Ako webom zničiť firmu

Webová stránka vašej firmy môže prilákať tisícky nových zákazníkov alebo rovnaké množstvo spoľahlivo odradiť. Čo o tom rozhoduje? Ponúkame desať tipov, ako urobiť vašu webovú prezentáciu (ne)úspešnou.

25. jún 2008 o 0:03 Zsolt Baranyai

1. Stránka je o mne

„Vítame Vás na stránkach firmy Mrazené halušky, s. r. o. Našu firmu založil v roku 1829 náš starý otec.

Naša firma je držiteľkou týchto certifikátov...“ Začína sa vaša webová stránka takto? Potom je váš zákazník na najlepšej ceste, aby ihneď odišiel inam.

V skutočnosti vaša firma nikoho nezaujíma. Vášho návštevníka zaujímajú jeho problémy a potreby, od vás chce riešenie, ako ich uspokojiť.

2. Stránka len pre Explorer a vysoké rozlíšenie

„Stránka sa zobrazí správne len vo Windows Exploreri vo verzii 5.5 a vyššej a pri rozlíšení monitora 1024x768 a vyšším.“

Prečo to nenapísať hneď na úvodnú stránku? Veď viac ako 75 percent vašich návštevníkov používa presne tento typ prehliadača. A ostatní? Dokážete sa na nich vykašľať?

Web by ste mali navrhnúť pre všetkých bez rozdielu. Alebo si môžete dovoliť stratiť štvrtinu potenciálnych klientov?

3. Nezaoberáte sa optimalizovaním stránky

Na kľúčovú frázu „plastové okná“ existuje viac ako jeden miliónov výsledkov vo vyhľadávači Google. Stačí vám 11 250. miesto?

Pritom stačí na webovej stránke vykonať pár základných zmien, aby ste sa dostali do oveľa lepších pozícií ako teraz.

4. Doména = názov firmy

Ľudia v 95 prípadoch zo 100 hľadajú produkt, a nie konkrétnu firmu.

Ak vaša doména obsahuje kľúčové slovo alebo frázu týkajúcu sa toho, čo predávate, záujemcovia vás nájdu oveľa ľahšie, ako keď ich budete nútiť zadávať do prehliadača názov vašej firmy.

5. Animácie sú nevyhnutné

Vytvorte krásnu webovú stránku s množstvom animovaných efektov. Nenechajte ani kúsok obrazovky bez blikajú­cich, pohyblivých efektov. Vaši návštevníci budú šalieť od krásy. Doslova. Animácie v skutočnosti odvracajú pozornosť od naozaj dôležitých informácií a ešte návštevníkov aj znervózňujú.

6. Používajte krikľavé farby!

Najlepšie je modré pozadie so žltým a červeným písmom! No dobre, môžete pridať trošku zelenej. Alebo ešte lepšie, dajte nejakú „peknú“ grafiku do pozadia napísaného textu.

Každý z nás je odmalička zvyknutý na čierny text na bielom pozadí. Takto čítame noviny, knihy. Ak chcete používať iné farby a nechcete svoj web zabiť, dbajte na to, aby pozadie bolo svetlejšie a text čierny alebo výrazne tmavší.

7. Začínajte prezentáciu s flashom

Nech návštevník vidí, že máme dosť peňazí na drahé riešenia! Nech počká, kým sa tá animácia skončí, čím dlhšia, tým lepšia. No a čo keď ho nezaujíma? Hlavne, že je pekná.

Väčšina z čitateľov nemá čas na to, aby sa dívala na zmyselné animácie. Vašich zákazníkov zaujíma len jedna vec: ako vyriešiť ich problém. Ak namiesto toho ich chcete zabávať nejakou animáciou, veľmi rýchlo ich môžete stratiť.

8. Číslo produktu stačí

Váš návštevník neprišiel pre informácie, ale len preto, aby si od vás mohol kúpiť ten vytúžený parfum! Napíšte názov parfumu a hotovo. Návštevníci v prvom rade hľadajú na internete informáciu. Ak im ju dáte, máte šancu predať riešenie! Naopak, ak im chcete hneď predať, môžu hneď odísť.

9. Nezverejňujte kontakt

Čudovali by ste sa, ale veľa ľudí využíva internetové kaviarne a bezplatné webové e­mailové schránky.

Pre nich je najjednoduchším spôsobom poslať vám odkaz priamo z vašej webovej stránky pomocou kontaktného formulára. Ak im to neumožníte, nemusia sa s otázkou vôbec unúvať.

10. Používajte bezplatný webhosting

Ak nie vyššie uvedené praktiky, toto vám určite pomôže zničiť váš internetový biznis. Dáte každému najavo, že nemáte ani pár stoviek korún mesačne na poriadny webhosting. Na bezplatných webhostingoch zároveň bežia reklamy, a tak sa môže stať, že si na svojom webe spropagujete aj vlastnú konkurenciu.