Nové Need for Speed na obzore

18. jún 2008 o 16:46 Ján Kordoš

Oznámený bol totiž nový diel tejto série s názvom Need for Speed: Undercover, pričom preteky sa nám vyberú trochu iným smerom, než tomu bolo v minulosti. Najprv si teda povieme niečo o hre samotnej, hoci veľa toho nevieme. Undercover bude viac príbehové, nápadne sa podobajúce na Drivera, prípadne Grand Theft Auto, avšak s tým rozdielom, že z vozidla nebudeme môcť vystúpiť. A zrážať ľudí taktiež nie. Čakajú nás rôzne zakázky: niečo niekam odviesť, niekoho niekam odviesť, dávať pozor na vezený náklad, uniknutie polícii, prípadne naháňačky s inými vodičmi. Zápletka zatiaľ odhalená nebola, no dá sa očakávať, že nám bude ponúknutý rad úrovní, ktoré budeme s plynúcim príbehom plniť.

Rozhodne ide o zaujímavý krok od vývojárov, minimálne sa známa značka odlíši od svojich predchodcov. Posledný diel ProStreet totiž nedopadol podľa predstáv. Ani hráčov, ani samotného Riccitielliho, ktorý kritizoval samotné Electronic Arts. Podľa odhalených informácií totiž štúdio vo Vancouveri nestíhalo do každého dielu pripraviť plnohodnotnú novinku a tak to potom aj vyzeralo. Nedá sa povedať, že by bolo ProStreet vyslovene zlou hrou, na konkurenciu však jednoducho posledné Need for Speed nemalo. Práve to by sa malo zmeniť. Riccitiello povedal, že rozdelili vývojárov na dve skupiny (čiže reči o preskupení síl v minulosti asi nebolo založené príliš na pravde), obe zoskupenia doplnili ďalšími vývojármi a teraz je len na nich ako zúročia 24 mesiacov vo svoj prospech.

Need for Speed: Undercover je vývoji už niekoľko mesiacov, tvorba by mala trvať rok a pol, takže vydanie nám vychádza na november. Samotná hrateľnosť bola prezentovaná ako virtuálny Kuriér. Žeby sa predsa len začalo blýskať na lepšie časy a s myšlienkami Riccitiella nabralo Electronic Arts potrebný vietor do plachiet? Nechajme sa prekvapiť, nové Need for Speed: Undercover vyzerá „na papier“ veľmi dobre. A len tak mimochodom, keď sme už spomenuli Drivera, podľa niektorých indícií sa v Ubisofte pracuje na pokračovaní.

Zdroj: Eurogamer, Kotaku