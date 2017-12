Warhammer 40.000: Dawn of War 2 - sci-fi jatky sa vracajú

Sú herné spoločnosti, na ktoré sa jednoducho dá spoľahnúť a nech prídu na trh s čímkoľvek, bez akéhokoľvek mediálneho masírovania vieme, že pôjde o projekt hrateľný, zábavný a strávime pri ňom dlhé hodiny s potmehúdskym úsmevom na perách.

16. jún 2008 o 17:24 Ján Kordoš

Relic Entertainment je ambiciózne, skúsené a úspešné herné zoskupenie, ktoré sa nám predstavilo síce len zopár projektmi, avšak každý z nich bol hitom a spomíname naň s láskou. Dnes s už nostalgickou slzičkou v kútiku oku sa nám javí vesmírny Homeworld – prvá stratégia v skutočne 3D vesmíre a nielen nejakej placke. Datadisk, pokračovanie, idylka. Warhammer 40.000: Dawn of War sa objavil pred štyrmi rokmi a mohli sme sa ponoriť do skutočne zbesilých bojov zviazaných nielen známou mantrou (=postav základňu, zhromaždi suroviny, vyrob kopec jednotiek, zadup nepriateľa do zeme), ale i skvelým univerzom, vynikajúcou hrateľnosťou, prepracovaným multiplayerom a... a tri datadisky hovoria jasnou rečou, pričom ten posledný Soulstorm bol vydaný len nedávno (nepracoval na ňom však Relic, ale zosnulé štúdio Iron Lore). Do tretice všetko dobré a aby sme mali zdĺhavý, spomienkový úvod z krku, necháme to bez komentára. Company of Heroes. A prídavok Opposing Fronts.

Takže máme vymaľované, čo kúsok, to hit. Keď sa objavila informácia o tom, že sa konečne pracuje na pokračovaní Warhammeru z ďalekej budúcnosti, jasala každá strategická duša. Warhammer 40.000: Dawn of War 2 už teraz patrí do rodiny titulov, na ktoré sa tešia majitelia PC bez rozdielu veku. Nebude to Starcraft 2, nebude to ani ďalší World in Conflict, ale spoločne napríklad s Red Alertom 3 ide o projekt, ktorý nenecháme len tak na pokoji. Navyše nech sa na pokračovania pozeráte z ktorejkoľvek strany, Dawn of War 2 bude tou svetlou výnimkou, pri ktorej skonštatujete, že síce ide o druhý diel (hore uvedené hity, ktoré sa chystajú majú taktiež svojich predchodcov), ale tu sa pridala novinka, tam vylepšenie a máme tu zaujímavý mix.



Vesmír Warhammeru 40.000 zostane zachovaný, to je zrejmé už zo samotného názvu hry, takže nás čakajú známe rasy, potvrdené však zatiaľ boli len dve: Space Marines a Orcs - iné určite pribudnú. A samozrejme bude dôraz kladený na multiplayer, no začneme z iného konca. Singleplayer kampaň bude opradená príbehom a to nie len tradičným „modrí proti červeným“, ale sa nám do toho pripletú hrdinovia. Špeciálne postavičky, ktoré si budeme prenášať v kampani, cestovať s nimi z planéty na planétu (na každej z nich dostaneme porciu úrovní) a čo je najlepšie, nepôjde len o panákov s väčším mečom, väčším rotačným guľometom či alebo vyššou... ehm... výškou. Naši hrdinovia totiž budú získavať skúsenosti, postupne zlepšovať svoje schopnosti a aby to nebolo málo, po jednotkách ostáva vercajk, ktorí je mŕtvym už k ničomu, tak si ho môžete pokojne privlastniť. Áno, také Diablo v strategickou háve.

Vaše jednotky tak nebudú viazané na zbraň, ktorú majú na začiatku v packách, ale si pekne vezmete zo zemi novú, lepšiu, prípadne si oblečiete kvalitnejšie brnenie. Fungovať budú klasické princípy rozlíšiteľnosti jednotlivých jednotiek. Jedna nebude mať v láske ohník, iná môže byť voči nemu odolnejšia a podobne. Vytvorenie skupiny, ktorá bude multifunkčná, prípadne efektívna práve proti vám stojacemu protivníkovi zostáva kľúčové. Na taktickejšie spracovanie akčných RTS-iek sme si však akosi už zvykli a postupne budeme musieť brať na vedomie i fakt, že lineárnymi misiami sa to už stratégiami tak hemžiť nebude. Mnohé planéty, ktoré môžete navštíviť zostávajú zárukou skôr otvoreného sveta, než tvrdo naskriptovaných úrovní.

