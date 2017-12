Iron Man - zhrdzavený superhrdina

Som drsný muž. Jeden z tých najdrsnejších, takže si nechty na nohách brúsim karbobrúskou, sprchujem sa horúcou vodou a kávu na raňajky nepijem. Ja ju rovno jem. Som drsný, ja viem, málokto na mňa má. Som totiž železný muž, Iron Man.

14. jún 2008 o 15:20 Ján Kordoš

Tresk.

Iron Man je hra akčná. Akčná a nie práve najkvalitnejšia. To zrejme už bolo pochopené. Ale ono je rozdiel, keď máte pred sebou zlý herný projekt, pri ktorom platí: je to tak zlé, že sa to vlastne aj dá hrať a hrou typu drsný hrdina v železnej košieľke. Iron Man po vzore tradičného konceptu (komix-film-plyšáky-menu v nemenovanom fastfoodovom reťazci-hra) prichádza s ponukou, ktorú nemusia niektorí ľudia vydýchať. Veď v kine to bola taká akčná krása, pri ktorej sa človek pukancami aj zadrhnúť mohol. To áno, ale keď chce človek vypnúť a len si užívať rýchlo hýbuce sa obrázky, prichádza na rad obzeranie sa po hre. Železný muž z gigantického univerza hrdinov Marvelu všetkého druhu však dopadol tvrdo na hubu. Ak vôbec dakedy vzlietol. Ale napokon je to úplne jedno. Kto je zaslepený a po hre vyštartuje bez mnohých pripomienok, nebude vidieť kopec nedostatkov, pretože sa to podľa neho hrať predsa dá. No áno, lenže Iron Man je hrou tak zlou, že si človek po pár minútach hrania musí každý uvedomiť, že niečo tak zlého tu už poriadne dlho nebolo.





Príbeh. Áno. Ten tu je a už tradične ponúka neskutočne zamotanú zápletku, v ktorej vyznať sa je problém, hlavne ak ste na filme neboli. Nevadí, nie je to žiadna Vojna a Mier. Bohatý, múdry a krásny Ján Kor... Tony Stark kutí vo svojom brlôžku nové technológie v zbrojnom priemysle. Tu vymyslí novú pištoľku, tam nový granátik a jednoducho to s kladivom a dlátom vie. Potom ho unesie jedna zlá organizácia, ktorá chce, aby robil zbrane pre nich, takže sa Tony nahnevá, potichúčky si v pivničke vyklepe super-oblek, ktorý má v sebe zabudovaný plameňomet a máločo ho poškodí. MacGyver sa môže zahrabať. A potom zlým ujom utečie, len tak mimochodom zdemoluje celú ich základňu a hajde domov. Rozhodne sa, že kakané zbrane už vyrábať a predávať nebude. Šľachetné od neho, čo poviete. No zlí ľudia sú zlí a robia zlé veci a keď železný ujo nechce dať striekacie pištoľky po dobrom, vezmú si ich násilnou cestou a začnú ich jednoducho kradnúť. To Starka znovu nahnevá a rozhodne sa všetky svoje zbrane zničiť. Fanfáry, brilantné vzťahy medzi postavami, mozaika príbehu do seba dokonale zapadá. Ešte nespíte? Tak začnete, pretože od tohto momentu hor sa do mínového poľa, kde na vás striehne slečna nuda a frustrácia.

Klasický third-person pohľad spoza panáka. Presne tak to vyzerá. Iron Man vie lietať, len tak sa vznášať, veľa vydrží, má plameňomet, má guľomet, má špeciálnu mega šupu a má určite aj spodky naruby oblečené. Jednoducho hrdina a práve preto robí všetko to, čo robiť hrdina musí. Valí sa vlna nepriateľov, tak ich treba zničiť, potom ísť dopredu, doľava a znovu dopredu (iná cesta totiž neexistuje) a znovu si doprajete trochu akcie. A to je asi tak všetko, čo sa dá k popisu hry zmysluplne napísať a nenechať sa pri tom uniesť nevhodnými slovnými spojeniami charakterizujúcimi hrateľnosť ako takú. Je to totiž totálny odpad, brak prvého stupňa. Iron Man je hrou dementnou, lineárnou, nepochopiteľnou, nudnou, otrasne vyzerajúcou a proste zlou. Skutočne sa nedá skočiť hneď na hodnotiacu časť. Avšak tvrdým orieškom bude nájsť čokoľvek kladné.

