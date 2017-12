Eset má antivírus pre mobily

Firma ESET vydala beta verziu antivírusového programu pre smartfóny, na ktorých beží operačný systém Microsoft Windows Mobile 5.0, resp. 6.0. K dispozícii je bezplatne.

17. jún 2008 o 22:25 (eset, mg)

Dostupný je na adrese http://www.eset.sk/download/beta_verzia, odkiaľ si ho môžu záujemcovia stiahnuť až do momentu zverejnenia finálnej verzie.

Prednosťou softvéru je jeho jadro, pracujúce na báze pokročilej heuristiky, optimalizovanej pre mobilné platformy. Heuristika zabezpečuje ochranu voči existujúcim aj budúcim hrozbám v reálnom čase. Ďalšou výhodou ESET Mobile Antivirus je jeho zanedbateľný dopad na výkon mobilného zariadenia.

Vlastnosti ESET Mobile Antivirus:

Pokročilá heuristika

On-demand/on-access skener

Activity log (štatistické záznamy o dokončenom skenovaní)

Variabilné hĺbkové skenovanie .cab súbrov (cabinet file je zvyčajne niekoľko zbalených súborov v jednom súbore často využívaný ako inštalátor)

Automatické aktualizácie

Intuitívne používateľské rozhranie

ESET Mobile Antivirus sa do smartphonu inštaluje priamo z mobilného zariadenia, alebo sa cez web stiahne do počítača a cez PC-sync nainštaluje do zariadenia. Vírusové aktualizácie získava používateľ cez internet prostredníctvom WiFi, Bluetooth, PC-sync, GPRS, EDGE, atď.)