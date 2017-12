HP iPAQ 914c - mobilná kancelária s podporou 3G

Možno vtesnať notebook do vrecka nohavíc? S najväčšou pravdepodobnosťou nie! Môžete však siahnuť po smartfóne, ktorý sa dorozumie v 3G sieťach, pripojí sa k WiFi hotspotu, využije satelitný signál pre GPS navigáciu, a umožní vám odpovedať hlasom na e-mail

20. jún 2008 o 13:15 Milan Gigel

+ 3G konektivita

+ GPS

+ hlasová odpoveď, príkaz

- 128 RAM, USB konektor



y. Trojmegapixelový fotoaparát s automatickým zaostrovaním nevynímajúc.

V redakcii sme otestovali novinku z dielní HP, ktorá sľubuje nekompromisnú všestrannosť pre náročných. Sľuby sú sľuby, avšak najviac zaváži vlastná skúsenosť. Ako sme dopadli? Čítajte ďalej.

Malý, avšak ťažký

Nosiť nepretržite vo vrecku 154-gramovú záťaž nie je pohodlné, obzvlášť ak ide o vrecko košele a horúce, sparné leto. Ide však o malú daň za to, že máte k dispozícii dlhú výdrž batérie, veľký dva-a-pol palcový displej a qwerty klávesnicu, ktorá sa dá obsluhovať dvoma palcami.

Továrenské vyhotovenie „deväťstoštrnástky“ na vysokej úrovni, z čoho je zrejmé, že výrobca zúročil v konštrukcii svoje dlhoročné skúsenosti z výroby vreckových počítačov. Plastové telo je zosilnené kovovým rámom a spodná časť je pogumovaná, aby vytvorila protisklzovú plochu, ktorá vcelku dobre odoláva škrabancom. Vyhotovenie v tradičnom formáte so sebou prináša istú mieru ergonómie, nebolo by však na škodu, ak by bolo ťažisko posunuté bližšie k spodnej časti. Pri písaní by sa človek cítil istejšie a minimalizovalo by sa riziko vykĺznutia z rúk.

Ak v business triede očakávate dockovací konektor a pohodlie pri nabíjaní a synchronizácii, budete sklamaní ak zistíte, že USB konektor je umiestnený na boku, pod gumovou krytkou. Znamená to neustále vyťahovanie a zatláčanie, čo rozhodne pohodliu nepridá. Rovnaký konektor slúži i na pripojenie handsfree súpravy.

Kvalitný displej, malá klávesnica

Displej s rozlíšením 320×240 bodov má 2,5-palcovú uhlopriečku a jeho čitateľnosť je v rôznych svetelných podmienkach pomerne dobrá. LED podsvietenie umožňuje plynulú reguláciu intenzity, do budúcnosti by však nebolo na škodu, ak by bola k dispozícii aj automatika. Ak je okolitého svetla dostatok, vypnutie podsvietenia by mohlo ušetriť cennú energiu. Aj napriek tomu, že displej pracuje iba so 65 tisícmi farieb, zobrazenie fotografií a videozáznamov dosahuje v interiéri očakávanú kvalitu. Dotyková vrstva neochudobnila displej ani o farby, ani o jas.

Robustná QWERTY klávesnica s centrálnym päťsmerovým ovládačom je navrhnutá tak, aby bol priestor využitý na maximum. Presnosť písania sa vývojári snažili dosiahnuť prehnutím tlačidiel do poloblúkov, trojica preraďovačov umožňuje pohodlný prístup k špeciálnym znakom. Dá sa povedať, že klávesnicou je možné ovládať všetko bez toho, aby ste siahli po styluse. Pri hrubých prstoch sa však budete musieť vo svete malých tlačidiel tancovať s náležitou ľahkosťou, čo nemusí byť príliš jednoduché. Malá, avšak dobre spracovaná klávesnica s podsvietením je doplnená o kolískový prepínač pre nastavenie hlasitosti, jog-dial koliesko pre pohyb v ponuke, tlačidlo hlasového ovládania, a spúšť fotoaparátu. Optimálny zdvih tlačidiel a ich mechanický odpor dodávajú pri ovládaní náležitý komfort.

Teleskopický stylus je zapuzdrený v pravom dolnom rohu a ak chcete využiť dotykový panel, budete ho používať často. Vývojári systému Windows Mobile stále zabúdajú na to, že by nám bolo prirodzenejšie ovládať smartfóny dotykom prstu. S trochou cviku to ide, o komforte však hovoriť nemožno.

Zaostrené na cestovateľov

Z výbavy je zrejmé, že výrobca myslel hlavne na tých, čo sú nepretržite v pohybe a nesmú stratiť spojenie s internetom. GSM modul sa dohodne s operátormi vo všetkých sieťach a umožňuje GSM, GPSR, EDGE, UMTS a HSPDA konektivitu vo všetkých frekvenčných pásmach. Znamená to, že je absolútne jedno, či ste doma na Slovensku, alebo máte naplánovanú zahraničnú cestu do Číny. Z ponuky si môžete vybrať vždy najrýchlejší prístup k internetu.

Zabudovaný WiFi modul hovorí rečou protokolov 802.11b a g, problémy mu nerobí ani silné zabezpečenie prostredníctvom štandardu WPA2. Znamená to, že pokrýva všetky súčasné technológie. Ak ste v pokrytí bezplatného WiFi internetu, jednoducho premigrujete na lacnejší variant komunikácie.

