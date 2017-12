Čo ponúkne na mobiloch Android?

V priebehu tohto roka chce vstúpiť do sveta mobilných telefónov aj Google. Svojim operačným systémom chce konkurovať nielen Microsoftu a netají sa tým, že prepojenie s internetovými službami má byť na vysokej úrovni.

19. jún 2008 o 6:16 (mg)

Používateľské prostredie na prvý pohľad nie je ničím výnimočné, zdá sa že svoje možnosti už výrobcovia mobilov vyčerpali. Záhlavie bude obsahovať aktuálne informácie o batérii, sieti a zmeškanej komunikácii, pracovnú plochu bude možné rolovať zo strany na stranu tak, aby sa používateľ vyhol komplikovanému preklikávaniu cez menu.

V základnom portfóliu sa počíta s dvadsiatkou aplikácií, medzi ktorými nechýba podpora pre YouTube, Google Maps, prehrávanie multimédií či IM komunikáciu. Dôležité je, že systém je napísaný tak, aby bol k dispozícii multitasking, ktorý príliš nezaťaží systémové prostriedky telefónu. Ovládanie je optimalizované pre prst, podobne ako je tomu u iPhonu od Apple.

Google vstupuje na trh so systémom Android v dobe, keď sa mobilné telefóny a 3G siete operátorov stávajú neodmysliteľnou predĺženou rukou internetu. Čo ešte nedávno zvládol iba notebook s mobilným pripojením, to dnes hravo zabezpečí mobil, ktorý pohodlne vkĺzne do vrecka nohavíc.