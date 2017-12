Prague and Play 2008 - report z hernej výstavy

Tak ako minulý rok, i v tento sa konalo predstavenie projektov spoločnosti 1C Company v Prahe. Prague & Play 2008 patrilo medzi celkom podarené akcie. Hlavné mesto Českej Republiky hostilo desiatky herných novinárov.

Tak ako minulý rok, i v tento sa konalo predstavenie projektov spoločnosti 1C Company v Prahe. Prague & Play 2008 patrilo medzi celkom podarené akcie. Hlavné mesto Českej Republiky hostilo desiatky herných novinárov, medzi ktorými sme nemohli chýbať a oproti minulému roku si portfólio ruského giganta výrazne polepšilo, dokonca sa ruskí tvorcovia rozhodli rozšíriť svoje pôsobenie i na konzolový svet. Večerný program bol zaujímavý, občerstvenie na úrovni, nápojov dostatok, pivo na hoteli drahé a môžeme teda kladne hodnotiť posun spoločnosti 1C Company. Nebudeme zbytočne zdržovať a hneď sa vrhneme na konkrétne tituly, ktoré boli prezentované a zároveň prítomné, takže sme si ich mohli vyskúšať. Niektoré poznáte z minulého roku, máme tu však niekoľko noviniek, ktoré by mohli zaujať.

Avalon Style Entertainment – október 2008 - PC

Nenápadný simulátor off-roadov nielen značky General Motors veľa vody zrejme nenamúti a podľa hrateľnej verzie majú tvorcovia ešte dosť práce, ale pre niekoho môže ísť o zaujímavý projekt. K dispozícii budeme mať rôzne prostredia Grand Canyon, Crimea, Egyptu alebo Islandu, a hoci pôjde o žáner pretekov, tie sú založené skôr na zdolávaní prekážok, než jazde plechu na plech. K dispozícii dostaneme desiatku vozidiel (Hummer H2, SUT, Hummer H2 SUV, Hummer H3 SUV, Hummer H1 Alpha, Saab 9-7x SUV, Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Trailblatzer GMC Envoy a GMX Yukon), s ktorými pomocou GPS navigácie prejdeme krkolomné trate plné jám, kameňov a iných nepríjemností. Rýchlosť jazdy nebude vysoká, sústrediť sa budeme musieť na prácu s plynom – jednoducho viac simulátor ako arkáda.

Z hrateľnej verzie bol však dojem mierne rozpačitý, pretože voľnosť bola mierne obmedzená na jazdu medzi vytýčenými bodmi, grafické spracovanie vôbec neoslnilo a obsahovalo mnoho chýb (prekrývanie textúr, minimum grafických efektov). Porovnávanie napríklad s MotorStormom vôbec neprichádza do úvahy a zábavu ponúkne 4x4 Hummer výhradne oddychovým hráčom, ktorí si chcú užiť niekoľko minút v pustom prostredí. Zapracovať by sa mohlo napríklad na realistickom poškodení. Rozhodne však ide o odlišný zážitok od iných pretekov. Terén síce bol nebezpečný, avšak kvôli nie príliš prepracovanému fyzikálnemu enginu to nebolo dostatočne efektné jazdenie. Na druhú stranu potešila možnosť výberu pohľadu spoza volantu a také natriasanie vôbec nie je nič príjemné pre slabšie žalúdky. Zatiaľ je však dojem mierne rozpačitý a hru by sme zaradili skôr medzi budgety.

SeaWolf – 2008 – PC, Xbox 360

Hack´n´slash akcia založená na novele Rafaela Sabatiniho ponúkne alternatívny príbeh známeho piráta. Nečakajte však zamotanú zápletku, základom hry je totiž rúbanie vĺn nepriateľov, ktoré sa na vás neustále valia. Dalo by sa ponúknuť prirovnanie k iným konzolovým arkádam typu God of War alebo Heavenly Sword. Na obrazovke vidíte postavičku, ktorú sníma kamera (pohľad meniť manuálne nemôžete). Dojem z bitiek proti desiatkam protivníkov je podľa hrateľnej verzie pre Xbox 360 vcelku kladný. Pôjde o klasickú rúbačku, na tom netreba nič viac vysvetľovať a nečakajte ani žiadne zložité logické hádanky. Pokým nevykosíte v naskriptovanom putovaní všetkých nepriateľov, nepohnete sa z miesta. Môžete sa oháňať rôznymi zbraňami, niekedy totiž zostanú po nepriateľov ležať ich meče, protivníka dorazíte špeciálnym kombom a tak stále dokola. Hrateľnosť je teda založená na tradičných princípoch, do typicky AAA titulov však čo to chýba.

