Škola hrou: 25 najlepších hier určených pre žiakov a študentov

16. jún 2008 o 10:21 Ján Kordoš

Ešte sa však neobjavil článok (hoci ide o blog, je napísaný viac než zrozumiteľne) alebo ak chcete rebríček 25 hier, ktoré by sa hodili do tried deťom, podľa ktorých by sa mohli učiť. Niekomu sa to môže zdať až príliš bláznivé, avšak skutočne existuje nesmierne množstvo hier s edukatívnym charakterom, ktoré okrem zábavnej vložky dokážu aj naučiť. Nebudeme sa venovať konkrétnym projektom, ani ich rozboru, článok si môžete prečítať na tomto mieste. Hry sú rozdelené do jednotlivých kategórií (história, veda a logika, mytológia, zdravie, biznis a právo, komunita a spoločnosť) a v každých určite nájdete niekoľko herných projektov, o ktorých ste už počuli a aj ich hrali.

Pre niekoho možno novinka, pre iného bežná vec. Veď nie nadarmo sa pred niekoľkými rokmi hovorilo, že mnohí mladí ľudia sa anglický jazyk naučili práve vďaka hrám. Mnohé strategické projekty zas nenásilným spôsobom podsúvajú do podvedomie hráčov históriu a učia dejiny skutočne zábavnou formou. A vytvoriť fungujúcu a prosperujúcu spoločnosť v Railroad Tycoon 2 skutočne nebolo jednoduché a hráč musel plánovať každú maličkosť. Je príjemné vedieť, že v rebríčku sa vyskytuje i hra Spore, ktorá sa na trh ešte len dostane a mnohí do nej vkladajú nesmierne nádeje. Žeby začalo platiť staré a známe škola hrou?

Zdroj: Kotaku, CollegeAtHome