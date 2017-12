LEGO Indiana Jones - kockatá pocta hrdinovi s klobúkom

Indiana Jones je borec, hrdina našich detských čias, vtipom sršiaci profesor pátrajúci po historických pokladoch. Jednoducho ho žerieme i s jeho bičom a je to pre nás kultová postavička bez ohľadu na vek Harrisona Forda. Kocky z Lega sú sexi. Hranaté, far

23. jún 2008 o 7:42 Ján Kordoš

Pritom je základ skutočne jednoduchý. Panák postavený zo známej stavebnice. Žáner plošinovky. Obmedzené prostredie a tu a tam pohodené predmety z Lega, ktoré môžete rozmlátiť a vypadávajú vám z nich peniažky. Okrem toho je dôležitou súčasťou kooperácia postáv a všadeprítomný humor. LEGO Indiana Jones totiž vsádza na pôvodnú filmovú trilógiu, dopĺňa ho atraktívnym humorom parodujúcim predlohu a roztomilým žvatlaním postavičiek. Na výber dostanete tri kampane, čiže prežijete dobrodružstvo troch filmov. Keď spustíte hru, zaznie dobre známa melódia, pri voľbe misie cestujete po mape rovnako ako vo filme, animácia vtipne (a teraz skutočne vtipne, vrátane „mimiky tváre“) nahlodá zápletku a už to ide, nastupuje zdrvujúca akcia. Zdrvujúca hrateľnosťou. Nepriatelia nepredstavujú príliš veľký problém, jednoducho ich klofnete a oni sa rozsypú na jednotlivé časti stavebnice. Aby to nebolo príliš priamočiare, narazíte na jednoduché logické rébusy súvisiace s vlastnosťami postáv. Indiana Jones používa bič, takže môže preskakovať cez priepasti, priťahovať niektoré objekty. Iné postavičky sa zas prepchajú cez malé otvory, vyššie vyskočia alebo svojim krikom rozbijú sklenené vitríny (áno, to je prípad ženského elementu). Okrem toho sa na scéne objavujú rozhádzané kocky, z ktorých postavíte „niečo“, čo vám otvorí cestu vpred, inokedy musíte vykopať kľúč, opraviť vozidlo a podobne. Jednoduché, zúfalo lineárne a odsýpa to nesmierne rýchlo.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Charakterizovať dôslednejšie kockatého Indyho sa nedá. Skáčete, beháte, plieskate bičom, bacáte packami, niekedy zoberiete po nepriateľovi šabľu, inokedy si na hlavu natiahnete ich pokrývku hlavy, aby ste zblbli stráže, dokonca dostanete možnosť ovládať vozidlá (čo je šialené, pretože to skutočne vyzerá ako šúchanie angličákom po vydratom koberci – ach, kdeže sú tie detské časy a maličké autíčka? No ten čas je predsa dávno stratený a angličáky v charite – pozn. hnusne racionálneho a dospelého svedomia). Žiadne RPG prvky, žiadne rozhovory. Striedate postavičky podľa situácie, rozbíjate všetko naokolo a nesmierne sa bavíte. Predlohu by ste poznať mali, potom nájdete mnoho odkazov, tu nenápadných, tu vyslovene podávaných ako na podnose. Navyše funguje systém odmien, takže sa snažíte nájsť všetky poklady, rozbiť toho čo najviac a zbierať mince z každého kúta úrovne. Samozrejme, je to infantilné až hrôza a keď vás zbadá drahá polovička alebo rodinný príslušník ako sa uchechtávate a bavíte tak primitívnou zábavou, pomyslia si svoje. Ale nech, LEGO Indiana Jones je jednoducho extraktom tej pravej a čírej zábavy.

