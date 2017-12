Európska pobočka Sony ruší niektoré herné tituly

18. jún 2008 o 16:13

V prípade dvojice vyššie uvedených hier povedal Shuhei Yoshida skutočné dôvody. Neboli to, ako sa pôvodne predpokladalo, z dôvodu vysokých nákladov, prípadne nedostatočnej kvality. Hlavným problémom sa ukázalo byť, že obe hry neobsahovali online multiplayer, ktorý momentálne považujú v Sony za nesmierne dôležitý a hra bez jeho podpory na trhu jednoducho nemá šancu. Ďalšou chybičkou krásy bolo, že oba projekty nezapadali do portfólia spoločnosti Sony a tak sa pri rozhodovaní o tom, ktoré hry napokon zrušia, objavili oba tituly z londýnskeho štúdia. To nám však príde ako dosť slabý argument, hlavne ak očakávania verejnosti boli veľké a o hry javili záujem ako herní novinári i samotní hráči. Nech to je akokoľvek, momentálne sú ambiciózne tituly mŕtve a zrejme sa ich už nikdy nedočkáme. Veríme, že táto politika spoločnosti Sony má svoje opodstatnenie.

