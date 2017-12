Robert Ludlum´s: The Bourne Conspiracy - špeciálny agent na vlastnú päsť

Jason Bourne patrí medzi špeciálnych agentov, ktorých pozná už takmer každý. Tri filmy s Mattom Damonom v hlavnej úlohe (okrem toho účinkoval napríklad vo videoklipe I´m fu*king Matt Damon) boli pre fanúšikov dobrých filmov celkom príjemným spestrením ina

19. jún 2008 o 13:55 Ján Kordoš

Hlavnou postavou je Jason Bourne, ktorého telo plávajúce na hladine oceánu neveští nič dobré. K vysvetleniu dôjde čoskoro. Pomocou flashbackov sa totiž presúvate v minulosti, spomínate si, čo ste vôbec robili a hlavne sa pokúšate rozpomenúť, kým ste. Vy to totiž neviete! Ako správny tajný agent, ktorému idú všetci po krku, trpí aj Jason stratou pamäte a netuší kým je a čo vlastne spravil, že je na jeho hlavu vypísaná sakra veľká odmena. Začiatok vás uvedie do celej situácie niekoľko dní pred dobre známou a vyššie popísanou pasážou. Musíte zabiť afrického diktátora Wombosiho na jeho jachte, no ako zistíte, až tak jednoduché to nebude a príbeh sa začne pomaly roztáčať koleso osudu nie práve priaznivým smerom, takže budete utekať z americkej ambasády vo švajčiarskom Zurichu, pred políciou v Paríži a do toho prichádzajú postupné flashbacky, návraty do minulosti, spomienky na predošlé akcie a hlavne, záchrana vlastného života, ktorý je ohrozený. Na to, že do výcviku Jasona investovala vláda 30 miliónov dolárov, sa ho chce zbaviť akosi prirýchlo, ale o tom už predsa špionážne filmy/hry bývajú a na samom závere sa dozviete kto za tým všetkým vlastne stál.





Základ hry je samozrejme založený na akcii a treba podotknúť, že tak ako vo filme, i tu je celé dianie viac uveriteľné. Okrem prestreliek bude Jason často používať aj svoje päste a práve súboje na blízko boli propagované zo strany tvorcov ako dôležitá súčasť hry. Neklamali, päsťami sa budete oháňať pomerne často, dokonca sa pristihnete pri tom, že ich vyhľadávate. Lenže proti vám stojí presila a tá nebude čakať, kým príde na nich rad, takže sa k slovu dostanú strelné zbrane. Nie je ich veľa, Jason môže niesť len dve: pištoľ a jednu zo skupiny pušiek alebo brokovnice. Arzenál zbraní nie je ani pestrý, ani široký, ale vadiť vám to príliš nebude. Akčné dianie na obrazovke je priebežne spestrované klasickými medzihrami, v ktorých musíte v danom okamihu stlačiť na obrazovke znázornené tlačidlo. Deje sa to v priebehu animácie a pokým zvolíte tlačidlo nevhodné, prípadne ste príliš pomalí, znamená to pre vás automatický koniec. Podobný systém sme mohli vidieť už v mnohých hrách, najbližšie však má tento z The Bourne Conspiracy k dnes už neprávom zabudnutej adventúrke Fahrenheit.

Schéma akčnej hry, ako aj one-man show pochodu smerom vpred, je zachovaná so všetkými svojimi kladmi i zápormi. Keďže je hra zviazaná príbehom, vedie vás doslova za ručičku a máte pred sebou len jednu jedinú cestu, jediné otvorené dvere, ktorými sa dostanete na koniec úrovne. Aby ste neblúdili, a to sa stane málokedy, môžete využívať Bournov inštikt, špeciálnu schopnosť, pri ktorej obraz prejde do čiernobielych farieb, na mape vidíte, kam sa máte dostať i červenou farbou znázornených nepriateľov. Toto používanie nie je ničím obmedzované, ale siahať po ňom budete iba pri prestrelkách, schovaný v úkryte, aby ste zistili, kdeže sa nachádza zastrčený ostrostrelec, ktorého náboje vám lietajú okolo hlavy. Boj so zbraňami nemôžete vykonávať bezhlavým útekom smerom vpred. Zdravie poklesne prirýchlo a nasledovať musí postupné skrývanie sa za prekážkami a taktické presuny medzi nimi. Boje nablízko sú totožné – bezhlavý útok sa rovná úbytku zdravia a využívať treba ako oba útoky, tak aj krytie. O tom však v hodnotení hrateľnosti, pretože práve na akcii je založená celá hra. The Bourne Conspiracy by sa dalo pokojne zaradiť medzi trilery a ak chcete vedieť, čože vlastne tento ambiciózny projekt delí od dokonalosti, čítajte ďalej hodnotiacu časť.



