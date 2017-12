Vďaka mobilom budú lietadlá meškať menej

Zdá sa, že mobilné telefóny by sa v priebehu piatich rokov mohli stať dôležitou súčasťou leteckej prepravy. Štúdia ukázala, že mobily pasažierov môžu leteckým spoločnostiam ročne ušetriť takmer 12 miliárd korún.

22. jún 2008 o 19:00 Milan Gigel, (mb)

Mobilné telefóny môžu na seba prevziať úlohu elektronickej letenky a elektronického žurnálu, ktorý bude obsahovať informácie o batožine, úhradách a ďalších detailoch, ktoré s letom súvisia. Znamená to, že odbavenie by mohlo prebehnúť elektronicky bez akýchkoľvek papierových dokumentov.

Mobilná komunikácia prostredníctvom SMS správ môže skrátiť prestoje, ktoré vzniknú v prípade zmeny niektorých detailov, týkajúcich sa letu. Ak je potrebné pasažierov nasmerovať na iný východ, nebude potrebné čakať na to, kým si to s dostatočnou časovou rezervou všimnú na zobrazovacom paneli. Meškania tak bude možné redukovať na minimum. Dôležité je však aj to, aby boli mobilné služby dostupné i na palube lietadiel.

Až 67 percent leteckých spoločností plánuje do roku 2010 sprevádzkovať mobilné odbavenie, 82 percent aeroliniek chce so svojimi klientami komunikovať pred letom prostredníctvom SMS správ.