Reklama v hrách väčšine hráčov nevadí

18. jún 2008 o 15:48 Ján Kordoš

S niekoľkými pokusmi sa už stretli a zdá sa, že jedným z riešení je cesta, na ktorú sa vybrala spoločnosť Ubisoft. Svoje niektoré staršie projekty ponúkla hráčom zdarma, pričom boli doplnené o in-game reklamu. Pre niektorých môže ísť o neprijateľnú vec. V tom prípade majú k dispozícii hru bez akéhokoľvek rušenia za plnú cenu. V prípade hier, ktoré sú k dispozícii zdarma, by žiadna in-game reklama nemala nikomu vadiť z logického princípu: je to zadarmo, nikto nikoho nenúti zaobstarať si práve túto verziu. Podobne sa chce uviesť aj Electronic Arts, ktoré do niektorých svojich titulov (napríklad Battlefield: Heroes) chce okrem reklamy priniesť aj systém mikroplatieb.

Výsledkom ankety je však jednoznačné áno reklame, pretože drvivá väčšina hráčov si uvedomuje, že práve výskyt neagresívnej reklamy výrazne zníži cenu samotných hier. A to je neodškriepiteľný fakt, proti ktorému je náročné oponovať. Najlepšia cesta však vedie cez spoty pri nahrávaní, reklamných banerov pri hraní a podobne. Aký je váš názor na túto tematiku?

Zdroj: Blues News