GRAFIKA 8 / 10

Hra beží na Unreal Engine tretej generácie, no pri pohľade na obrázky by ste to určite nepovedali. Nie, že by vyzerala zle, to sa v žiadnom prípade nedá povedať, jednoducho má iný look, čo treba jednoznačne vyzdvihnúť. Samotné spracovanie tak ponúka nielen detailné textúry, ale aj rozmanité objekty na scéne a je vidno, že uzavreté priestory (pokojne aj exteriéry s obmedzujúcimi predmetmi, brániacimi v pohybe) tomuto enginu sedia. Lenže to by sme mohli potom hodnotiť len ako lepší priemer a nie sa s úsmevom pozerať na spracovanie. The Bourne Conspiracy totiž ponúka drobnosti, ktoré spravia z hrania vizuálne podarenú vec. Hlavný hrdina síce nemá ksicht Matta Damona, vôbec to však nevadí, všetky postavy sú vymodelované vynikajúco, s tými najmenšími detailmi a keby ste videli ako sa hýbu! To je radosť pozerať, hlavne pri súbojoch na blízko, kedy sú pästné bitky skutočne lahôdkou. Krytie, údery, to všetko je spracované v dokonalej animácií, ktorú režírujete práve vy. Potom vás poteší aj drobnosť ako postupne krvácajúce postavy s klesajúcim zdravím. Dostávame sa však k ďalšiemu precízne spracovanému grafickému hodovanie.

Zničiteľné prostredie. Jasali sme nad Strangleholdom, to je pravda, The Bourne Conspiracy je na tom podobne, len to nepôsobí tak umelo, akoby nadnesene, ale všetko sa rozpadá tak ako má. Pri prestrelkách postrehnete, že niektoré objekty, za ktorými sa skrývajú protivníci (alebo vy), sa dajú rozstreliť. Vyzerá to výborne a pri komornejšie ladených prestrelkách si tak užijete krytie za všetko možné, neustále pobehujete a užívate si demoláciu všetkého naokolo. Potom sa dostanete k pästným súbojom a začnete výskať od radosti. Okrem toho, že sa hľadíte päsťami totiž po určitom čase, po naplnení adrenalínu, môžete vykonať špeciálny útok. Nielenže Jason predvedie priam filmové kombo, ktoré oceníte aj vy, ale tresne protivníka o predmet, ktorý sa rozbije na milión kúskov (a tých predmetov je teda dosť) alebo chytí stoličku a rozbije ju o protivníkov chrbát, alebo mu chytí ruku a za zvuku praskajúcich kostí mu ju zlomí alebo zničí čokoľvek o kohokoľvek. Vyzerá to výborne, cítite sa ako vo filme a náležite si tieto grafické hody užívate. Práve preto osmička – nebudete síce nadšení zo spracovania z hľadiska architektúry úrovne, ale zmena prostredia, detailné okolie, vynikajúce animácie a deštrukcia vás presvedčí o tom, že sa na to pozerá výborne.



INTERFACE 9 / 10

Ovládanie je úplne jednoduché, ľahko naučiteľné a zároveň nemôžete len tak stláčať hocičo a hocikedy. Pohyb a mierenie, všetko po starom, niekto bude možno zhrozený, že nemôže priložiť zbraň bližšie k oku, čiže presnejšie zamieriť. Lenže načo? Jason nie je špeciálny sniper, ale agent a keď sa netrafí – a mierenie je niekedy skutočne od oka – tak to vyzerá uveriteľne a samozrejme aj filmovo. Obavy z nedostatku munície mať nemusíte, po nepriateľov ostávajú prístupné zbrane. Mierenie samotné je automatické len čiastočne, takže idylka a prechádza ružovou záhradou to nie je, ale zábava rozhodne áno. Určite ste však zvedaví na to, ako dopadli pästné súboje.

