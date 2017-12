USA: Na olympiáde pozor na laptop

Dávajte si na olympiáde pozor na notebooky a mobily – radia Američanom bezpečnostné agentúry. Nie však pre krádež, ale pre možnú špionáž čínskych úradov.

18. jún 2008 o 0:03 (r)

Letná olympiáda môže byť pre čínske úrady spôsobom, ako začať kyberšpionáž, informoval minulý týždeň americký denník USA Today s odvolaním sa na americké bezpečnostné agentúry. Čína, ktorá má s útokmi prostredníctvom počítačov a internetu skúsenosti, by sa údajne mohla prostredníctvom vírusov alebo iných škodlivých kódov pokúsiť nakaziť počítače tak, aby z nich mohla získať citlivé informácie a neskôr ich použiť na ďalšie sledovanie.

„Do zariadenia ponechaného na hoteli bez dozoru hoci len na niekoľko minút alebo kontrolovaného z dôvodu bezpečnosti môže byť ľahko zanesený vírus,“ povedal pre USA Today Larry Wortzel, predseda U.S.-China Economic and Security Review Commission, ktorá dohliada na bezpečnosť v rámci americko-čínskych vzťahov.

„Čína navyše kontroluje internetových poskytovateľov a bezdrôtové siete, takže počítače by mohli byť napadnuté aj na diaľku,“ povedal. „Čína určite využije všetky príležitosti nielen na to, aby zistila, čo je na zariadeniach, ale zároveň aby ich infiltrovala tak, aby sa mohla dostať do amerických počítačových sietí,“ povedal Mike Rogers, agent FBI, ktorý sa zaoberá čínskou špionážou. O podozreniach z takýchto plánov už skôr informoval vo svojej správe federálny výbor pre bezpečnosť - Overseas Security Advisory Council. Návštevníci olympiády by si podľa úradov mali po návšteve Číny nechať prekontrolovať počítače. Čína informácie amerických agentúr odmietla.

Napichla Čína Kongres?

Vo Washingtone narastajú obavy z čínskych pokusov o kyberšpionáž po tom, čo posledný rok viacero členov Kongresu tvrdilo, že ich počítače boli „hacknuté“ alebo napadnuté vírusom. Nemenované zdroje vtedy tvrdili, že za útokmi je Čínska ľudová armáda.

TheRegister.com minulý týždeň informoval, že viacerí kongresmani žiadajú, aby ich počítače boli prehľadané pre podozrenie, že boli napichnuté.