Na Dawn of War 2 sa prejaví vplyv Company of Heroes. Stále síce pôjde o zúrivé bitky, pri ktorých potečie mnoho krvi a jednotiek bude hromada, celkový počet vami ovládaných panákov však poklesne, hranie sa stane viac osobnejšie. Tento posun sa v hre neobjaví výhradne z dôvodu vysvetlenia číslovky 2 v názve titulu. Každá jednotka bude trochu väčšia než zhluk pixelov, lepšie animovaná a budeme sa s ňou môcť stotožniť. Nebude to síce Original War (buď zem tomuto nedocenenému projektu ľahká), avšak posun je to výrazný. Neprídeme o výrobu jednotiek, prípadne iné známe techtle-mechtle, len sa Dawn of War 2 presunie viac zo starania sa o základňu k samotnému boju. A to nám vyhovuje, hlavne ak autori potvrdili, že samu riadne venujú. Tvrdili to pri Company of Heroes a veľmi dobre vieme ako to celé dopadlo. Na výbornú.



Bolo by príliš okaté tvrdiť, že Dawn of War 2 bude vlastne "Company of Warhammer 40.000 Heroes", pre približné prirovnanie nám to však postačí. Ovládanie panákov už nebude striktne obmedzované debilitou jednotiek, pretože práve AI (nielen vašich panákov, ale aj nepriateľských) sa dostáva na vyššiu úroveň. Ak teda vyšlete skupinu k rohu budovy, nehodia si klapky na oči a hybaj ho cez mínové pole na inkriminované, vami vybrané miesto. Pokým budú pod nepriateľskou paľbou, ťažko ich presvedčíte k presunu alebo sa nepohrnú tou najkratšou trasou, lež si vyberú vhodnú trajektóriu. Hľadanie tej správnej cesty by malo byť jednoduchšie, jednotky sa nebudú zasekávať, prípadne vyberať krkolomnými miestami, čo sa v minulosti stávalo pri RTSkách pomerne často a museli sme jednotky manuálne usmerňovať. Budú si hľadať čo najvýhodnejšie pozície, automaticky sa začnú kryť, využívajú výhody prostredia a zoskupujú sa do formácií (tie im nadefinujete vy). Dôjde samozrejme aj na brutálnu melu, kedy bude všetko lietať vzduchom, ale posun bude markantný.

S ľahkosťou sa môžeme presunúť k featurke, ktorá tento spôsob hrania stavia do polohy značne atraktívnej. Zničiteľné prostredie. Ak je váš panák zalezený v betónovom bunkri, neznamená to, že medzi prestávkami na Solitaire zničí niekoľko nepriateľských jednotiek. Stačia ťažké zbrane a už je úkryt v troskách. To sa dá samozrejme taktiež využiť, pretože za trosky sa dá taktiež ukryť a hoci nejde o najideálnejšiu dovolenkovú destináciu, vždy ide o miestečko výhodnejšie ako ostať stáť s panákom bez akéhokoľvek úkrytu. Fyzikálny engine Havok sa postará o všetko podstatné a boje sa tak stanú nielen zaujímavejšími, ale musíte aj trochu pohnúť hlavou, plánovať postup, vyberať výhodné miesta, dostať protivníka do nevýhodnejšej situácie. Jednoducho sa bude stále na mape niečo diať a len tak si odskočiť na kafíčko bude neprijateľné.



Že to bude aj skvostne vyzerať, potvrdzuje aj nedávno uvedené video (nájdete ho dolu pod článkom) a slovíčko spektakulárny by sa dalo použiť viackrát, len škoda, že je tak krkolomné. Ostaneme pri starom otrepanom: vyzerať to bude úžasne vďaka fyzikálnemu modelu poškodenia, časticovým efektom, spracovaniu výbochov, detailným animáciám a pre temný svet Warhammeru aj potokom krvi. Vidíte, ani to nebolelo a máme Dawn of War 2 zhrnuté a podľa tohto zlomku odhalených informácií pôjde o jeden z najlukratívnejších projektov na PC. Isteže, Dawn of War 2 sa neobjaví skôr než o rok, dovtedy je čas na odhalenie ďalších drobností. Nič sme nepočuli o príbehu, samotná hrateľnosť je sprostredkovaná len útržkovite, multiplayer je len slovíčkom v tlačových správach. Aj napriek tomu je však otvorené prostredie, sústredenie sa na menšiu armádu, RPG prvky, deštrukcia prostredia dostatočnou motiváciou, prečo si Dawn of War 2 všímať a pozorne sledovať.