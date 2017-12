Siemens sa dohodol so Sanefom na dodávke technológie pre mýtny systém

Medzinárodné konzorcium Satways, ktoré v tendri na elektronický výber mýta napokon nepredložilo ponuku, sa nerozpadlo vinou Siemensu. Bolo to rozhodnutie vedenia spoločnosti Deutsche Telekom.

12. jún 2008 o 21:35 SITA

BRATISLAVA 12. júna (SITA) - "Na poslednú chvíľu nám oznámili, že tento projekt nie je pre nich zaujímavý," uviedol vo štvrtok technický riaditeľ firmy Siemens s.r.o., Bratislava Vladimír Slezák v súvislosti s kritikou netransparentného priebehu mýtneho tendra zo strany vylúčenej rakúskej spoločnosti Kapsch TrafficCom. Vedúci predstavitelia Kapschu predtým vo štvrtok informovali, že celá súťaž bola vyhlásená špeciálne v prospech jedného uchádzača. Siemens sa po zániku konzorcia Satways dohodol na dodaní technológie pre mýtny systém s francúzskym Sanefom, ktorý stojí za združením firiem SanToll a Ibertax. Táto dvojica má byť pritom víťazom tendra s najvyššou cenovou ponukou.

"Boli sme konfrontovaní so situáciou, že máme vyvinutú technológiu a vlastne nemáme ju komu ponúknuť. Zostali sme mimo tendra. Nie sme účastníkom tendra, pretože už sme v jednom konzorciu boli," pokračoval Slezák. S francúzskou firmou sa podľa neho Siemens dohodol z jednoduchého dôvodu - nemal inú voľbu, lebo ostatné konzorcia už mali zabezpečenú technológiu. Jedine Sanef nemal zabezpečenú vyvinutú technológiu a tak ho oslovili. Siemens niekoľko rokov investoval do vývoja mýtneho systému milióny eur a preto má záujem uplatniť ho v konkrétnom projekte. Slezák sa nevyjadril ku kritizovanej transparentnosti mýtneho tendra s tým, že záujmom Siemensu je predať vlastnú prácu. Odmietol dohady, že by Siemens mal byť nejakým spôsobom zvýhodnený v súvislosti s tendrom na dodávku komplexnej služby elektronického výberu mýta.

Siemens podľa Slezáka od začiatku navrhoval pre Slovensko satelitný systém. "Pre rozsah ciest, ktoré sa majú spoplatniť, je výhodnejší, flexibilnejší a rozširovateľnejší. Ministerstvo dopravy sa nechalo niekoľko raz počuť, že to bude satelitný alebo hybridný systém," dodal Slezák. Nevie si pritom predstaviť hybridný systém, lebo taký ešte nikde nevidel. Satelitný a mikrovlnný systém sú podľa neho technologicky úplne odlišné, spoločné môže byť spracovanie údajov, no ich zber je dvojnásobný. Hybridný systém by bol zhruba o polovicu drahší ako čisto satelitný, tvrdí Slezák.

Námietky voči vylúčeniu z tendra na výber mýta predložili na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) 23. a 26. mája tohto roku skupina dodávateľov Slovakpass, vedená talianskou spoločnosťou Autostrade, konzorcium na čele s rakúskym Kapsch TrafficCom a slovensko-švajčiarske združenie ToSy.sk vedené firmou Elektrovod Holding, a.s. ÚVO má rozhodnúť o námietkach podľa zákona o verejnom obstarávaní v tridsaťdňovej lehote od ich podania.

Do tretieho tendra na elektronický výber mýta sa pôvodne prihlásilo osem konzorcií, NDS z nich neskôr vybrala päť a vyzvala ich na predloženie ponúk. Výber mýta sa má zaviesť pre vozidlá nad 3,5 tony na diaľniciach, rýchlocestách a časti ciest 1. triedy v dĺžke okolo 2 400 kilometrov. NDS plánuje uzavrieť zmluvu s budúcim dodávateľom komplexnej služby elektronického výberu mýta na obdobie 14 rokov s možnosťou jej predĺženia o ďalších päť rokov. Vybraný prevádzkovateľ má dodať službu podľa systému DBFOT, čiže navrhni, postav, financuj, prevádzkuj/udržuj a preveď.