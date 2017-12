Icahn považuje zmluvu medzi Yahoo a Googlom za výhodnú

Americký miliardár Carl Icahn, ktorý v máji požiadal o výmenu predstavenstva americkej internetovej spoločnosti Yahoo, sa vyjadril, že dohoda, ktorú spoločnosť Yahoo uzatvorila s Googlom, by "mohla byť výhodná".

16. jún 2008 o 11:55 SITA

NEW YORK 16. júna (SITA, Reuters) - Icahn, ktorý je vlastníkom 59 mil. akcií Yahoo, teda viac než 4 % spoločnosti, odmietol komentovať, či bude aj naďalej žiadať o zmenu predstavenstva spoločnosti, k čomu pristúpil po tom, ako Yahoo odmietlo ponuku softvérového giganta Microsoft. Ak sa však Icahn rozhodne aj naďalej bojovať za výmenu, spoločnosť Google bude môcť od spomínanej zmluvy odstúpiť. Icahn preto žiadosť pravdepodobne stiahne. Americký miliardár ďalej uviedol, že je aj "naďalej extrémne nespokojný s manažmentom Yahoo, ale zdá sa, že zmluva so spoločnosťou Google by mohla byť výhodná a dokonca lepšia než alternatívna zmluva, ktorú navrhol Microsoft".

Spoločnosť Yahoo v piatok vyhlásila, že bude súhlasiť s návrhom spoločnosti Google a poskytne jej na svojich stránkach priestor na internetovú reklamu. Yahoo si od tohto kroku sľubuje ročný zisk vo výške až 800 mil. USD.