Obedná pauza: húsenková dráha

18. jún 2008

Ako vodič húsenkovej dráhy v Rollercoster Rush sa musíte postarať o to, aby si návštevníci parku maximálne užili zábavnú jazdu. A samozrejme aj to, aby ju prežili. Postupne budete ovládať čoraz viac vozíkov s čoraz viac ľuďmi, samozrejme na čoraz viac zradných dráhach. Pridávajte tak, aby ste zákazníkov čo najviac pobavili, brzdite tak, aby ste s nimi v bezpečí dorazili do cieľa.



Ovládanie:

Šípkou dopredu pridávate, šípkou dozadu uberáte plyn. Veselé smajlíky okolo zákazníkov prirodzene naznačujú, že sú spokojní, tie mrzuté o vašich vodičských schopnostiach nevypovedajú najlichotivejšie.

V spodnej časti obrazovky môžete sledovať značky, ktoré vás upozorňujú na to, aké prvky vás na dráhe čakajú.

V hre existuje 25 dráh, nová sa vám odomkne vtedy, ak ste predchádzajúcu prešli aspoň s hodnotením 3/5 hviezdičiek.



