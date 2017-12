Regulácia cien SMS a dát v roamingu je podľa ATO neštandardná

Prípadnú reguláciu dátového a SMS roamingu zo strany Európskej komisie (EK) považuje predseda Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Vladimír Ondrovič za neštandardnú.

16. jún 2008 o 15:10 SITA

BRATISLAVA 16. júna (SITA) -

"Už spôsob regulácie roamingu hlasovej služby je podľa mňa neštandardný, pretože je nad regulačný rámec Európskej únie (EÚ), ktorý je všeobecne platný. Prípadná regulácia dátového a SMS roamingu je podobný prípad," povedal pre agentúru SITA Ondrovič. Snahy o reguláciu cien v týchto oblastiach minulý týždeň avizovala eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová v prípade, ak operátori neznížia ceny.

Zástupcovia regulátorov telekomunikačného sektora z krajín EÚ pritom už diskutujú o novej koncepcii regulačného rámca v tomto sektore, ktorý by mal začať platiť od roku 2010.

"Všeobecne je tlak práve opačný, a to na zníženie úrovne regulácie, ktorá je v niektorých prípadoch neopodstatnená a má opačný efekt," dodal predseda ATO. Samotní mobilní operátori tvrdia, že svoje ceny za dátový a SMS roaming už znižovali. Spoločnosť Orange podľa jej hovorcu Richarda Fidesa iniciatívne znižovala dátový roaming v niektorých prípadoch aj o viac ako 80 % už na jar minulého roka. Orange by dokonca privítal vytvorenie priestoru na zníženie cien dátového roamingu, nakoľko je podľa Fidesa operátorom, ktorého čoraz väčší podiel výnosov tvoria výnosy z dátových služieb.

"Tým by bol dátový roaming zo strany zákazníkov ešte viac využívanou službou a adekvátne k tomu by sa zatraktívnila naša konkurenčná výhoda, ktorá spočíva v najväčšej 3G sieti. Sme však presvedčení, že trh najlepšie vyrieši aj túto situácia v prospech zákazníka. Akékoľvek zásahy EK do cenotvorby v oblasti dátového roamingu, či SMS, nepovažujeme preto za šťastné a opodstatnené," povedal pre agentúru SITA Fides.

Fides tiež uviedol, že spoločnosť Orange vyvinula iniciatívu, aby so svojimi roamingovými partnermi dohodla výrazne nižšie poplatky za dátový roaming. Pri cenotvorbe sú však podľa neho limity spoločnosti dané nákladmi, teda roamingovými poplatkami. "Sme presvedčení, že naše súčasné náklady na dátový roaming nám zatiaľ neumožňujú ďalšie zásadné zníženie cien dátového roamingu," uviedol hovorca Orangeu.

T-Mobile podľa jeho hovorcu Andreja Garguláka znížil od pondelka ceny dátového roamingu nielen v EÚ, ale aj v ďalších vybraných krajinách. V priemere znižoval T-Mobile ceny dát o viac ako 65 %. Spoločnosť tak napĺňa prísľub ešte zo začiatku tohto roku, že plánuje znižovať ceny dát už v prvom polroku 2008.

Pri textovom roamingu T-Mobile znížil ceny MMS správ ešte v minulom roku na rovnakú cenovú úroveň, ako v domácom prostredí. "Zákazník T-Mobilu tak môže posielať MMS u hociktorého zahraničného operátora s podporou tejto technológie za rovnakú cenu, ako na Slovensku," uviedol Gargulák.

Skupina Telefónica O2 vyhlásila už začiatkom tohto roka zníženie cien textového a dátového roamingu v krajinách EÚ o 40 %, teda skôr, ako k tomu EÚ vyzvala. "Ďalšiemu zníženiu cien musí predchádzať úprava cien za textový a dátový roaming na úrovni veľkoobchodných cien," povedal pre agentúru SITA hovorca tretieho mobilného operátora na Slovensku René Parák.

Euroregulačným snahám o zníženie cien dátového a SMS roamingu už vlani predchádzala regulácie cien hovorov. Platná eurotarifa od septembra minulého roka bola stanovená na základe nariadenia EÚ na 49 eurocentov za minútu za odchádzajúci a 24 eurocentov za prichádzajúci hovor minútu hovoru v roamingu. Roamingoví zákazníci využívajú eurotarifu automaticky pri prechode hraníc. Niektorí mobilní operátori však riešia svoj roamingový marketing aj nezávisle od tejto eurotarify, pričom ponúkajú svojim zákazníkom ceny roamingových hovorov výhodnejšie ako v jej rozsahu. Členovia European Regulators Group (ERG) však na svojom minulotýždňovom zasadnutí skonštatovali, že regulácia cien pri poskytovaní hlasových služieb v rámci roamingu v podstate nepriniesla zintenzívnenie súťaže, len dodržiavanie cenového stropu.

Podľa hovorcu Telekomunikačného úradu SR (TÚ) Romana Vavra by ďalšia regulácia cien rozhodne prispela k zvýšeniu využívania cenovo regulovaných služieb. Predstaviteľ TÚ SR, ktorý je tiež členom ERG, ďalej skonštatoval, že ceny pripojenia k internetu v rámci roamingu spôsobujú nezáujem o intenzívnejšie využívanie tejto služby. "Ceny sú obvykle tak vysoké, že sa ani manažérom neoplatí využiť túto službu. Jednoduchšie, ale hlavne ďaleko lacnejšie je pripojiť sa k internetu v navštívenej krajine iným spôsobom," povedal pre agentúru SITA Vavro.

Eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová vyhlásila minulý týždeň posledné varovanie operátorom, že ak dostatočne neznížia ceny medzištátneho prenosu dát a textových správ, EK bude musieť zakročiť a sama ceny regulovať. Na stretnutí regulačných úradov pre telekomunikácie zo všetkých štátov EÚ Redingová vyhlásila, že telekomunikační operátori majú približne dva týždne na to, aby okresali vysoké tarify za textový a dátový roaming. Začiatkom júla EK na svojich stránkach uverejní najčerstvejšie maloobchodné ceny spomínaných služieb. "Na základe týchto cien sa rozhodnem, či je potrebné navrhnúť regulácie, alebo nie," povedala Redingová.

Už predošlá regulácia cien hovorov však podľa prieskumu Informa Telecoms & Media spôsobilo enormný nárast taríf za volania na územie únie z krajín mimo spoločenstva. Operátori sa tak snažia kompenzovať znížené tržby z roamingu. Nemecký klient volajúci domov z Afriky tak mohol zaznamenať napríklad nárast poplatku za roaming až o 163 %. "Keďže nárast roamingovej prevádzky nepokryl pokles taríf, operátori sa snažia kompenzovať tieto straty inde," konštatovala autorka prieskumu Angela Stainthorpe.