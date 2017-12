Výrobcovia mobilov na ľavákov kašľú

Ľaváci tvoria v spoločnosti menšinu, preto sa často musia prispôsobiť na klasický „pravácky“ spôsob života. I napriek tomu existujú predmety upravené špeciálne pre ich potreby - napr. nožnice či otvárače na konzervy. S mobilnými telefónmi je to však horši

Špeciálny model pre ľavákov na trhu asi nenájdeme. Existujú ale modely, ktoré sú pre nich vhodnejšie, alebo naopak menej vhodné. My sa na také prístroje dnes pozrieme.

Než sa pustíme do tejto témy, treba definovať akého ľaváka máme na mysli pre účely tohto článku. Ide o osobu, ktorá má manuálne zručnejšiu ľavú ruku, a preto s ňou vykonáva väčšinu činností. Dá sa teda predpokladať, že i mobilný telefón bude držať v ľavej ruke. Naopak prístroj s dotykovým displejom bude držať v ruke pravej a stylus v ruke ľavej.

Je jasné, že nie všetci ľaváci takto s mobilom pracujú a naopak sa i medzi pravákmi iste nájdu jednotlivci, ktorí držia telefón „naopak“.

Mobilné telefóny majú v drvivej väčšine prípadov symetrickú konštrukciu, a preto ich ovládanie nerobí ľavákom problémy. Nájdu sa však kúsky, ktoré sú pre ľavákov maximálne nevhodné, a taktiež prístroje, ktoré ľavákom podľa nášho názoru nahrávajú do kariet.

Ako vytočiť ľaváka?

Medzi extrémne nevhodné telefóny patrí väčšina prístrojov s otočnou konštrukciou. Väčšinou sa displej takého prístroja otáča na ľavú stranu. Ľavák tam má pri držaní prístroja palec, a tak sa mu bude mobil otvárať horšie, pretože palcom nemôže do vytáčacej časti s displejom zatlačiť. Musí ju podivným spôsobom potiahnuť a to je ako škrabať sa poza hlavu. Jediným riešením je často použiť pri manipulácii súčasne dve ruky, a to nie je práve najpohotovejšie.

Vytáčacia konštrukcia je jedným zo zriedkavejších konštrukčných variantov, ale aj napriek tomu nájdeme niekoľko prístrojov tohto typu. Príkladom je dnes už historická Motorola V70 a jej nástupkyňa V80. Sony Ericsson v minulosti týmto typom konštrukcie vybavil napríklad model S700 alebo S600 a niekoľko hudobných telefónov W550 a W600. Hudobné tyčinky s vytáčacím kĺbom nájdeme i v portfóliu Samsungu – konkrétne napríklad modely F200 a F210 alebo starší X830. Nokiu tu zastupuje štýlový model 7373.



Nokia N93 a N93i sú pri natáčaní videa postrachom pre všetkých ľavákov

Pre ľavákov nevhodná je taktiež dvojica symbianových Nokií N93 a N93i. Tieto telefóny zvláštnej „dvojvéčkovej“ konštrukcie sú totiž v režime videokamery určené výhradne pre držanie pravou rukou. Komunikátory Nokia majú kontextové klávesy vpravo od hlavného displeja, to ale až za taký hendikep nepovažujeme.

Kde je spúšť? A stylus?!

Podobne diskriminujú ľavákov prakticky všetky fotomobily – spúšť majú na pravom boku a tá je vždy umiestnená na dosah pravého ukazováčika. Výnimkou v umiestnení spúšte je asi len telefón VK 2200, ten má spúšť na boku ľavom. Lenže ani tentokrát si na svoje ľaváci neprídu, pretože je spúšť umiestnená veľmi vysoko, a teda opäť v dosahu pravej ruky.

VK 2200 nie je výhrou pre ľaváka ani v prípade ovládania samotného telefónu. Jeho hlavný ovládací prvok je umiestnený na ľavej strane, čo znamená, že pri používaní tohto telefónu musí mať ľavák neprirodzene zalomený palec.



Model VK2200 má asymetrickú klávesnicu, ktorá má od ergonómie na míle ďaleko. Pravák i ľavák bude mať problémy.

