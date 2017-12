Zúčtovanie je možné podať aj elektronicky

Vo väčšine zdravotných poisťovní môžete podať ročné zúčtovanie poistného aj elektronicky. Táto možnosť sa však týka predovšetkým zamestnávateľov. Ostatní poistenci síce môžu využiť pri vypĺňaní tlačiva internet, doručiť ho však už musia osobne alebo pošto

BRATISLAVA 23. júna (SITA) - u. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) môžu klienti podať ročné zúčtovanie prostredníctvom tzv. elektronickej podateľne, musia mať ale schválené elektronické služby. "Pri využívaní elektronickej podateľne je zamestnávateľovi vydaný certifikát, ktorý zabezpečuje ochranu údajov," povedala pre agentúru SITA hovorkyňa poisťovne Petra Balážová. Certifikáty vydané platiteľom nahrádzajú elektronický podpis. Zúčtovanie môžu do najväčšej zdravotnej poisťovne podať klienti aj pomocou prenosových pamäťových médií, diskety, USB alebo CD. Pri takomto spôsobe doručenia pritom nie je potrebné doručovanie v papierovej forme, všetky potrebné údaje aj s podpisom platiteľa sú totiž uvedené v sprievodnom liste. Ďalšou možnosťou podania sú média. "V takomto prípade je klient povinný doručiť príslušný typ tlačiva a Oznámenie zamestnávateľa o preplatku a nedoplatku za zamestnancov aj v písomnej forme, a to do piatich pracovných dní od odoslania média," uviedla hovorkyňa. Inak sa totiž zúčtovanie nebude považovať za doručené.

Klienti Zdravotnej poisťovne Dôvera môžu pri podávaní ročného zúčtovania využiť pomocné internetové aplikácie. Dotazník im najprv odporučí správne tlačivo a následne ho aj zobrazí. Keďže sú tlačivá interaktívne, dá sa do nich vpisovať priamo v počítači. Po vyplnení ich ale treba vytlačiť, podpísať a poslať do zdravotnej poisťovne. "Majitelia grid karty nájdu v elektronickej pobočke dotazník aj tlačivá, v ktorých už majú vopred vyplnené základné informácie. Doplnia teda len údaje, ktoré poisťovňa nemá k dispozícii, napríklad z daňového priznania," upozornila PR manažérka poisťovne Zuzana Horníková. Zamestnávatelia môžu podať zúčtovanie poistného a oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch v elektronickej forme, prostredníctvom dávky 541 a 542, alebo v papierovej forme. "Elektronicky ich môžu zasielať iba tí zamestnávatelia, ktorí majú prístup do elektronickej pobočky," spresnila. Podobná je aj situácia v Spoločnej zdravotnej poisťovni. "Zamestnávateľ môže podať za zamestnancov zúčtovanie aj elektronicky v prípade, ak má aktivovaný prístup a grid kartu,“ informovala hovorkyňa SZP Martina Ostatníková. Ostatní poistenci môžu taktiež poslať zúčtovania elektronicky, ale do piatich dní ho musia doručiť buď osobne alebo poštou. "Táto možnosť je pre tých, ktorí by z rôznych dôvodov poštou alebo osobne nestihli doručiť vyplnené tlačivo včas," vysvetlila.

Elektronicky môžu v Apollo zdravotnej poisťovni podávať podľa jej hovorkyne Radoslavy Miklášovej ročné zúčtovania platitelia, ktorí majú uzavretú dohodu o doručovaní podaní elektronickými prostriedkami a ak vlastnia certifikát, ktorý ich oprávňuje na vstup do e-portálu poisťovne. Poistenci Union zdravotnej poisťovne môžu doručiť ročné zúčtovanie osobne na kontaktné miesto alebo poštou na adresu poisťovne. Podľa hovorkyne poisťovne Niny Zelníkovej budú jej klienti v roku 2008 vykonávať ročné zúčtovanie po prvýkrát vo väčšom počte. "Preto budeme vedieť posúdiť chyby a hovoriť o skúsenostiach až po ukončení celého procesu, zároveň budeme vedieť posúdiť vhodnosť spôsobov podávania ročného zúčtovania a zvážiť pre budúcnosť aj elektronickú formu," doplnila. Osobná návšteva poisťovne má pritom podľa jej slov svoje výhody, napríklad to, že pracovníci poisťovne vedia klientovi pri vypĺňaní formuláru prípadne aj poradiť.

Na podanie ročného zúčtovania zdravotného poistného za rok 2007 ostáva ešte týždeň, keďže konečný termín je 30. jún. Poistenci, ktorí zúčtovanie nepodajú, sa vystavujú riziku pokuty od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo výške 5 000 Sk. V ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia nastalo od januára tohto roku niekoľko zmien. Zúčtovanie už napríklad nemusia podávať niektoré skupiny poistencov, a to študenti, starobní dôchodcovia, asistenti osôb so zdravotným postihnutím či opatrovatelia. Tieto skupiny sa stali opäť poistencami štátu, podobne ako doktorandi, ktorí študujú v dennej forme štúdia a nedovŕšili 30 rokov. Upravili aj prípady, keď sa za istých okolností stávalo, že samoplatitelia alebo poistenci štátu s ďalšími príjmami museli odovzdať ročné zúčtovanie, aj keď jeho výsledkom bola nula, prípadne museli platiť poistné vypočítané z príjmov, ktoré prakticky nezarobili.