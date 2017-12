MotorStorm: Pacific Rift - z piesku do kaluže

Po launchi Playstationu 3 nastal menší problém, ktorý už tradične patrí medzi problémy nových herných systémov. Nebolo čo hrať. Vyšlo síce niekoľko projektov, väčšina tých kvalitnejších priamo od Sony, avšak ani tie neboli natoľko hrateľné, aby sa všetci

okamžite skočili po PS3. Medzi ťahúňov patrili jednoznačne preteky MotorStorm, ktoré i dnes môžeme pokojne radiť medzi najlepšie projekty pre konzolu od Sony. Aj vďaka rôznym prídavkom, aj zábavnému multiplayeru. Preteky v púšti s otvoreným prostredím, vynikajúcim spracovaním a chytľavou a rýchlou hrateľnosťou bola tým správnym lákadlom. Kto si chcel užiť besnenie s motorkami, buginami, off-roadmi alebo truckmi, dobre vedel, kam má siahnuť.

Je teda logické, že sa pracuje na pokračovaní, ktoré by sa malo objaviť už na záver tohto roku. MotorStorm: Pacific Rift stavia na rovnakých základoch ako predchodca, len sa presunieme zo púšte zaliatej slnkom do vlhkej džungle. Nepôjde len o kozmetickú zmenu typu: na auto sa nám nebude lepiť prach, ale blato. Menšími obmenami prejde i hrateľnosť, hoci základ ostáva totožný. Máme pomerne rozsiahlu trať s viacerými možnosťami, kadiaľ sa vybrať, postrannými cestičkami, veľkými priestranstvami a hlavne s ďalšími pretekármi, ktorí sa neboja osobných kontaktov. Umelá inteligencia bude výrazne agresívnejšia a nebude pre ňu problém pustiť sa do súboja, vytlačiť vás z trate, prípadne na vaše tričko ušiť nejakú tú habaďúru.





Tomu pomôže interaktívne prostredie, ktoré ponúkne zaujímavé možnosti. Deštrukcia síce nebude až tak markantná ako v prípade série FlatOut, avšak prirovnať Pacific Rift k tomuto projektu môžeme. Zničením niektorého objektu môžete súperom za vami narobiť riadne vrásky na čele. Všetko to však závisí od vozidla, ktoré si zvolíte. Terénna motorka síce je rýchla, avšak v blate ťažšie ovládateľná a pri súbojoch plechu na plech neprijateľná. Ak niekto pred vami zlomí podpery drevenej budovy a trosky sa ocitnú na trati, s ťažším autom ich za cenu mierneho spomalenia jednoducho rozrazíte, v prípade jazdy na motorke musíte nájsť miestečko, kadiaľ by ste sa mohli prepchať, prípadne preskočiť inkriminované miesto. Podobných situácií nastane na trati mnoho a využívať ich nebudete len vy, ale aj súperi.

Prostredie bude omnoho bohatšie, čo je zrejmé už z umiestnenia hry do nových miest. Aj okolie trate má výrazný vplyv na jazdný model – hlboké kaluže pre auto nebudú veľkou prekážkou, motorku môžu spomaliť. Pri spadnutom kmeni sa motorka prešmykne pri rohu, auto si bude musieť nájsť inú cestu. Tvorcovia sa nám snažia totiž nahovoriť, že trať bude zakaždým iná a pri pretekoch na viac kôl sa bude meniť priebežne, zrejme môžeme počítať aj s vyjazdenými koľajami v blate a podobnými drobnosťami, ktoré však v konečnom dôsledku výrazne zdvihnú hrateľnosť. Interaktívne trate sa snažili zapôsobiť už v Sega Rally, kde sa to však podarilo len čiastočne, pretože menila sa maximálne trať a nie celé okolie. Pacific Rift by na tom malo byť úplne inak a ponúkne plnohodnotný zážitok.

Máme tu niekoľko kusých informácií. Grafické spracovanie je zahalené tajomstvom, priložené video (nájdete ho pod článkom) totiž zobrazuje render, nie in-game zábery, avšak ide o ukážku, ako by to vlastne malo vyzerať. Už pri prvom MotorStorme sme mali niekedy otvorené ústa nad úžasným spracovaním a pokračovanie by to malo len a len vylepšiť. Zlepšená však bude aj osobná stránka hráča: svoje virtuálne ego bude môcť rôzne editovať, obliekať do nových kombinéz, upravovať si vozidlo nielen po vizuálnej, ale aj výkonovej stránke. Pribudne off-line multiplayer vo forme split-screenu, ktorý si môže vychutnať hneď štvorica hráčov: obrazovka sa rozdelí na štyri časti a môžeme vám zaručiť, že v podobných prípadoch sa strkanica neodohráva len v hre, ale aj pred obrazovkou. Výrazne by mali byť skrátené nahrávacie časy, nad ktorými zaplakal nejeden hráč. Počet tratí sa značne rozšíri na 16 kúskov a automobilov bude dostatok na to, aby si každý zvolil svoj obľúbený kúsok.

MotorStorm: Pacific Rift má vysoké ambície a hoci ide „iba“ o pokračovanie, výrazne sa od svojho kolegu spred niekoľkých mesiacov líši a ponúkne odlišnú hrateľnosť založenú na mierne pozmenených princípoch. Z púšte do džungle. To znie ako fajn ponuka, len si radšej počkajme na neustále prepieranú interaktivitu trate, ktorá by nám mala vyraziť dych. Ak sa tak stane, máme o zábavu postarané.