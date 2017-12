J132 a K330 - dve novinky od Sony Ericssonu

Spoločnosť Sony Ericsson predstavila dva telefóny pre menej náročných používateľov. Model J132 zaujme dĺžkou času hovoru a pohotovostného režimu v kombinácii s FM rádiom, model K330 ponúkne fotoaparát a technológiu Bluetooth.

20. jún 2008 o 12:05 (sony ericsson, mg)

J132 je určený predovšetkým na telefonovanie a posielanie textových správ. Ponúka aj FM rádio, stereo súpravu na telefonovanie s voľnými rukami a klávesnicu odolnú voči prachu a nečistotám.

Nič v J132 nie je komplikované. Jeho jasný displej spoločne s klávesovými skratkami a jednoduchým navigačným tlačidlom vám umožňujú posielať textové správy, vyhľadávať v telefónnom zozname alebo spustiť FM rádio.

Nový J132

Komunikácia na všetky spôsoby

Spoľahlivý telefón na telefonovanie a posielanie textových správ s klávesnicou odolnou voči prachu a nečistotám

FM rádio a reproduktor s funkciou RDS

Sada pre telefonovanie s voľnými rukami

Rádiobudík

Funkcia svietidla

9 hodín hovoru a 450 hodín v pohotovostnom režime

Alternatívou pre tých, ktorí požadujú od telefónu o trocha viac, je model K330, ponúkajúci navyše aj možnosť fotografovania a natáčania videa. Fotografie môžete následne odosielať pomocou funkcie Bluetooth do druhého telefónu alebo do svojho počítača. Do pamäte telefónu sa zmestí až 250 fotografií alebo 12 minút videa.

Vzhľadom na to, že model K330 podporuje funkciu Bluetooth, môžete spoločne s ním používať aj nové sady pre telefonovanie s voľnými rukami – HBH-PV715, 720 a 740. Tie reprezentujú novú generáciu Bluetooth príslušenstva, ktoré sa vyznačuje vysokým výkonom, štýlom a všestranným využitím.

Model K330

Vreckový fotoalbum

Pamäť na 1000 kontaktov a 450 textových správ

Možnosť uloženia 12 minút videa (v dvojminútových sekvenciách)

VGA fotoaparátom s pamäťou na 250 fotografií

Displej o veľkosti 1,7 palca

Zabudovaný FM tuner

Kalórie pod kontrolou s programom Health mate

Funkcia svietidla

J132 bude dostupný v dvoch farbách - čiernej Night Black a modrej Heaven Blue. K330 bude dostupný vo farbách Gold on Black a Green on Black.

J132 bude podporovať pásma GSM 900/1800, verzia J132a určená pre americký trh bude podporovať pásma GSM 850/1900. K330 bude podporovať pásma GSM/GPRS 900/1800 a K330a bude podporovať pásma GSM/GPR 850/1900.

J132 bude k dispozícii na vybraných trhoch od tretieho štvrťroka 2008, K330 od štvrtého štvrťroka 2008.