Alpha Protocol - agent bez povolenia zabíjať

Špionážnych hier mnoho nie je, navyše takých, ktoré sú postavené na RPG prvkoch už dupľom. Vývojári z Obsidian Entertainment to veľmi dobre vedia a možno práve preto sa rozhodli zasadiť svoj nový projekt do tohto prostredia.

20. jún 2008 o 13:10 Ján Kordoš

Alpha Protocol je ich prvý projekt, ktorý je založený na ich vlastnom IP, nepracujú na žiadnom pokračovaní – jednoducho sa rozhodli vytvoriť svoj vlastný svet a vdýchnuť mu vlastné myšlienky. Ak si však myslíte, že ide o nováčikov na hernom poli, ste na veľkom omyle. Na svedomí majú napríklad Knights of the Old Republic 2 alebo Neverwinter Nights 2, pričom vývojári pochádzajú z rôznych veľkých štúdií ako Black Isle Studios (Baldur´s Gate, Icewind Dale alebo Planescape Tornment), Blizzard či Electronic Arts. Skúseností teda majú na rozdávanie, s hrami na hrdinov to podľa predošlých projektov jednoznačne vedia. Alpha Protocol má teda tie najväčšie ambície presadiť sa na hernom trhu a už teraz mu držíme palce, hoci je to len niekoľko mesiacov, čo bol titul oznámený.



Základ je jasný. Špionážna hra, radšej sa však pozrieme najprv na žáner všeobecne. Kamera sníma dianie na obrazovke spoza hlavného hrdinu. Na prvý pohľad to vyzerá na akčnú hru, čo dokumentujú aj obrázky, ale ako nás napríklad presvedčil Mass Effect, práve toto je tá správna cesta ako sa zapáčiť i bežným hráčom, no zároveň si projekt udrží pozornosť náročných hráčov implementáciou RPG prvkov. Čaká nás napínavý a zaujímavý príbeh s konšpiráciou, podobný filmovým trilerom. Agent CIA Michael Thorton je nováčikom a hneď jeho prvý prípad nedopadne najlepšie. Bez skúseností, bez vytvorených známostí a priateľov, ktorí by mu pomohli von z toho najhoršieho, sa jeho prvá misia končí neúspešne. Každý ide po jeho krku a hlavou sa mu preháňajú nepríjemné myšlienky. Skutočne ide o zhodu okolností alebo bolo všetko narafičené na bažanta, ktorý si to môže odskákať a jeho zmiznutie bude len ďalšou čiarkou v kolónke nezodpovedný a nepripravený agent na skutočnú akciu. Lenže Thorton nechce pustiť svoju kožu lacno, začne jednať na vlastnú päsť a postupne zisťuje, že konšpirácia nebude pre neho termín v slovníku cudzích slov, ale nitky osudu siahajú až na tie najvyššie miesta. A samozrejme náš hrdina bude ten jediný, kto môže klbko rozmotať, prísť všetkému na koreň a zachráni nielen svoj, ale aj životy iných nevinných ľudí. Príbeh sa odohráva v blízkej budúcnosti, takže má dianie na obrazovke ten správny šmrnc.

Nech hra vyzerá akokoľvek akčne, dôležitou súčasťou sú RPG prvky, skúsenosťami budeme odmeňovaní za úplne všetko a postupným investovaním získaných bodov do vybraných schopností zlepšujeme hrdinove parametre. Skillov bude mať hrdina rovných desať a každý z nich bude mať desiatku úrovní, ktoré ukazujú kvality hráča v danej oblasti. Okrem toho nás čakajú špeciálne bonusové schopnosti za spôsob hrania. Ak sa budeme snažiť presúvať sa čo najtichšie, likvidovať nepriateľov nenápadne, po vzore archievmentov nám pribudne špeciálna vlastnosť tichého zabijaka. Funguje to aj v iných prípadoch, takže pri konverzácii sa dokážeme z niečoho vykecať, v prípade brutálnej akcie sa zlepší presnosť alebo sila. Odmeňovaní budeme totiž za úplne všetko, za akékoľvek riešenie situácie dostaneme body do adekvátnych vlastností a tým pádom sa nám zlepšuje práve to, čomu sa venujeme. Alpha Protocol nebude hádzať polená pod nohy žiadnemu štýlu hrania, bude ho chváliť a podporovať, nech ide o akékoľvek riešenie situácie. Tomu však zodpovedá aj správanie NPC postáv, ktoré si vytvoria vzťah k hrdinovi práve podľa toho, akú má reputáciu, ako s nimi jedná. Už žiadne statické a tupo postávajúce postavičky, ktoré si odkecajú svojich zopár viet a dajú hráčovi úlohu. Okrem toho sa dočkáme aj úpravy a postupného vylepšovania zbraní, pričom princíp si dokáže predstaviť každý, dostáva sa nám ho už i v tradičných akčných projektoch.



Zaujímavým spôsobom budú riešené rozhovory, tu sa nechali vývojári inšpirovať práve Mass Effectom. Na tradičnú schému voľby konkrétnych viet tvorcovia hodili bobek a poctivo pracujú na interaktívnych dialógoch, ktoré môžete ovplyvňovať voľbou spôsobu, respektíve tónom hlasu. Na ostatných môžete prehovoriť priateľsky, agresívne alebo ako profesionálny agent, pričom túto náladu v rozhovore môžete samozrejme počas pokecu meniť podľa vzniknutej situácie. Celé to bude vyzerať filmovo, prirodzene a zároveň je zaručená znovuhrateľnosť, ktorú len podporuje nesmierne množstvo spôsobov riešenia daného problému. Svet Alpha Protocol bude nesmierne interaktívny a práve na to by mala vsádzať nová generácia hier, ktorá začne zrejme prichádzať až teraz. Inovatívne spôsoby hrania sa dajú odhaliť len ťažko, preto sa Obsidian radšej rozhodol vziať do rúk to známe a upraviť pre hranie na novej úrovni. Netreba pripomínať, že špionážne prostredie je dostatočne lukratívne (hoci paradoxne v týchto dňoch vychádza The Bourne Conspiracy, tu však ide výhradne o akciu) a v rukách odborníkov sa tešíme. Žiadne fantasy, žiadne sci-fi: máme tu RPG z uveriteľného sveta.