Animácia pohybu pripomínala skôr hopsanie zajačikov na poli, no grafické spracovanie patrí medzi nadpriemer. Prostredie je vykreslené mierne komixovým štýlom, fyzikálny engine zničiteľnosti prostredia však takmer neexistuje. Počas súbojov sa musíte sústrediť, pretože o úplnú brnkačku nepôjde a nepriatelia nemajú problém s útočením z viacerých strán a všeobecne ide o náročnejší projekt. Rýchla akcia ako o dušu teda spĺňa základné predpoklady, len to putovanie bolo čo sa týka postupnej monotónnosti založené na rovnakých princípoch, ktoré odhalíte na začiatku a už sa len veziete. Nebolo by to ruskí tvorcovia, keby do hry nepridali prvky z iných hier. Na využívanie rôznych kanónov pri atakoch na lode sa dá veľmi rýchlo zvyknúť, vy však budete ovládať aj samotné lode, čo pripomína známych Pirátov od Sida Meiera. Celkovo ide o príjemné prekvapenie, ktoré môže preraziť a zaujať. Keď tvorcovia ukážu viac zábavných prvkov, budú zrozumiteľne a pútavo podávať príbeh (nie len hŕŕ dopredu), určite sa Captain Blood nestratí. A samozrejme, krv na obrazovke nechýba, drastické kombá taktiež, i keď na Kratosove orgie tento pirát mať určite nebude. Klasické hack´n´slash – nič viac a nič menej. Akonáhle bude hrateľná verzia plynulá (framerate v niektorých prípadoch nepríjemne klesal), určite sa Captain Blood nestratí.

Action Forms – október 2008 – PC

Strieľačky z vlastného pohľadu sú z ruskej produkcie na jedno brdo. Aspoň doteraz sme si to mohli myslieť a ak ste z minulého roku nezaznamenali ambiciózny projekt Cryostasis, názor zmeníte. Od tradičných zúrivo akčných prestreliek sa totiž dostávame k hre, ktorá je iná. A nielen na ruské pomery, zaujímavo vyzerá aj v porovnaní so svetovou produkciou. Blízko severného pólu sa ocitá v roku 1968 meteorológ Alexander Nesterov na opustenom a v zamrznutej vode uväznenom ľadoborci. Má niekoľko hodín, aby zistil, čo sa vlastne na tomto kolose stalo a ako postupne prechádza chladnými útrobami ľadoborca, dostáva indície, že úplne osamotený nie je a nasleduje boj o holý život. V prvom rade však musí Alexander bojovať so zimou. Nie, že by sa vydal na akciu v bermudách a tričku, na severe však riadne mrzne. To sa prejavuje na hrdinovom zdraví, preto sa musí priebežne zohrievať pri objektoch produkujúcich teplo a naberať tak zásoby energie. Niečo podobné sme mohli vidieť v Lost Planet.