GRAFIKA 7 / 10

Ťažko môžeme očakávať grafické orgie, prípadne more najmodernejších grafických efektov. To pri pohľade na obrázky dôjde úplne každému. Spracovaniu sa však nedá uprieť akási roztomilosť, projekty od Traveller´s Tales s ničím nepomýlite, je to štýl mierne komixový, jednoducho svojský a vďaka prítomnosti jednoduchých objektov LEGA i zaujímavý. Celý koncept hry je postavený na jednoduchosti a grafika tomu taktiež zodpovedá. Skôr ako kvalite z technologického hľadiska sa teda skôr dá hovoriť o jednoduchej príťažlivosti. Ten, kto očakáva spektakulárne efekty, ťažko o LEGO Indiana Jonesa zakopne, ten však nebude hľadať v žánri plošinoviek všeobecne. Nenatrafíte tu na žiadny extrémne prepracovaný fyzikálny model, to sa pri jednoduchých objektoch alebo postavičkách z Lega nedá ani len predstaviť, má to však svoje čaro. Môže za to určite aj samotný kult Indiana Jonesa, pretože počas hrania navštívite dobre známe miesta, zažijete známe situácie a všetko to nádherne parodujú animované sekvencie. Keď sa totiž postavičky z Lega snažia podávať kvalitné herecké výkony, pri svojom pohybovom obmedzení to nemá chybu, navyše sa dočkáme primitívneho, ale chytľavého humoru.



INTERFACE 5 / 10

Ovládanie je pomerne jednoduché, pochopiteľné a všetko by bolo úplne fajn, keby to nekazila kamera. Tá sa v niektorých prípadoch úplne zblázni, vyvádza psie kusy a ničí tak celú atmosféru hry. Ono je totiž pohľad na scénu statický, zaberá ju pod určitým uhlom a pri presune do inej miestnosti sa prepne na inú kameru, prípadne pri väčších exteriéroch sa obraz začne otáčať. Bolo by to fajn, keby to fungovalo. Pri jednoduchých mapách, kde môžete ísť vpred a nikam inam, to nevadí, avšak problematickým sa stane vnímanie vzdialenosti alebo celkovej „hĺbky“ priestoru. Niekedy nedokážete rozpoznať, či skáčete skutočne oproti lanu alebo úplne mimo do priepasti. Skákanie po rotujúcich valcoch je nezmyselne frustrujúce a nie raz sa stane, že vami ovládanú postavičku nevidíte, prípadne nedokážete posúdiť, kam to vlastne bežíte. Je to zlé, veľmi zlé, dalo by sa to vyriešiť jednoduchým presunom kamery za postavičku. Takto to síce pripomína klasické plošinovky, no implementovaním tretieho rozmeru sa stratila prehľadnosť a účelnosť pohľadu zboku. Zo začiatku nebudete kameru haniť, no čím hlbšie sa do hry ponoríte, tým začnú nedostatky plávať na povrch a dajú o sebe okamžite vedieť. Následne trpí celé ovládanie, pričom v tak jednoduchej hre, akou LEGO Indiana Jones rozhodne je, sú problémy s kamerou nežiaduce. Preto prísna päťka.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Typický príklad jednoduchej príťažlivosti. Je to zábavné a áno, je to značne primitívne a nie je tu po kvapkách dávkovaný napínavý príbeh, nik vám neponúkne nič na zamyslenie, neuspokojíte svoje filozofické ego. Dostanete postavičku, respektíve ich je viac a hráč, bav sa ako len vieš a dokážeš. Tak trieskate do Lego kociek, rozbíjate ich, zbierate peniažky, aby ste na konci úrovne mali naplnenú peňaženku a dostali hodnotenie 100% True Adventurer. Zbierate časti pokladu, využívate schopnosti jednotlivých postáv, spoločne sa dopĺňate. Hrateľnosť je navyše založená na viacnásobnom hraní úrovne. V drvivej väčšine prípadov sa totiž nedostanete na všetky miesta, ostanú pre vás v príbehovom móde neprístupné. Pri voľnom hraní môžete prepínať medzi všetkými postavami, ktoré si otvoríte v príbehu a otvoria sa vám nové možnosti. Inak je hrateľnosť skutočne založená na primitívnom koncepte, ale ono to celé funguje, je to zábavné a vás baví prejsť si jeden diel trilógie, úplne vypnúť a prebehnúť známymi miestami. Ťažko sa to popisuje, do hry však spadnete rýchlo, pohltí vás a je náročné od rozohratého príbehu vstávať.



