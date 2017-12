Nokia 5000 – štíhla a spoľahlivá

Do vienka dostala dvojpalcový QVGA displej, 1,3-megapixelový fotoaparát, FM tuner, podporu formátu MP3 a dostatok nástrojov na to, aby ste nestratili spojenie s internetom a okolitými perifériami. Výrobca sľubuje za 3500 korún veľa funkcií, tak sme sa jej

18. jún 2008

+ štýlové vyhotovenie

+ prehľadné ovládanie

+ internetové služby

- iba 12 MB pamäte



pozreli na zúbky, aby sme vám prezradili viac.

Čo dostanete do rúk, ak okresáte Nokiu 5310 XpressMusic na konzumné minimum bez toho, aby stratila šmrnc? Nová „päťtisícka“ síce nepošle vreckový prehrávač na večný odpočinok, môžete však očakávať spoľahlivosť a všestrannosť, kde je jediným kameňom úrazu malé úložisko. Počítajte s 12 megabajtami, ktoré rozšíriť nemožno.

Tenká, avšak stále komfortná

Klasické vyhotovenie s dôrazom na precízne spracovanie detailov jej neodškriepiteľne svedčí. Dizajnéri využili niekoľko osvedčených trikov, aby dali jednoduchému tvaru moderný look, takže v ruke pôsobí útlejšie a tenšie, ako hlásia jej rozmery v tabuľkách. Sebaiste sadne do ruky bez ohľadu na to, či ju budete obsluhovať pravou, alebo ľavou rukou, neprekáža ani to, že klávesnica je osadená pomerne nízko.

Je delená do líniových segmentov a môže niektorým používateľom pripadať priúzka – obzvlášť v rukách s tučnými prstami. Ovládanie je však komfortné a neunavíte sa ani pri písaní esemesiek, či e-mailov. Vysoký zdvih a pevný odpor pri zatláčaní zabraňujú chybám pri písaní.

Veľký dvojpalcový displej rozhodne neprehliadnete a QVGA rozlíšenie dáva pocit vizuálneho komfortu. Telo je vyhotovené z plastu s výnimkou farebných hliníkových líšt, ktoré lemujú skosené bočné hrany. Matná povrchová úprava plastu pôsobí v rámci možností protišmykovo, vyleštená klávesnica a kryt displeja sa jednoducho udržiavajú v čistote. Pevnejšie „presklenie“ displeja by však rozhodne na škodu nebolo. Stačí vyvinúť jemnejší tlak a na displeji sa objavujú dúhové šmuhy.

Čitateľnosť nesklame

I keď displej pracuje iba so 64 tisíckami farieb, svoje kvality rozhodne ukáže na plnom slnečnom osvetlení, kde sa miera jeho čitateľnosti znižuje iba o málo. Veľká 2-palcová uhlopriečka je štedrá k veľkosti zobrazovaného písma, QVGA rozlíšenie umožňuje využiť grafický potenciál na maximum. Ocenili sme prehľadnosť a čitateľnosť v kritických svetelných podmienkach a je zrejmé, že pri textovej komunikácii oči netrpeli. Pomerne dobre vyzerali na displeji aj fotografie a krátke videozáznamy.

Ovládanie tlačidlami so sebou neprináša žiadne experimenty, takže päťsmerový ovládač v strede, dvojica tlačidiel pre prístup k rýchlym voľbám a spúšť fotoaparátu sú všetkým, čo môžete od tejto klasiky očakávať. Nič viac, a nič menej.

Dôverne známy firmvér

Telefón prevádzkuje operačný systém Series 40 v jeho piatej edícii s rozšíreniami Feature Pack 2 LE. Znamená to, že môžete očakávať dôverne známe používateľské prostredie, ktoré je odladené na intuitívnosť, vizuálnu prehľadnosť, základné multimédiá a komunikáciu vo všetkých jej najbežnejších formách. Či už siahnete po Java doplnkoch, alebo využijete to, čo Nokia upiekla vo firmvéri, očakávať môžete stabilný beh bez zamŕzania či zdĺhavého načítavania.