Hrateľnosť je založená na pomalom postupe a tomu zodpovedá aj akčná zložka. Hororové prvky sa začnú prejavovať okamžite po zapnutí hry a nepríjemný pocit, že sa na vás niekto neustále pozerá je o chvíľu potvrdený. Pochod temnými a chladnými lokáciami má svoje nesmierne čaro aj vďaka kvalitnému grafickému spracovaniu. Na hre sa pracuje už pomerne dlhú dobu a hoci zub času grafiku mierne nahlodal, vďaka pútavej zápletke a pôsobivému level dizajnu to pokojne prehliadneme. Súboje samotné sú pomalé, desiatky nepriateľov kosiť v žiadnom prípade nebudeme. Môžu za to aj zbrane spred niekoľkých desiatok rokov. Tie rýchlu kadenciu streľby rozhodne nemajú a protivníkov budete musieť niekedy kvôli nedostatku munície knokautovať. Ťažko sa vysvetľuje klaustrofobické prostredie, no môžete nám veriť, ono to skutočne funguje. Do mysterióznych vôd je Cryostasis namočené vďaka špeciálnej hrdinovej schopnosti nazvanej Mental Echo. Tá vám umožní prevtelenie sa do vybraných (mŕtvych) ľudí, v ktorých koži si prežijete ich príbeh. Netreba pripomínať, že tento spôsobom rozprávania príbehu má výrazný vplyv na všadeprítomný strach. Ak sa tvorcom podarí hru zdarne dokončiť v priebehu niekoľkých mesiacov, mohli by sme sa tešiť z pomerne originálnej akčnej hry, ktorá je natoľko odlišná od bežných akcií, že ju budeme milovať. Prirovnanie k System Shocku 2 je príliš odvážne (žiadne RPG prvky, žiadne stealth prvky, žiadne hackovanie, lineárne naskriptované a podobne), ale celková atmosféra je podobne stiesňujúca.

Sky Fallen Entertainment – október 2008 – PC

Tento projekt by si dokážete predstaviť behom okamihu. Nedá sa vopred odsúdiť, nedá sa haniť – a to z jednoduchého dôvodu: ak máte náladu na futuristické preteky, ktoré sa stali moderným športom a jazdci si občas vypomôžu nejakou zbraňou alebo turbom, potom sa zabavíte. Ide o tradične arkádové pretekanie po uzatvorených okruhoch (pamätáte ešte na Rollcage?), ktorých bude celkovo desať a navštívime mestá nám dobre známe (Praha, Bangok, Londýn, New York, Vatikán (???), Istanbul, Tokio...). A budeme jazdiť, strieľať, skákať. Grafické spracovanie bolo plné farieb, svetelných efektov, len akoby chýbala rýchlosť alebo pocit z rýchlej jazdy. Ovládanie bolo na klávesnicu možno až príliš citlivé, avšak to sa ťažko hodnotí po 20 minútach hrania. Vozidlá sú spracované vo futuristickom šate, všetko musí poriadne búchať a trieskať. Na tento žáner jednoducho musíte mať náladu a pokým chcete vypnúť, môže byť Death Track: Resurrection celkom zaujímavou oddychovkou. Len nečakajte nič viac.

Gaijin Entertainment – Xbox 360, Playstation 3, PSP, Nintendo DS – 2009

Ak ste sa zhrozili pohľadu, čože to jeden z najobľúbenejších simulátorov robí na čisto konzolovom letisku, môžete si oddýchnuť. Birds of Prey patrilo možno k najlepším oznámeným projektom a napokon splnil vysoké očakávania, hoci zatiaľ nie práve vyladená verzia pre Xbox 360 niekedy nepríjemne sekala. Ale hra je stále vo vývoji a môžeme vám s kľudným svedomím povedať, že konzoly sa konečne dočkajú skutočného simulátoru a ich majitelia nebudú odkázaní na arkádové lietadielka typu Ace Combat. Môže to však byť ako kladom, tak i záporom. Nepôjde síce o tradičný simulátor, ako ho poznáme z PC – predsa len ovládanie muselo byť prispôsobené gamepadu a milión plus jedna skratka sa na tých zopár tlačidiel nadefinovať nedala, avšak zážitok je to natoľko rozdielny od akčnej konkurencie, že si Birds of Prey zamilujete. Alebo... alebo a tu pôjde o zápor: vaše srdiečko musí byť pre simulátory.

