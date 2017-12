Stĺpček Miloša Čermáka: Dav

O múdrom dave sa ťažko píše, i keď do novín je to stále lepšie ako na web, kde viete, že sotva text dopíšete, bude ho komentovať banda psychopatov. Na druhej strane je nepopierateľné, že „múdry dav“ pomohol vytvoriť unikátnu Wikipédiu a robí množstvo ďalš

25. jún 2008 o 0:02 Miloš Čermák

ích zaujímavých vecí.

Posledným trendom je skúsiť vytiahnuť z davu nielen informácie, ale tiež nejaké peniaze. A v žiadnom prípade nie pomocou nejakého hlúpeho ošúchaného triku („Som vdova po nigérijskom ministrovi...“), ale chytrou rafinovanosťou.

Napríklad webová firma Sellaband pomáha neznámym kapelám. Každý fanúšik si môže kúpiť jednu i viac akcií po desať dolárov. Keď sa ich predá tisíc, zaplatí Sellaband zmienenej skupine čas v nahrávacom štúdiu a vydanie cédečka.

Akcionári tak získajú nielen profesionálnu nahrávku svojich obľúbencov, ale ak bude predaj úspešný, taktiež zodpovedajúci podiel zo zisku. Prvé kapely už vraj svojim fanúšikom zarábajú. Iný príklad: írska firma Catwalk Genius ponúka to isté, ale začínajúcim módnym návrhárom. Ich prívrženci si môžu kupovať akcie po pätnásť eur. Keď sa ich vyberie viac ako 70 ­tisíc, dostane návrhár peniaze na vytvorenie originálnej kolekcie.

Íri iba začínajú, ale o peniaze internetových používateľov už súperí viac ako päťdesiat návrhárov. Je to dobrý spôsob, ako múdry dav angažovať a zapojiť do svojho biznisu. Názory ľudí podložené ich vlastnými peniazmi môžu pomôcť presadiť sa tomu najlepšiemu a je jedno, či je to hudba, móda, alebo čokoľvek iné.

Hlúpa je len jedna vec: žiadny múdry dav nie je taký šialený, aby investoval do stĺpčekára.