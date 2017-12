MacBook Air už aj v koži

Zdá sa vám byť hliníkový povrch tenučkého notebooku z dielní Apple príliš neosobný, priemyselný a neohrabaný? Potom by ste mali vedieť, že sa na trhu objavilo luxusné puzdro z kože, ktoré mu dodá šmrnc.

23. jún 2008 o 6:40 Milan Gigel, (mg)

Priliehavú „koženú bundu“ uviedla na trh spoločnosť Vaja a na výber je niekoľko tisícok farebných odtieňov. Exkluzívnosti však zodpovedá aj cena. Za tento špás zaplatíte cenu od 300 dolárov nahor (približne od 5 000 SK).

Nový „look“ notebooku stojí rozhodne za to, otázkou však zostáva, ako to bude s jeho chladením. Už teraz sa môžete stretnúť so situáciou, kedy chladenie jednoducho nestíha a pod rukami máte horúce peklo. Pridajte k tomu horúce sparné leto a kožený oblek – niekedy sa vyplatí jednoducho nepokúšať...

Dostupnosť:

http://www.vajacases.com/home/home_en.html?Prod=notebook-apple-macbookair&ini=nap35Ci&c=5&it=1&s=1