Zážitky z hrateľnej verzie sú skrz naskrz kladné. Letový model je zjednodušený, avšak nie až na takú mieru, aby ste si na oblohe mohli robiť čo len chcete a čumákom smerom k zemi po vývrtkách budete padať príliš často. Atmosféra bojov z Druhej svetovej vojny je zachytená výborne. Nebudete zostreľovať desiatky nepriateľ navádzanými raketami, tu si musíte svoje poctivo odmakať. Dostať sa dozadu za protivníka a vo vhodnom momente ho pokropiť streľbou. Nepriatelia samozrejme nedajú svoju kožu lacno a súboj sa tak môže natiahnuť na niekoľko dlhých minút. Pokým vás podobný spôsob boja láka, skutočne nemáte čo riešiť a čakajte na Birds of Prey. Pre neskúsených je tu možnosť spraviť si hru arkádovejšou zapnutím rôznych pomocníkov. V kampani dostaneme viac ako 50 dlhých misií, nebude chýba multiplayer, podpora komunít, farbenie vlastného lietadla. Grafické spracovanie je špičkové – modely lietadiel sú dokonalé, až človek začne smútiť za starými dobrými časmi, keď sa patlal s plastovými modelmi (a bolela ho hlava z lepidla) lietadiel. Vynikajúco pôsobili oblaky, dym po poškodených lietadlách, povrch z malej výšky nebol detailný, no drvivú väčšinu času budete operovať vo väčších výškach, odkiaľ to vyzerá úžasne. Najlepší projekt celého eventu! Už sme len zvedavý, či sa simulátor na konzolách aj presadí. Známa značka by si to zaslúžila.

Katari Interactive – jeseň 2008 – PC

Táto dobrodružná real-time/ťahová stratégia s RPG prvkami je vo vývoji už pekných pár rokov a koncom tohto by malo byť dielo dokonané. Veríme, že s kladným výsledkom. K dispozícii dostaneme tradične rozprávkový fantasy svet s nebojácnymi bojovníkmi, zlými mágmi, múdrymi kráľmi a krásnymi princeznami. Áno, klasická omáčka, no King´s Bounty bude podľa všetkého projektom tak obrovským, že prirovnanie k Heroes of Might and Magic sa zdá byť pre terajšieho kráľa podobných hier ako malicherné. Samozrejme, ruskí tvorcovia sú majstri v kombinovaní žánrov a hádzaní piateho cez deviate, radi sa chvália, no vývojári už dlhú dobu pracujú na vyladení, takže by to napokon klapnúť mohlo.

Hrateľnosť je založená na dvoch princípoch: real-time časť je dobrodružná, s hrdinom postupujete krajinou, zbierate poklady, objavujete nové územie, spravujete svoje kráľovstvo a keď narazíte na nepriateľa, presunie sa hra do ťahového módu, kde sa pohybujete po klasickej hexagonálnej mape a bojujete. Poznáme to zo spomínaných Heroes, bližší komentár to nepotrebuje. Kladom hry by malo byť, že je skutočne obrovská, ako sa však dušovali tvorcovia, neznamená to, že i prázdna. Príbehová časť je napínavá a zaberie vám niekoľko desiatok hodín, pričom s postrannými questmi si neporadíte skôr než za 100 hodín hrania. Svet bude obrovský (všetky mysliteľné povrchy) a aby to nebolo málo, na začiatku máte na výber až z troch hrdinov – každý s vlastnými schopnosťami, každý podstatne iný. Hrdinovia sa síce boja priamo nezúčastnia, môžu však pomáhať svojim jednotkám. King´s Bounty: The Legend je gigantický projekt. Môže to byť jeho kladom, zároveň však i záporom, výrazné chyby sa však v koncepte hľadajú ťažko a pokým máte Heroes prejazdených odpredu dozadu, máme pre vás kandidáta na tohtoročného čierneho koňa.