Zabudovaný Bluetooth modul verzie 2.0 je vyzbrojený rozšírením EDR a obsahuje softvérovú podporu pre premostenie internetu s notebookom. Znamená to, že pomocou PAN siete využijete na svojom notebooku 3G konektivitu mobilného operátora bez toho, aby ste potrebovali dátovú kartu. Výhodou je priama podpora vo všetkých operačných systémoch a triviálne sprevádzkovanie jediným kliknutím.

Mobilný Windows pre každého

HP iPAQ 914c sa dodáva s operačným systémom Windows Mobile 6.1 Pro, ktorý na 416-megahertzovom procesore PXA270 beží až na malé výnimky svižne. Prehrávanie videa, hudobných nahrávok, či plynulé hry bez trhania sú samozrejmosťou. Lokalizácia zatiaľ dostupná nie je, takže sa budete musieť uspokojiť s angličtinou. V systéme je predinštalovaných niekoľko mobilných aplikácií, ktoré umožňujú využiť potenciál zariadenia naplno.

HP Voice Control umožňuje po kliknutí na tlačidlo hlasové ovládanie systému, čo je praktické pri jazde automobilom. Rozoznávanie reči je v nerušnom prostredí na dobrej úrovni, musíte si však na anglické povely zvyknúť. Omnoho praktickejšia je však funkcia Voice Reply. Ak k vám dorazí textová správa, nemusíte sa namáhať tým, aby ste do e-mailu odpovedali klikaním na klávesnicu. Jednoducho pošlete hlasovú odpoveď, a ste za vodou. Pre vás to znamená komfort, pre prijímateľa bonus navyše, že vycíti vaše pocity a emócie. Dobre prepracovaná je správa rozhrania Bluetooth, aplikácia pre úpravu fotografií a nechýba ani podpora pre podnikové aplikácie, integrovaná je aj Java.

Použitie Windows Mobile 6 znamená pre používateľa všestrannosť a bezproblémový prístup k miliónom aplikácií, ktoré sú na trhu. V tejto verzii je samozrejmosťou aj klient pre vzdialený prístup na desktop, čo umožňuje pripojiť sa k svojmu stolovému PC odkiaľkoľvek z terénu.

Satelity posvietia na cestu

Keďže sa počíta s tým, že človek sa neraz ocitne v cudzom prostredí, zakomponovaný je aj GPS modul s možnosťou pripojenia externej antény. Navigačný softvér výrobca nedodáva – použiť môžete vlastný. Prostredníctvom internetu však môžete previazať výstupy z GPS s internetovým balíkom Google Maps, takže presne vidíte kde ste, a čo vás čaká okolo. Online aplikáciu môžete využiť aj na vytýčenie trasy pred jazdou automobilom, samozrejmosti ako hlasová navigácia, prejazdy križovatkami, prepočítavanie trasy a vysporiadanie sa s obchádzkami je hudbou budúcnosti.

HP ponúka svoj navigačný softvér za príplatok, ak chcete niektorú z alternatív na trhu, počítajte s tým, že navigátor je vybavený iba microSD slotom.

Nebojte sa, mám sa dobre

Trojmegapixelový fotoaparát s automatickým zaostrovaním a LED bleskom síce nedokáže konkurovať dnešným kompaktom, výstupy sú však pomerne dobré a v plnom rozlíšení vystačia i na papierovú tlač vo formáte 10x15 centimetrov. Dobré previazanie s aplikáciami umožňuje navoliť pri snímaní optimálne rozlíšenie a odoslať snímku najvhodnejším kanálom k príjemcovi. Či už sa rozhodnete pre MMS alebo e-mail je iba na vás.

Na vlnách globálnej siete, v mori kontaktov

Ako je už pri systéme Windows Mobile zvykom, pod kontrolou máte svoje kontakty, termíny a povinnosti, samozrejmosťou je možnosť prehliadania a upravovania kancelárskych dokumentov, či prehliadanie PDF príloh. V krátkosti povedané – ak vám technológie nie sú príťažou, všetko máte pod kontrolou.

Podobné je to s internetom. Skype, ani Google Talk síce v súčasnosti neponúkajú natívnu podporu pre Windows Mobile 6, existuje však viacero riešení, ktoré sú na dosah ruky.

Počítajte však s tým, že smartfón je vybavený iba 128-megabajtovou pamäťou, takže investícia do pamäťovej karty je nevyhnutná. Čo sa týka výdrže batérie, všetko závisí od intenzity využívania internetových služieb. Výdrž sa pohybovala v rozpätí od jedného, do dvoch dní, takže sa nemusíte obávať toho, že počas práce skončíte s čiernou obrazovkou.

HP iPAQ 914c ponúka za 15200 korún v kompaktnom formáte najmodernejšie technológie zo sveta konektivity a je silnou oporou nielen pri mobilnej komunikácii, ale aj pri prístupe k internetu. Vybavený je funkciami pre pohodlie, zvláda prácu s multimédiami a dokumentmi. Navrhnutý je pre podnikateľskú sféru, kde je niekedy problémom rozoznať hranice medzi pracovným a osobným životom.