Telekomunikační operátori dostali posledné varovanie od EK

Ak telekomunikační operátori dostatočne neznížia ceny medzištátneho prenosu dát a textových správ, Európska komisia bude musieť zakročiť a sama ceny regulovať.

16. jún 2008 o 11:10 SITA

LUXEMBURG 15. júna (SITA, Reuters) - Ak telekomunikační operátori dostatočne neznížia ceny medzištátneho prenosu dát a textových správ, Európska komisia (EK) bude musieť zakročiť a sama ceny regulovať. Vo štvrtok takto vyjadrila posledné varovanie operátorom eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. Na stretnutí regulačných úradov pre telekomunikácie zo všetkých štátov Európskej únie (EÚ) Redingová vyhlásila, že telekomunikační operátori majú približne dva týždne na to, aby okresali vysoké tarify za textový a dátový roaming. Začiatkom júla EK na svojich stránkach uverejní najčerstvejšie maloobchodné ceny spomínaných služieb. "Na základe týchto cien sa rozhodnem, či je potrebné navrhnúť regulácie, alebo nie," povedala Redingová. V každom prípade by to nebolo prvýkrát, čo EK regulovala ceny telekomunikačných služieb. Nedávno určila maximálnu cenu za roamingové hovory.

Európska regulátorská skupina (European Regulators Group), pozostávajúca z telekomunikačných regulačných úradov všetkých 27 štátov únie, vyslovila názor, že sms roaming si vyžaduje reguláciu, ale dátový roaming, ktorý je len v plienkach by sa mal podrobiť podrobnejším štúdiám. Podľa výskumu, ktorý pre GSM Association urobila konzultačná spoločnosť AT Kearney, vzrástol mobilný dátový trh v roku 2007 o 40 % na 7 mld. eur a tarify klesali. Podľa ďalších údajov sa v apríli 2008 sa počet používateľov siete 3G v EÚ zvýšil dvojnásobne na 112