Best Way – september 2008 – PC

Real-time stratégii z prostredia Druhej svetovej vojny je ohromné množstvo a prečo si to nepriznať, už je z nich väčšina hráčov prejedená. Men of War ide síce po starej dobre ceste, ponúka však aj niekoľko zaujímavých prvkov. Na výber dostaneme tri veľké kampane za Spojencov, Nemcov a Sovietov, celkovo 19 rozsiahlych misií. Nepôjde o žiadne kratučké alebo malé úrovne. K dispozícii dostaneme 50 historických jednotiek, s dobovým spracovaním a adekvátnymi vlastnosťami. Aby sa však tvorcovia vyhli klasickej schéme, stanú sa boje viac osobnejšie, operovať budeme s menším počtom jednotiek, čo v nás evokuje spomienky na Company of Heroes. Realistický model spracovania bojov automaticky zamedzuje vstup hurá taktike. Zavítame do Ruska, Severnej Afriky, Ukrajiny, Grécka, Nemecka, Talianska alebo Pacifiku.

Veľký dôraz kladú tvorcovia na spracovanie, ktoré bude nielen detailné, ale ponúkne i adekvátny fyzikálny model a pôsobivé boje plné výbuchov. Príjemne pôsobí interface, ktorý si môžete sami prispôsobiť a rozhranie vás tak nemusí iritovať zbytočnými alebo nevhodne zvolenými prvkami. Medzi ďalšie plusy patrí možnosť prenesenia sa zo strategického módu priamo do akcie – vtedy ovládate zvolenú jednotku a sami postupujete bojiskom. Ako sa tento spôsob hrania podarí do typicky strategickej hry preniesť, je stále otázne, avšak nebude dôvod, prečo si to nevyskúšať. Men of War síce nebude výrazne originálnym projektom, ktorý zamáva herným svetom, ale má svoje neoceniteľné klady a stratégovia vedia, kam povedú ich kroky.

The Farm 51 – 2008 - PC

Tento FPS projekt sám o sebe pozornosť istotne vzbudí, či však ponúkne i niečo viac, je otázne. Spojenie bojov v Prvej svetovej vojne s atakom pekelných prisluhovačov znie síce tuctovo, ale pri samotnom zahraní zistíte, že do akčnej atmosféry (Painkiller, Serious Sam) sa to akosi celé hodí. Príbeh môže byť akokoľvek prepracovaný (alebo spackaný z rôznych elementov, čo je skôr ruský prípad), dôležitá je samotná akcia, ktorá je pekelne rýchla a hlaveň zbrane vám určite pri streľbe nevychladne. Intenzívna strieľačka ponúkne 18 zbraní, 12 úrovní, boje s obrovskými bossmi, multiplayer (6 máp, 3 módy, 16 hráčov). Necrovision bude tradične oddychovou akciou, pri ktorej môžete úplne vypnúť a v lineárnom prostredí len bežať smerom vpred a strieľať po všetkom. Živom i neživom. Celkom zaujímavo vyzerajú jednotlivé úrovne – nielen spustošené krvavou vojnou, ale aj enklávou z pekiel. A prečo si to nepriznať – rýchlych FPSiek nemáme za dve hrste každý mesiac a Necrovision pôsobí jednoducho, ale zároveň chytľavo a zábavne. Teda pokým neočakávate čokoľvek navyše.

1C – 2008 – PC

Pokračovanie pomerne úspešnej strategickej hry určite nepôjde inou cestou než predchodca a tešiť sa môžeme predovšetkým na vylepšenie známeho modelu RTS z Druhej svetovej vojny. Dôraz je znovu kladený na taktickú stránku, hra neskĺzne do jednoduchšieho plánovania a uchová si svoju náročnosť. Poznáme to a od pokračovania ani nič iné nečakáme, takže už len skrátene: vylepšená audio i video stránka, 15 úrovní rozdelených do troch kampaní (nemecká, britská a americká), editor misií a máp, boje vo vnútri budov, boj peších jednotiek, tankov i lietadiel, vylepšený systém formácií, prepracovaný model umelej inteligencie jednotiek, ktoré sa dokážu kryť a multiplayer. Komu sa páčila jednotka, dostane novú strategickú dávku.

To sú projekty, ktoré nám boli v tento rok prezentované. Kvalitatívne sa určite môžu začať smelo porovnávať so západnou produkciou. Aj keď nepôjde o vyslovene hity, svoju úlohu zrejme splnia. Pohár je dopitý, hry predstavené, tak si medzi nimi dúfame nájdete svojho favorita a rok sa stretneme znovu.