gardian

anie s podtitulom Black Plague.

Podobne ako prvý diel je hra koncipovaná ako adventúra z pohľadu prvej osoby. Netradičné, ale veľmi funkčné, najmä vďaka podarenému originálnemu ovládaniu. Hlavné kúzlo hry však spočíva v atmosfére. Dusivo hororovej s pocitmi absolútnej bezmocnosti. To je okorenené vynechaním bojových scén. Pred rôznymi zombíkmi a príšerami môžete už iba utekať alebo sa dobre schovať.

Prípadne použiť nejakú pascu. To poriadne otestuje vašu schopnosť rýchlo reagovať pod silným psychickým tlakom. Ešte dôležitejším prvkom hrateľnosti sú logické úlohy a puzle postavené najmä na manipulácií s predmetmi a mechanizmami či práci s fyzikou.

Môžete prenášať debny a vytvoriť si tak cestu vpred alebo cez počítač otvoriť dvere s kódom. Častejšie však ide o použitie správnej veci na správnom mieste. Takmer výhradne veľmi logickým spôsobom. Iba občas zamrzí, že vpred neexistuje iná cesta ako tá nalinajkovaná autormi. Ďalšou slabinou je aj málo prepracovaný hlavný príbeh.

Grafika vás určite nepošle „do kolien“. Popravde, pre takýto typ hry ani nie je kľúčová. Ale nejaké detaily navyše - hlavne čo sa týka prostredia - by neškodili. Najmä ak sa situácia spája so zbytočne vysokou hardvérovou náročnosťou. Slabšia technológia však nezabránila podať dianie na obrazovke dostatočne štýlovo, a to je podstatné. O to viac sa autori vyhrali so zvukom - ten je vždy podstatnou súčasťou hororu. Škrípaním a mrazivým dabingom sa to iba začína...

Ak sa chcete naozaj herne báť, Black Plague vám poslúži veľmi dobre. Bez samoúčelného násilia a navyše aj za zaujímavú cenu.



http://www.penumbrablackplague.com/

Odporúčaná konfigurácia: Procesor 2 GHz, 1 GB RAM, 256 MB grafická karta.

