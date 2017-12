Predstavujeme Pro Evolution Soccer 2009

24. jún 2008 o 14:38 Ján Kordoš

Čokoľvek konkrétnejšieho sa však o hre napísať nedá. Teda ak nepovažujete za dôležité vedieť, že PES 2009 ponúkne strhujúce grafické spracovanie (prepracované modely postáv, detailné animácie a pod.), najrealistickejšiu hrateľnosť, prehľadné ovládanie a jednoducho to bude to najlepšie, čo na trhu na jeseň nájdeme. Bodaj by to tak bolo, neuškodilo by však prezradiť niečo konkrétnejšie a nepísať tlačové správy ako cez kopirák... počkajte, áno, ide o PES 2009, nie minulý ročník.

Zdroj: PR