Aby ste sa na dovolenke nepripiekli...

Radi sa opaľujete a skôr či neskôr to vždy skončí popáleninami, ktoré vám strpčia dovolenku? Vyzbrojte sa tento rok osobným elektronickým asistentom, ktorý dohliadne na to, aby sa vám to už nestalo.

23. jún 2008 o 7:10 Milan Gigel, (mg)

Firma Oregon Scientific ponúka zariadenie, ktoré monitoruje intenzitu UV žiarenia a teplotu, aby vás pri pobyte na slnku vystríhalo pred možnými rizikami a následkami. Časovač sleduje váš pobyt na slnku a včas vás upozorní na to, že nastal ideálny moment na to, aby ste si oddýchli v tieni alebo sa zahalili pred škodlivými slnečnými lúčmi. Kompaktné vyhotovenie zariadenia má iba 8-centimetrovú výšku a odolné plastové puzdro odolá i jemnému plážovému piesku, či striekajúcej vode. Dostupnosť: www.gadgetshop.com

Orientačná cena: 1000 korún