Ľavákov diskriminuje i drvivá väčšina súčasných komunikátorov a iných prístrojov s dotykovým displejom. Najnovšou módou je umiestňovať stylus do pravého dolného rohu prístroja – teda presne tam, kde ľavákovi taký model sedí v dlani pravej ruky.

Pri vysúvaní a zasúvaní stylusu je potom nutné telefónom otočiť do úplne neprirodzenej polohy. Toto umiestnenie si obľúbili prakticky všetci významní výrobcovia Windows Mobile komunikátorov – stylus vpravo dolu nájdeme prakticky pri všetkých HTC, E-TENoch, ASUSoch, HP alebo Giga-Bytoch, ktoré dnes nájdeme na trhu.

Stylus „na zlom mieste“ majú napríklad i Emgeton G20 Cult alebo VK 160.

Pravá cesta pre ľavákov

Telefónov, ktoré by tak ľavákom mohli vadiť, je pomerne dosť. Ale však pravda, že na tú trochu nepohodlia dá pomerne ľahko zvyknúť. Prečo si ale zvykať, keď existuje mnoho normálnych telefónov, ktoré ľavákom vôbec nevadia? A dokonca existuje i pár kusov, ktoré podľa nás a našich skúseností ľavákom nahrávajú.

Je pomerne jednoduché tieto zariadenia nájsť, pretože ide o prístroje s ovládacím kolieskom známym najčastejšie pod označením Jog-dial. To sa väčšinou nachádza na ľavom boku prístroja a podľa našich skúseností je jeho obsluha ľahšia práve palcom ľavej ruky, ktorý na koliesko prehmatáva z klasickej klávesnice.

Paradoxne ide väčšinou o komunikátory, ktoré bude ľavák pri používaní dotykového displeja držať v pravej ruke a ktoré majú stylus práve v pravom dolnom rohu. Avšak pri jednoručnom ovládaní bez stylusu je toto ovládacie koliesko pre ľavákov naozaj pohodlné.



Jog-dial sa začal objavovať na trhu od modelov CMD-J5, J7, Z5 a osvedčil sa. Nájdete ho i pri súčasnom hudobnom Sony Ericssone W960i.

Sony Ericsson P1i je prístroj s mnohými možnosťami ovládania. Obojručný model je jednou možností, ľavák však rád siahne po Jog-diale na ľavej strane. Môže však použiť aj stylus – ten je síce napravo, ale hore, takže je prístupný i pri držaní v pravej dlani.

Najznámejšími prístrojmi s Jog-dialom sú komunikátory značky Sony Ericsson – celý rad P od modelu P800 cez P900i, P910i, novší M600i a súčasná vlajková loď P1i Jog-dial má. Disponujú ním i walkmanovské varianty posledných dvoch menovaných modelov – W950 a 960i.

Všetky tieto komunikátory majú navyše stylus umiestnený v ľavom hornom rohu, kde je pre ľaváka najľahšie prístupný. Podobné koliesko nájdeme i na komunikátoroch ASUS (napríklad P750) alebo na niektorých modeloch HTC (TyTN a TyTN II).

Pri bežných mobilných telefónoch sa s nimi tak často nestretáme a ich éra tu skončila práve v dobe spojenia Sony a Ericssonu. Pôvodné modely Sony CMD-J5, J7 alebo Z5 a Z7 sú dodnes vďaka Jog-dialu legendárne.

Ľaváci nemajú život s mobilnými telefónmi výraznejšie ťažší než praváci, ale ako sme si na niekoľkých príkladoch ukázali, sú tu telefóny, ktoré sa pre nich príliš nehodia, a naopak i pár výnimiek, ktoré sa budú ľavákovi ovládať pohodlnejšie.

Tá pravá budúcnosť pre ľavákov však zatiaľ iba klope na dvere. Dnešná móda dotykových displejov umožňuje prakticky neobmedzené možnosti z hľadiska návrhu architektúry ovládacích prvkov. A je tak možno len otázkou času, kedy v menu niektorého z takých prístrojov nájdeme položku pre prepnutie ovládania „na ľavú ruku“ tak, ako si napríklad môžete u počítačov zameniť tlačidlá myši.