K známej klasike pribudla podpora protokolu Nokia Xpress Audio Messaging, ktorý dokáže nahradiť textovú komunikáciu hlasovou poštou. Hlasom môžete odpovedať na prijaté SMS správy, či e-maily, takže s handsfree na ušiach môžete odpovedať na správy aj v automobile. Prístup k funkcii by však mohol byť komfortnejší, bez nutnosti preklikávania v menu.

Údaje v hrsti, komunikácia bez bariér

Telefón je vybavený štandardnými funkciami pre správu kontaktov, plánovanie udalostí a komunikáciu so všetkým, čo od strednej triedy môže človek očakávať. Integrovaný poštový klient si rozumie s protokolmi POP3, IMAP a SMTP, šifrovanie komunikácie prostredníctvom SSL knižnice je však dostupné iba pri sťahovaní pošty. Internetový prehliadač si síce s nedobre stavanými webmi neporadí, vždy je však po ruke Opera Mini vo verzii 4, ktorá prekročí hranice obmedzení.

Spočiatku sme mali problém so sprevádzkovaním internetovej 2G konektivity v Java aplikáciách a poštovom klientovi. Po troche bádania sme však zistili, že treba zmeniť prístupový bod predkonfigurovaný pre wap na internet a veci sa pohli vpred. Predvolená automatika a manuál priložený v krabici dostatočnou podporou neboli. Spoľahlivo beží aj populárna aplikácia Google Mail, takže aj mimo pracovného stola nevypadne človek z kontaktu s okolím.

Uspokojte sa s rádiom

I keď si prehrávač poradí s formátmi MP3 a AAC, neočakávajte, že ho použijete na iný účel, ako prehrávanie zvonení. Interná pamäť je obmedzená na 12 megabajtov a pamäťový slot by bol v tejto kategórii neželaným luxusom. Zábava pri cestovaní sa tak obmedzuje na zabudovaný FM tuner bez funkcie RDS, ktorý pracuje s predvoľbami a vyhľadávaním, záznam zvuku však dostupný nie je. Z nahrávania zábavných zvonení z rádiového vysielania nebude nič.

1,3 megapixelový fotoaparát nemá blesk a jeho výstupy dosahujú priemernú kvalitu, ktorá postačí na dokumentárnu SMS správu, či obrazovú dokumentáciu kontaktov. Nečakajte zázraky, ide skôr o štandardnú výbavu, ako zámer ponúknuť čosi atraktívne navyše.

Cesta za hranice

To, že multimédiám malá interná pamäť vôbec nežičí vás nemusí trápiť. Prostredníctvom rozhrania Bluetooh môžete expandovať do sveta periférií a pomocou konektivity 2G môžete cez GPRS či EDGE prekročiť do sveta internetu, ktorý ponúka množstvo mobilných aplikácií a úložísk. Vyskúšali sme si prístup k najpoužívanejším službám a preverili Bluetooth premostenie pre prístup k internetu pomocou notebooku, všetko pracovalo podľa našich predstáv.

Výdrž batérie kopírovala údaje deklarované výrobcom. 5 hodín hovoru, resp. 336 hodín prevádzky v pohotovostnom režime dostatočne zasýti konzumného používateľa.

Nokiu 5000 je možné hodnotiť ako dobre spracovaný mobil na všedný deň, ktorý ničím výrazne neprekvapí, avšak ani nesklame. Tenké telo vo vrecku neprekáža, ovládanie dožičí rozumný komfort a prepojenie s internetovými službami je na úrovni, ktorú „internetovo-závislý“ používateľ rozhodne očakáva. Výrobca by mohol vo firmvéri zlepšiť dostupnosť hlasových odpovedí na textové správy a dotiahnuť podporu SSL protokolu pri odosielaní správ.