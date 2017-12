Hra: Sci-fi dobrodružstvo

Konverzie hier z konzolového sveta nám všeobecne naháňajú husaciu kožu. Sú však tituly, ktoré by sme na PC chceli bez ohľadu na dôsledky. Vysoko hodnotená vesmírna RPG hra Mass Effect k nim určite patrí. Navyše tentoraz aj samotná konverzia dopadla na výb

18. jún 2008 o 0:01 Michal Gardian

Geniálnosť Mass Efectu stojí najmä na príbehu a detailnej práci s charaktermi postáv. Tu sa jasne prejavila skúsenosť autorov z úspešného Knights of the Old Republic. Neustále ste stavaní pred reálne pôsobiace rozhodnutia a prakticky nič nie je jasne čierno-biele. Veľa času strávite rozhovormi a autori si dali extrémne záležať na grafickom spracovaní tvárí a mimiky, ale aj gestikulácie.

Všetky postavy majú navyše veľmi prirodzene pôsobiacu motiváciu a ciele vyplývajúce najmä z príslušnosti k niektorej vesmírnej rase. Veľmi však záleží aj na vašich činoch a povesti, ako aj na vašom životopise. Najmä v úvode s vami postavy budú jednať hlavne podľa vášho pôvodu.

Bez boja sa však vpred väčšinou nedostanete. Prebieha podobne ako v akčných adventúrach s možnosťou pauzovania a ovládania maximálne dvoch pomocníkov. Tu sa naplno prejaví výborný RPG vývoj postáv a obrovské možnosti zbraňového a obranného arzenálu. Špecializovať sa môžete na zbrane, mágiu či technológiu, ale veľmi pomôžu aj návyky z akčných hier a dobré krytie.

Oproti originálnej Xbox verzii môžete očakávať vylepšenie najmä v oblasti ovládania, ale pribudla najmä detailnejšia vizuálna stránka či nová minihra. Modely postáv a hlavne ich tvárí si naozaj zaslúžia absolutórium, ale aj zvyšok grafiky sa pohybuje na úplných hraniciach súčasnej technológie. Dokonalosť celku podčiarkuje aj špičkový dabing. Povinnou samozrejmosťou je aj vyšperkovaná hudobná stránka.

Mass Effect je jednoznačnou RPG udalosťou roka a ak sa vám sci-fi vyslovene neprotiví, rezervujte si naň fúru času. Čochvíľa by sa mal začať predávať aj v českej mutácii.

masseffect.bioware.com

Odporúčaná konfigurácia: Procesor 3 Ghz, 1 GB RAM, 256 MB grafická karta.