K dispozícii máte silný a slabý útok, plus blok. To je všetko, pričom útoky robíte v troch úderoch za sebou, čo vám dáva síce len osem možných zaútočení, avšak napriek tomu, že ich je málo, vyzerajú výborne a boje sa vám neohrajú po hodinke hrania. Výraznou mierou na to vplývajú práve špeciálne kombá. Všetko vyvolávate hravo, s ľahkosťou, nie ste zavalení kombináciou tlačidiel ako v prípade Hrdzavého Superpaka. Pri interaktívnych animáciách, v ktorých musíte stlačiť daný čudlík, frustrovaní nebudete. Na akciu sa môžete pokojne pozerať a periférnym videním stíhate registrovať nutnosť stlačiť to a to. A vy to vykonáte, užijete si napríklad vynikajúcu naháňačku autom, únik pred sniperom a podobne. Má to grády a je to príjemné, zvládnuteľné, pričom nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie a pomôcky ako Sam Fisher. Tak prirodzené ovládanie a jednoduchý interface sa žiaľ tak často nevidí. Kamera je pomerne poslušná, pri bitkách sa snaží nájsť najvhodnejší uhol: ako filmový, tak aj prehľadný. Niekedy to však zaškrípe, ale potom sa rýchlo spamätá a znovu zaberá scénu správne. Navyše sa akčne mení, takže... áno, vyzerá to ako vo filme, opakovať to už zrejme nie je potrebné. Zdvihnúť obočie môžeme maximálne nad arkádovou jazdou Parížom - akoby ste riadili superrýchly tank.



HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Prečo to nepriznať, The Bourne Conspiracy vyzeralo na nádejnú hru, akosi sa však po iných filmových a knižných fraškách nechcelo uveriť, že by to mohlo dopadnúť na výbornú. Potopiť hru mohlo mnoho vecí, avšak ukázalo sa, že ak majú vývojári na svoje dietko dostatok času, venujú sa mu po všetkých stránkach a nie sú zviazaní licenciami, dokážu vytvoriť výbornú hru. Keby v názve nebolo „Bourne“, nikto by sa nenahneval, takto sa môžeme len potešiť: ideme po stopách známeho príbehu, no striktne ho nesledujeme. Práve to je prvá výhoda hrateľnosti, tvorcovia mali voľnosť a vykreslili zaujímavý špionážny triler, akých žiaľ v hernom svete nie je mnoho. Istotne sa dá hovoriť o riadnej dávke klišé, ktorá na vás v priebehu hrania spadne, ale zastavte sa: špión, ktorému idú všetci po krku, adrenalínová a neutíchajúca akcia – to je práve tá správna kombinácia, do ktorej sa dá poľahky ponoriť a nasávať atmosféru nechutnej konšpirácie. Potom sú tu prestrelky a bitky. Ako už bolo spomenuté, streľba nie je vždy presná a nemôžete len kráčať vpred a posielať olovené pozdravy nepriateľom. Tie mršky stojace proti vám sú totiž pomerne presné a dokonca občas použijú aj hlavu. A vykukovať na dlhé sekundy, to máte jednosmernú vstupenku do nebíčka zadarmo ako na podnose.

Treba sa sústrediť – preto sa dá hrateľnosť prirovnať ku Gears of War alebo sa na to chcete pozrieť z ľudskej stránky, ku Kane & Lynch alebo poslednému Rainbow Six. Ukrývate sa, čakáte na vhodný moment, pobehnete na výhodnú pozíciu a postupne a s prehľadom všetko valcujete. Na veľké prekvapenie je to stále zábava, možno práve (a nie možno, to mal byť len básnický obrat, oh, ty moje črevo) preto, že Jason nie je vždy na milimeter presný, nevydrží veľa brokov vo svojom zadku a vyzerá to ako z trblietavého hollywoodskeho filmu. To nám teda stačiť bude, ale keď sa dostanete k súbojom na päste, vtedy začne chrochtanie blahom, aké tu už dávno nebolo. Nie, nie je to Tekken alebo iná mlátička, predsa len tých pohybov nemáte mnoho, ale súboje majú atmosféru. Hoci postupom času nastupuje monotónnosť a opakovanie známych pohybov, stále vás akcia udrží tesne pri tele a cítite jej omamujúcu vôňu, ktorá vás priťahuje. Adrenalín – ten si zaslúži trochu viac slov. Efektívnymi a účinnými údermi sa vám napĺňa špeciálny bar zložený z troch častí. Naplníte prvú časť, môžete zlikvidovať jedného nepriateľa jedným, výborne animovaným ťahom. Dôjde na lámanie kostí, rozbíjanie všetkého možného o hlavu protivníka, jednoducho si vychutnáte úžasné divadlo. Adrenalín po úplnom naplnení môžete však využiť aj pri obklopení nepriateľmi a to rozdávate rany všetkým a keď po niekoľkých sekundách zostane okolo vás ležať niekoľko nehybných tiel, potľapkáte sa aj sami po pleci za dobre odvedenú prácu.



MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 8 / 10

Zvukové efekty sú na vysokej úrovni a vôbec k tomu nepotrebujeme škrekot filmových protagonistov (mimochodom, vraj Mattovi zakázala vystupovanie nielen jeho absurdná požiadavka na zníženie akčnosti a súbojov – hru si totiž predstavoval niečo na štýl Mystu! – ale aj jeho mamička, ktorá je veľká bojovníčka proti násilným videohrám), postačia nám aj tí prítomní, ktorí sa svojej úlohy zhostili výborne a vôbec nezaostávajú za vysokými nárokmi hráčov. Dabing je teda výborný, ale užijete si ho len v niektorých chvíľach, preto musí zvuky dvíhať niečo iné. A je tomu tak: pri prestrelkách je to hukot ako hrom, počujete rozbíjanie skla, počujete štekot zbraní, pokrikovanie protivníkov a vy jednoducho aj podľa audio spracovania počujete, že sa tu odohráva riadna mela. To isté pri súbojoch a radšej ani nechceme vedieť, ako tvorcovia nahrávali jednotlivé údery, prípadne ktorý chudák bol fackovacím panákom.

HUDBA 7 / 10

Jednotlivé skladby akoby vypadli z filmového soundtracku. Nie, že by boli drzo okopírované, jednoducho sa k danej situácii vždy hodia a dvíhajú atmosféru o kúsok vyššie. Niekedy je však možno až príliš nenápadná a nebudete ju vnímať. Funguje na klasickom princípe: pokým sa niečo deje, tak to hudba znie, akonáhle padne posledný protivník, začne byť ticho. Možno by sa patrilo pridať trochu na intenzite a hudbu viac zvýrazniť, ale to je len subjektívny názor, iní zas budú radi, že hudba zbytočne nevytŕča.



NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Nepriatelia nepojedli mnoho inteligentného chleba na raňajky, ale hlúpi nie sú. Je to taký lepší nadpriemer, čo znamená, že v niektorých prípadoch nezostanú za prekážkami a nevykukujú v pravidelných intervaloch, lež sa začnú presúvať, prípadne vás dokonca obchádzať a zaútočia zozadu! Aj to funguje, no nie vždy, pretože lineárne úrovne nedovoľujú príliš veľké taktizovanie. Celkovo na vás čaká jedenástka úrovní, ktoré zvládnete približne za desať až dvanásť hodín čistého času na strednú obtiaťnosť. Počas hrania však natrafíte na miesta, ktoré pre mainstream môžu byť mierne problematické a zopakujete si ich hneď niekoľkokrát. V konečnom zúčtovaní sa musíte sústrediť neustále a kryť si chrbát, pretože smrtka na vás čaká za každým rohom. To však výborne vplýva na hrateľnosť samotnú, pretože sa nachádzate neustále v napätí, čo vás čaká, bojujete so zatajeným dychom a skutočne sa bojíte. K tomu však už občas patria aj frustrujúce momenty.

Súboje s bossmi vo svojej podstate náročné nie sú, pretože ak sa kryjete, zdravie vám nepoklesne, pozor si musíte dávať na špeciálne údery súpera a vykryť ich rýchlym stlačením adekvátneho tlačidla. Stačí sa kryť a v správny moment zaútočiť a takto dokola niekoľko minút kombinovať „taktiku“ s využívaním adrenalínu. Keď po 10 minútach bude ležať nepriateľ na zemi, poteší vás to, ale ak sa to stane opačne, mierne to rozhodí. V tom sa ukazujú súboje monotónne a unavujúce a ak náhodu budete obmedzení aj časovým limitom (súboj v horiacej stodole), je to na hodenie čohokoľvek o stenu. Napríklad gamepadu, ktorý držíte v rukách. Chce to pevné nervy, cvik a zmenu útočenia. Problematická lineárnosť vás síce neprinúti si okamžite spustiť dobrodružstvo znovu, ale niektoré súboje si radi zopakujete. Ak vám príde predsa len hranie jednoduché, stačí zvoliť vyššiu obtiažnosť alebo sa snažiť pozbierať všetky pasy v úrovni, za ktoré si odomykáte bonusy.