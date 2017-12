Artattack.sk: urobili z nás dôkaz na polícii

Názov servera artattack.sk pomerne presne vystihuje povahu fenoménu grafity, útočiaceho umenia ulice. Artattack sa prvýkrát objavil v roku 1996 ako maličký časopis formátu A5, ktorého náklad 20 kusov vytlačil Miro Gajdoš na školskej kopírke.

25. jún 2008 o 0:00 Lukáš Kodoň

Jeho obsah tvorili fotografie grafity zo zahraničných časopisov a náklad približne zodpovedal množstvu aktívnych sprejerov na Slovensku.

Ako rástla popularita tejto umeleckej formy vandalizmu, stúpal aj náklad a kvalita časopisu, no ôsme číslo už do tlače nešlo - nebolo ho z čoho zaplatiť.

Na dizajne nezáleží

„Vtedy mi bracho strelil facku, že nech s tým konečne ideme na internet,“ hovorí Miro Gajdoš. Brat Matúš mal už v tom čase zabehnutý portál bajkonur.sk, ktorý sa dodnes venuje mapovaniu klubovej a tanečnej scény. Spoločne vytvorili dizajn a štruktúru stránky artattack.sk, ktorá sa od roku 1999 nijako zásadne nezmenila.

„Najdôležitejšie, čo mi brat poradil, bolo, že sa mám vykašľať na to, ako to bude vyzerať, ľudia sa budú vracať pre jedinečný obsah,“ hovorí Miro na adresu svojho jednoduchého dizajnu. Nová verzia stránok sa vraj už pripravuje. Najvyšší čas, pôvodná stránka sa totiž edituje v staručkom softvéri a nezobrazuje sa väčšine používateľov používajúcich Internet Explorer.

Web pozná aj polícia

Artattack nie je profilovaný výhradne na grafity, mapuje dianie na celej hip-hopovej scéne: prináša informácie o koncertoch, filmoch, módnych trendoch, ale napríklad aj „miss marihuana“ - súťaž o najkrajšiu rastlinku doma vypestovanej trávy. „...to k tomu proste patrí,“ dodáva Miro.

Núka sa otázka, ako jeho aktivity vníma polícia. Grafity už dnes môže byť klasifikované ako trestný čin a štát chce posielať deti so sprejom v ruke na niekoľko rokov do väzenia.

„V sekcii s marihuanou máme uvedený taký ten blábol, že na nič nenavádzame, ale to je iba taká kľučka pre istotu, v zásade to nik nerieši. A pri grafitoch to je úplne jedno, fotiť steny nie je trestné,“ hovorí Miro.

Pravda je, že pred pár rokmi zmizli zo servera mená autorov pod fotkami.„Kamoši vraveli, že na polícii im dávali ako dôkaz vytlačené stránky z nášho servera, tak to tam už radšej nedávam.“

Stránka ako životný štýl

„Robím to, lebo ma to baví,“ hovorí Miro Gajdoš, 26-ročný Bratislavčan, rozvalený vo svojej detskej izbe, ktorá je dnes aj jeho pracovňou. Voľakedy sám maľoval, dnes sa venuje najmä svojmu portálu. „Nepotrebujem nikoho presviedčať, že grafity sú dobré alebo zlé, tie debaty sú aj tak stále o tom istom.“ Artattack pre neho nie je poslaním a zamestnaný človek iba ťažko uzná, že je to vôbec práca.

Je to najmä pohodový životný štýl. Robí svoju stránku tak, aby sa páčila najmä jemu, napriek tomu ho číta 3000 ľudí denne a svojimi aktivitami na seba zarobí.