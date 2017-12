Bioshock uspel, lebo bol prezentovaný ako akčná hra

24. jún 2008 o 14:01 Ján Kordoš

To sa však otočilo po miernej zmene. „Je veľmi zaujímavé, že keď sme prezentovali tú istú hru a označili ju ako akčný projekt, začali sa ľudia o Bioshock zaujímať a považovalo ho za výborný a ambiciózny titul.“ Práve to je zrejme pre niekoho aj kameň úrazu. Niektorí hráči totiž prijali vlažne akčné zameranie. Podvodný svet Rapture a jeho história – to všetko bolo prerozprávané výborne, avšak išlo v konečnom dôsledku iba o strieľačku, napríklad na rozsiahlejšie RPG prvky sa akoby úplne zabudlo.

Kline sa ďalej vyjadril aj k téme posúvania dátumu vydania hry: „Niektorí ľudia si myslia, že posúvanie dátumu vydania nie je najlepšia cesta k vytvoreniu dobre hry. Ja si však myslím, že je to jediná cesta, ako sa dá úspieť.“ Dôkazom je napríklad Blizzard alebo Valve, spoločnosti, ktoré si dávajú dôrazne na čas, no v konečnom dôsledku to vždy dopadne na výbornú. Nič to však nemení na fakte, že Bioshock je kvalitná hra. Síce akčná, ale vynikajúca.

Zdroj: Shacknews, Gamasutra