Mac OS X pobeží na akomkoľvek počítači

Zdá sa, že operačný systém z dielní Apple začína mieriť na stolové počítače bez obmedzení. Na trhu sa v najbližších dňoch objaví modul určený pre USB port, ktorý dokáže na základných doskách emulovať zavádzač EFI, ktorý je novšou alternatívou BIOSu.

23. jún 2008 o 6:25 Milan Gigel, (mg)

USB modul stačí zasunúť priamo do systémového USB konektora základnej dosky a môžete sa podľa slov výrobcu pustiť do inštalácie operačného systému Mac OS X z originálnych nosičov bez toho, aby ste ich museli upravovať tak, ako to bolo potrebné doposiaľ. Prináša to so sebou komfort, o ktorom pri projektoch typu „hackintosh“ hovoriť rozhodne nemožno.

Bez povšimnutia by nemali zostať ani notebooky, pre ktoré bude modul dostupný vo forme špeciálneho USB kľúča. Výrobca ohlásil dostupnosť už na koniec tohto mesiaca, cena zatiaľ nebola stanovená.

Viac informácií: http://www.efi-x.com/