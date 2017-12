Herný vizionár Ken Levine chce viac

17. jún 2008 o 18:40 Ján Kordoš

Nič to však nemení na tom, že vydavateľ Take Two chce, aby sa vývoja aspoň čiastočne zúčastňoval (prípadne na ďalšom pokračovaní), hoci momentálne zrejme pracuje na zatiaľ nepotvrdenom X-Com projekte. Ken Levine určite pozná cenu a práve preto začal vyjednávať s Take Two o výške svojho platu a má v pláne vylepšiť si svoju finančnú pozíciu. Istotne mu to nemôžeme mať za zlé, Bioshock (a napríklad aj druhý System Shock) mu spravili veľmi dobré meno a mať tak výraznú osobnosť vo svojom tíme je cťou – mimochodom, to zrejme nevedia v Tecme, kde po odchode Itagakiho vyzerá veľmi zle.

Navyše sa podľa zákulisných informácií snaží stať Levine viac nezávislým a rozvíjať svoje myšlienky. Ak by mu v rozlete bránil vydavateľ, nebude mať veľký problém zodvihnúť sa a založiť vlastné vývojárske štúdio. Je takmer isté, že Take Two jeho žiadosti o zvýšenie platu vyhovie. My len netušíme, či sa postupný výskyt herných osobností (alebo ak chcete celebrít) dá považovať za klad alebo skôr zápor. Aký názor máte na to vy a kto je vaša herná hviezda z vývojárov?

Zdroj: Shacknews