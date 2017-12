Nokia chystá odpoveď na iPhone

Na trhu by sa mal objaviť nový mobil z dielní Nokie, ktorý bude navrhnutý tak, aby ho bolo možné ovládať výhradne dotykom prstu. Niesť bude označenie 5800 Tube a povráva sa, že by mal iPhone od Apple schovať do vrecka.

22. jún 2008 o 19:33 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 19 0

Postavený bude na platforme S60 Touch, ktorá má odštartovať novú éru v ovládaní mobilov z dielní výrobcu. Okrem veľkého 3,2 palcového dotykového displeja s rozlíšením 640x360 bodov a podporou zobrazenia 16,8 milióna farieb možno od neho očakávať WiFi konektivitu, podporu 3G dátových prenosov v sieťach UMTS/HSDPA, bluetooth modul, 3.2 megapixelový fotoaparát, kameru pre videohovory v 3G sieťach, GPS modul, televízny výstup a rozširujúci slot pre pamäťové karty. Všetko sa bude točiť okolo multimédií a internetových služieb. Nokia zatiaľ o bližších detailoch mlčí, telefón by sa mal objaviť už na tohtoročnom predvianočnom trhu.