Firefox sa pokúsi o rekord

Tretia verzia Firefoxu, známeho internetového prehliadača, sa dnešným dňom stala dostupnou pre užívateľov internetu. Projektanti dúfajú, že sa im podarí získať väčší podiel na trhu.

"Chceli by sme dosiahnuť rekordný počet sťahovania v priebehu 24 hodín. Ide o celosvetovú snahu tvoriť históriu. Zatiaľ totiž neexistuje žiadny rekord na množstvo stiahnutého softvéru.

Nemáme žiadne vytýčené číslo, ktoré by sme chceli dosiahnuť, ale takých päť miliónov by bolo skvelých," uviedol vedúci marketingovej sekcie firmy Paul Kim. Spoločnosť zatiaľ neuviedla, v ktorom čase by sa pokus o rekord mal uskutočniť.

Nová verzia bude kompatibilná iba s operačnými systémami Windows 2000, XP a Vista. Predošlá verzia (2.0), ktorá sa na internete objavila 24. októbra 2006, zaujala v prvý deň 1,6 milióna užívateľov.

