Motorola W230 – hudobný mobil pre nenáročných

Tiež používate mobil iba na telefonovanie a bez vreckového prehrávača sa nepohnete ani na krok? Možno vás osloví hudobný mobil od Motoroly, ktorý kúpite za necelé dve tisícky. Neponúka síce špičkové technológie, osloví však výdržou batérie a FM tunerom s

23. jún 2008 o 10:20 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

+ výdrž batérie

+ pamäťový slot, cena

+ cena

- displej



funkciou RDS a prehrávačom, ktorý prehrá „m-pé-trojky“ z pamäťovej karty.

Ak by Motorola vstúpila na trh s W230 pred niekoľkými rokmi, určite by zaujala týmto modelom ľudí, ktorí sú na hudbe takpovediac závislí. Dnes ponúka za veľmi priaznivú cenu jednoduchý mobil, ktorý osloví nižšie vekové kategórie a nenáročného používateľa, ktorý si na moderné technológie príliš nepotrpí.

Pády na zem mu neublížia

Plastové telo telefónu je navrhnuté s dôrazom na mechanickú odolnosť voči opotrebovaniu. Mobil dostal do vienka vymeniteľný čelný kryt a húževnatý polykarbonát, ktorý je skôr pružný, ako krehký. V praxi to znamená, že pri páde na zem si sotva všimnete nejaké poškodenia. Spočiatku sa nám zdalo, že mechanizmus, ktorý uzamyká čelný kryt je navrhnutý príliš subtilne, ako sme však mali možnosť pri testoch zistiť, mechanické istenie len tak nepovolí. Prežije i v rukách školákov, ktorí sú príliš neposední na to, aby si na svoje veci dávali pozor.

Systémový konektor pre nabíjačku nehľadajte, výrobca siahol radšej po štandardizovanom miniUSB porte, ktorý slúži nielen na dočerpanie energie, ale aj na prístup k údajom uloženým na pamäťovej karte. Mobil je tak možné nabiť kdekoľvek sa v blízkosti ukáže počítač, alebo nabíjačka pre vreckový prehrávač. Horšie je to však s audiovýstupom.

Namiesto toho, aby bol mobil osadený populárnym 3.5 mm jack konektorom, výrobca siahol po mobilnej, 2.5 mm klasike, čo so sebou prináša nemilú bariéru. Ak chcete použiť slúchadlá, ktorých zvuk vám sedí, bez redukcie sa nezaobídete. A to je v tomto prípade na zaplakanie.

Zastaraný displej, kvalitná klávesnica

Moderne navrhnutá klávesnica osloví nielen zvedavé oko, ale pri písaní a ovládaní ponúkne náležitý komfort. Dobre tvarované tlačidlá ponúkajú potenciál pre rýchle a presné písanie krátkych správ, mobil však reaguje príliš pomaly na to, aby ste ju využili na plno.

Dá sa s odvahou povedať, že tlačidlá by obstáli aj na manažérskom telefóne, kde na komforte záleží najviac. Pozor však treba dávať na päťsmerový ovládač, ktorý je dominantou klávesnice. Keďže vystupuje nad povrch telefónu viac, ako sa patrí, môže sa stať, že sa pri zasúvaní do vrecka zachytí a klávesnica odíde na večný odpočinok.

Displej zaručene svojou zastaranou technológiu nenadchne. Ide o pasívny model vyrobený technológiou CSTN, ktorý má rozlíšenie 128×128 bodov. Na jeho voľbe sa podpísal nízkonákladový profil telefónu. Aj lacné vreckové prehrávače sa dnes môžu popýšiť podstatne kvalitnejším zobrazovaním. Hlavným kameňom úrazu je slabá čitateľnosť na priamom slnku, v interiéri však oceníte dobre navrhnuté fonty, ktoré prečítajú i tí, so slabším zrakom.

V 2G sieti s wapom

Mobil je určený pre prevádzku v 2G sieťach a podporuje 900 a 1800 megahertzové pásmo. Môže sa vám teda pri cestovaní po svete stať, že narazíte v problémy s konektivitou. Podporované sú dátové spojenia prostredníctvom štandardu GPRS, takže nepočítajte ani s rýchlym prístupom k internetu.

S integrovaným wap prehliadačom by ste ho ani tak nevyužili a ak zistíte, že do mobilu nenainštalujete ani Operu Mini, či klienta Google Mail, viete že nemáte za čím ľutovať. Rovnako nepočítajte ani s bluetooth konektivitou pre headset. Vymoženosti tohto druhu by presahovali za hranice zámeru pri návrhu tohto mobilu.

Firmvér z doby minulej

Pri pohľade do menu človek nadobudne pocit, že už kdesi rovnaké rozhranie videl. Áno, Motorola ho uviedla na trh pred piatimi rokmi a nesnaží sa zákazníka obalamutiť novou grafickou schémou, že tomu tak nie je.

Práve naopak – na jednej strane má človek v rukách prehľadné lokalizované menu, ktoré je intuitívne pre ovládanie, na druhej zamrzí nie príliš rýchla odozva pri práci. Ako sme však na začiatku hovorili, ide o mobil pre nenáročných. Osvedčená platforma nezamŕza a je stabilným základom pre podporu multimédií.

RDS a MP3 sú slúchadlami aj bez nich

Zabudovaný FM tuner je vybavený funkciami automatického ladenia, systémom predvolieb a možnosťou záznamu do internej pamäte, funguje však iba vtedy, ak do slúchadlového konektoru zasuniete headset. Ten slúži ako anténa. Citlivosť prijímača je na dobrej úrovni, so selektivitou je to horšie.

Potešila nás plná podpora RDS a možnosť presmerovania výstupu na zabudovaný reproduktor, voľba pre jeho aktivovanie by mohla byť dostupná na jeden klik. Rolovať v dlhom menu nie je najpohodlnejšie. Reproduktor síce svojim zvukom pripomína prenosné „plážové rádio“, hrá však dostatočne hlasito, aby poslúžil hoci i ako podmaz pri práci vonku.

Multimediálny prehrávač pracuje s formátom MP3 bez obmedzení, skladby s DRM ochranou autorských práv však na ňom neprehráte. Podporuje prácu s playlistami a adresármi, ovládanie je vcelku dobre zvládnuté.

V balení sa nachádza 512 megabajtová pamäťová karta formátu microSD, známa i pod označením TransFlash, telefón si však hravo poradí aj s dvojgigabajtovou. Po pripojení pomocou USB kábla poslúži mobil ako čítačka kariet, takže nahrávanie skladieb je rutinnou záležitosťou.

Výdrž na nezaplatenie

Čo nás pri tomto mobile skutočne oslovilo je, výdrž batérie. Výrobca ju kalibroval na 9 hodín telefonovania, resp. 450 hodín pohotovostného režimu, takže ponechal dostatok energie pre prehrávanie skladieb a počúvanie rádia. V bežnej prevádzke sme si mali možnosť overiť, že batéria bez obáv pokryje potreby tých, čo sa bez hudby nepohnú ani na krok.

Motorola W320 je jednoduchý, cenovo dostupný mobil, ktorý dokáže ponúknuť nielen praxou overenú spoľahlivosť, ale aj podporu multimédií a extrémnu výdrž batérie. Poteší nielen školákov, ale aj používateľa s obmedzeným rozpočtom, ktorý nepotrebuje doplnkové služby operátorov, avšak potrpí si na to, aby sa pri cestovaní nenudil.