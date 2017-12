Herní vývojári vykrádali konkurenčné projekty

24. jún 2008 o 11:53 Ján Kordoš

Lenže to, čo sa podarilo tvorcom z trojčlenného tímu Majestic Studios už presahuje všetky mysliteľné medze. Možno ste zaregistrovali kauzu s hrou Limbo of the Lost, point&click adventúry. Začiatkom mesiaca sa totiž ozvali niektorí hráči, upozorňujúci na fakt, že mnohé textúry z hry sa nápadne podobajú na iné z iných projektov. Neskôr sa zistilo, že plagiatorstvu nepodľahli ani také kúsky ako Oblivion alebo Thief: Deadly Shadows či Diablo 2. Americký vydavateľ okamžite začal okamžite konať. O okatom vykrádaní úspešných herných projektov (to si skutočne mysleli, že to nikto nezistí?) však podľa vyjadrenia vývojárov (Majestic), vydavateľov (pre Európu G2 Games, pre USA Tri Synergy) nik nevedel a o používaní neautorizovaných materiálov netušili.

Vývojári z Majesticu sa ohradili tým, že za všetkým stoja externí vývojári. Paradoxné však je, že o grafické spracovanie sa nejaký ten rôčik dozadu staral samotný šéf vývoja Majesticu. Všetci zainteresovaní sa samozrejme začali ospravedlňovať, hra bola stiahnutá z predaja a pracujú na nápravných krokoch. V tomto prípade sa rozhodne nedá použiť známa pravda „aj negatívna reklama je reklama“, pretože hráči podobné prešľapy neodpúšťajú.

