Vývojári z Team Ninja húfne odchádzajú

17. jún 2008 o 18:18 Ján Kordoš

Pre Tecmo to určite nie je najlepšia vizitka a nevyzerá to s nimi najlepšie. Nejde ani tak o žaloby, i keď na tých taktiež určite o niečo prídu, horšie je to s povesťou. Čo ak sa ozvú ostatní vývojári. Bude ich vedieť nesolventná spoločnosť, ktorá sa prezentuje nevyplácaním prémií nahradiť? Nechceme maľovať čerta na stenu, ale zdá sa, že Dead or Alive 5 zrejme svetlo sveta neuzrie a vcelku výhodné by bolo, keby sa všetci bývalí zamestnanci Team Ninja, vrátane Itagakiho, stretli v novo-vytvorenom tíme. Ďalším plusom by bolo, že by vytvorili novú značku, ktorú mali po nedávno vydanom Ninja Gaiden 2 aj tak v pláne.

Zdroj: 1UP