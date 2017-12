Firefox 3 si stiahlo 8 miliónov ľudí

Zdá sa, že Firefox sa zapíše do Guinessovej knihy rekordov so svojou promoakciou, ktorá prebehla všetkými médiami sveta. Počas 24 hodín si ho do svojich počítačov stiahlo viac ako 8 miliónov ľudí. Zvyšné dva milióny tak urobili po vypršaní časového limitu

19. jún 2008 o 7:30 (mg)

Písmo: A - | A + 20 0 . Akciu sprevádzali spočiatku drobné problémy, enormnej záťaži však servery po korekciách úspešne vzdorovali. Nová verzia so sebou prináša viac ako 15 tisíc opráv a vylepšení, vývojári sľubujú vyššiu bezpečnosť, svižnejší beh a komfortnejšie používateľské rozhranie. Firefox má v súčasnosti na trhu prehliadačov 18,4 percenta, na špici je Internet Explorer so 74-percentným podielom.