MULTIPLAYER 7 / 10

Dôraz je kladený na kooperatívny multiplayer, veď sa to pri viacerých postavičkách na obrazovke priam núka. Je určite fajn, že si zahráte s kamarátom, len kamera nepatrí medzi doriešené prvky. Najlepšou možnosťou je však hranie priamo za jednou obrazovkou. LEGO Indiana Jones nepatrí medzi hry, ktoré by ste si strihli s niekým neznámym.

ZVUKY 7 / 10

Budete počuť zvuk rozbíjajúcich kociek, prípadne ich skladanie, občas nejaké to huhlanie (Lego panáci komunikujú výhradne vzdychajúcimi citoslovciami) a to je asi tak všetko. Napriek svojej audio striedmosti sú však zvukové efekty dostačujúce, veď ide len o plošinovku.

HUDBA 10 / 10

Tátatatá tádadá, tátatatá tádatádádá. Filmové skladby. Rozsiahlejší komentár nie je potrebný. Jednoznačná desiatka a kto si to nemyslí, môže aj bičom plieskať, menej to nebude.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

LEGO Indiana Jones nie je hrou nijak ťažkou, náročnou a tým pádom ani dlhou. Zomrieť vlastne nemôžete, po každej smrti prídete o určitý počet pozbieraných mincí, ktoré z vás vypadnú. Niektoré z nich môžete hneď pozbierať, všetky však väčšinou nestihnete a tým pádom ide o jediný výrazný postih za neopatrné hranie. Frustrujúce momenty však nastávajú v kombinácii so spomínanou kamerou. Niekedy je to o nervy aj pri spolupráci s druhou postavou, ktorú riadi umelá inteligencia. Väčšinu času vie, čo má robiť a hádanky založené na spolupráci nebude úspešne sabotovať, no niekedy sa problematické miesto vyskytne, v bojoch je vidieť menší dôraz (takže vy v konečnom dôsledky vyzeráte ako vraždiaca mašina a hrať môžete za Indyho i krehkú slečnu, rozdiel v tom nebude) a raz za čas sa nedokáže premiestniť cez problematické miesta. Ako už bolo spomenuté, hra sa zameriava na filmovú trilógiu a prežijeme si tak všetky tri časti – každá niekoľko hodín zaberie, ale v súčte vám 18 úrovní vydrží priemernú hernú dobu. Ak zistíte čo a ako použiť, preletíte všetkým ako víchor. Za 10 minút jedna úroveň, v opačnom prípade to bude tak dvoj až trojnásobok hernej doby, všetko samozrejme záleží, či zbierate mince, hľadáte časti pokladu a podobne. Inak to je typicky tupá plošinovka, kde ani nepriatelia nijak zúfalo nepremýšľajú a pokým vás zbadajú, bežia smerom k vám so zaťatými päsťami, strieľajúcimi zbraňami.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,7 / 10

LEGO Indiana Jones je hrou nesmierne zaujímavou. Zároveň však aj kontroverznou, navyše sa v takomto šate objavuje už niekoľký raz. Dá sa pohodlne milovať (je to predsa Indy, jednoduchá a chytľavá hrateľnosť, ľahko pochopiteľné herné princípy, infantilná atmosféra priťahuje), zároveň však aj nenávidieť (príliš jednoduché). Skôr, než sa však vyberiete vy sami na ktorúkoľvek stranu, treba povedať, že si vás hra veľmi ľahko získa, doslova opantá svojou chytľavosťou. O tom ste sa však presvedčili už v hrateľnom deme. To odhalilo presne to, čo vás čaká v plnej verzii. Ak máte radi Indyho, dokážete sa uvoľniť a vnímať i „povrchnú“ zábavu plošinoviek, máte pred sebou hrateľný licencovaný projekt – a tých práve mnoho nie je.