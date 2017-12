Nedostal si internát? Spinkaj.sk

Ako sa vyrovnávajú vysokoškoláci s faktom, že nedostali internát? Väčšina sa pokúša nájsť si privát, iní založia stránku, ktorá im ho nájde sama.

18. jún 2008 o 0:00 Tomáš Ulej, (tu)

Na začiatku boli traja vysokoškoláci - Michal Hujo, Peter Bielik a Martin Malina, ktorí chceli zjednodušiť život študentom, ktorí nedostali internát. V máji 2007 pre nich vytvorili špeciálnu inzertnú stránku – Spinkaj.sk, ktorá im má sprostredkovať bývanie, tak ako to robia desiatky i­ných­ stránok na slovenskom webe.

Nastavenie ponúk na Spinkaj.sk je však iné: študent totiž potrebuje lacné bývanie aj za cenu toho, že v každej z izieb bude bývať viacero ľudí, alebo že byt nebude veľký a moderne vybavený. „Ponúkané ceny ubytovania u nás sú stavané primerane pre študentov. Vždy záleží na tom, či chce študent bývať sám, alebo vo väčšej skupine,“ hovorí jeden zo zakladateľov servera Martin Malina, dvadsaťročný študent Technickej univerzity v Bratislave. „Sú tam aj desaťtisícové sumy, ale napríklad aj priváty za dvetisícpäťsto korún,“ dodáva. Sám nebýva na internáte, ale v byte.

Viac dopytu ako ponuky

Na stránke je momentálne k dispozícii dvesto aktívnych inzerátov, viac je však stále tých, ktorí bývanie hľadajú než tých, ktorí by ho ponúkali. To je asi najväčší problém stránky, myslí si Malina. „Väčšina prenajímateľov nás nepozná. Spokojní budeme môcť byť až vtedy, keď ponuka prerastie dopyt, zatiaľ je to naopak,“ hovorí.

Najviac hľadajúcich na Spinkaj.sk je z Trnavského kraja – zrejme preto, že je tu málo internátov. Najlepšie je na tom Bratislava, kde je ponúk dostatok.

Potrebujeme viac reklamy

Kým technologicky už chalani svoj web dokončili, tento rok sa ho snažia dostať do povedomia – oslovujú so spoluprácou školy. Najviac im chýba silná kampaň. „Niektoré vysoké školy sú šťastné, že takýto projekt existuje a podporujú ho, iné nás zase ignorujú, “ hovorí.

Veľa ponúk musia vymazávať. „Niektoré firmy pridajú doslova čokoľvek. Stretol som sa napríklad s tým, že sa jedna firma pokúsila k nám pridať informácie o priestoroch na stužkovú slávnosť,“ smeje sa Malina. Projekt si zatiaľ nevie na seba zarobiť, keďže inzerciu ponúka zadarmo. „Náš zisk momentálne stačí na webhosting,“ hovorí.

Naučiť je viac ako peniaze

Tvorcom webu neuberá na chuti pracovať ani fakt, že ich server nemá veľkú návštevnosť, alebo že už má na Slovensku konkurenciu minimálne ďal­ších dvoch serverov. Oba pritom majú aj viac inzerátov. „My sme chceli urobiť niečo veľmi jednoduché, prehľadné, čo pomôže návštevníkom nájsť bývanie rýchlo,“ hovorí Malina. „Nemyslím si, že robia niečo lepšie, možno robia niečo rovnako dobre ako my,“ smeje sa Martin.

Vďaka projektu sa veľa naučili. „Ak by aj prišla nejaká ponuka, projekt by som nechcel predať. Namiesto tých pár korún, ktoré by sme na tom zarobili, môžeme získať skúsenosti a ešte aj niekomu pomôcť. “