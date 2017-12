Týždeň vo vede (12. - 18. 6. 2008)

19. jún 2008 o 0:00

Gary Zabow z Národného ústavu pre štandardy a technológiu v Boulderi (USA) s kolegami vyvinul mikroskopické magnety (foto hore ), ktoré po vstreknutí do ľudského tela injekciou bude možné využiť pri lekárskej diagnostike: zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie cez ne získa "farebnosť" (dosiaľ sa pri ňom využívajú iba odtiene sivej, čo obmedzuje vyšetrenie), čím bude presnejšie a lepšie zacielené. Zdroj: Nature



Tím Toma Stallarda z Leicesterskej univerzity objavil ďalekohľadom umiestneným na zemskom povrchu druhý ovál polárnej žiary planéty Saturn. Voči hlavnému má zhruba štvrtinovú jasnosť a pripomína hlavnú polárnu žiaru Jupitera. Zdroj: Nature



Podľa Matthewa Bettsa z Oregonskej štátnej univerzity v Corvallise (USA) s kolegami si niektoré sťahovavé spevavé vtáky (na foto Oregon State University je východoamerický horárik druhu Dendroica caerulescens) vyberajú miesto na hniezdenie po načúvaní spevu iných vtákov, ktorý obsahuje informáciu o tom, že spievajúce vtáky úspešne zahniezdili a vychovávajú mláďatá. Zdroj: Proceedings of the Royal Society London B