Alone in the Dark zrejme zatiaľ neoslnilo

20. jún 2008 o 12:04 Ján Kordoš

Alone in the Dark od Atari čoskoro príde na trh, avšak dostal hneď prvú ranu pod pás. Nórsky web GamesReactor udelil hre hodnotenie 3/10, pričom podľa Atari ide o recenziu napísanú po troch hodinách hrania. Zrejme ide o „exkluzívnu recenziu" napísanú narýchlo, no nič to nemení na tom, že boli odhalené prvé nepríjemné vlastnosti hry. Vyššie hodnotil napríklad Eurogamer (7/10). Pokým sa na hru tešíte, istotne patríte do starej školy, ktorá na zjednodušovanie hier začína pomaly nadávať. Pre vás by potom malo byť Alone in the Dark vykúpením, pretože používa staršie princípy ovládania a napríklad kombinácia predmetov v inventári nie je otázkou niekoľkých sekúnd. Podobne je to so zvyšovaním zdravia. Nestačí „zjesť" lekárničku, musíte si sprejom postriekať inkriminované miesto a podobne. Jednoducho hra ako zo starej školy, no ani to nemení nič na fakte, že hra zrejme bola vydaná predčasne. Grafické spracovanie vyzerá v niektorých prípadoch podpriemerne, review verzia obsahovala obrovské množstvo chýb (kolízia objektov, zasekávanie) a fyzikálny engine nepôsobil vždy realisticky. Na druhú stranu: nie je to hra pre každého, podľa všetkého rozhodne nie pre mainstream a to Atari plánuje predať dva milióny kusov. Nech to dopadne akokoľvek, máme tu ďalší značne kontroverzný titul. U nás sa o distribúciu stará CD Projekt, Alone in the Dark bude vonku v priebehu júna. Osobný názor na kauzu nájdete na blogoch. Zdroj: Games Tiscali