GRAFIKA 2 / 10

Iron Man vyzerá zle. Fakt veľmi zle. Fakt sakra zle. Toto proste musí byť konverzia z PS2 a to navyše vďaka amatérskemu spracovaniu vývojárov zo Secret Level pripomína prvé náznaky troch rozmerov v hernom priemysle. Textúry s nízkym rozlíšením, stále sa opakujúce objekty vymodelované akoby spred 10 rokov, úbohé grafické efekty, otrasný design level... vlastne nie, nič také neexistuje, zrejme bolo všetko vypľuté nejakým náhodným generátorom úrovní a nahádzane bez ľadu a skladu. Vyzerá to zle, nedobre a v tomto prípade je úplne jedno, či pozeráte na PC alebo PS3 verziu. Animácie sú zrejme prebraté z nejakej šialenej plošinovky, takže keď náš hrdina beží, pripomína to skôr šmatlanie sa zvieracieho hrdinu z animáku, nepriatelia majú až niekoľko frameov pohybu a zomierajú tak, že sa hodia na chrbát o zem a radšej do niekoľkých sekúnd zmiznú ich telá nadobro. Alebo helikoptéry a iné technické hračky vybuchnú. Bum. Ohník, dym, žiadne časticové efekty, žiadny fyzikálny model. Človeku sa až nechce veriť, že toto prešlo bez akýchkoľvek pripomienok cez Marvel, Segu, jednoducho kohokoľvek. Vyzerá to otrasne a bolia z toho oči. Tie obrázky okolo sú PR screenshoty a keď budete mať kameru umiestnenú za zadkom, nebude sa ten Iron Manov až tak lesknúť.



INTERFACE 3 / 10

Hráč by si povedal, že keď je to tupá akcia, bude to mať aspoň primitívne ovládanie. Nie, nie, slečny, mladé dámy a páni. Nič také. Využívať budete každé tlačidlo na gamepade (podľa niektorých ohlasov to s klávesnicou a myšou na PC tiež nie je prechádzka ružovou záhradou). A presne tak, nebudete vedieť poriadne nič robiť, pretože pohyb je až príliš citlivý, presné mierenie automaticky odpadáva, ešteže funguje auto-aim. Celé to však v pohybe pripomína bábkové divadlo, ktoré vy nedokážete ovládať ako v prípade iných hier. Ešteže ide o projekt lineárny, takže sa nejako na koniec uličky vždy dostanete. Necitlivé a neprirodzené, presne také je ovládanie, navyše sa do toho pridáva zmätok, takže si svoje užijete. Základné informácie na obrazovke síce sú, ale využívať budete maximálne tak mapu, na ktorej sa chvalabohu nepodarilo nič pokaziť. Na druhú stranu - náš geroj vie chytiť letiacu raketu a šmariť ju po jej pôvodcovi. A že sa vám to podarí málokedy, na to vezmite jed.

HRATEĽNOSŤ 1 / 10

Pozrite sa. Uznávam, že ak ste fanúšikovia Iron Mana, tak vás tento do plechov zabalený hrdina láka svojimi tryskami. Ale samotná hrateľnosť je tak zlá, že si radšej človek bude niekoľko hodín hádzať loptičku o stenu. Čo je mimochodom vynikajúca činnosť, pri ktorej sa nápady len tak hrnú z rukáva. Takže máme superhrdinu, dalo by sa povedať, že takmer nesmrteľného. Ide dopredu, nikdy inam. Nabiehajú na neho davy nepriateľov – tých stačí pokropiť plameňometom (ak ho použijete, nevidíte nič pred sebou, taká fajn je to hračka) a už sa váľajú v agónii. Najlepšie sú úlohy, keď máte niečo zničiť. Tak sa ťapkáte ako na piesočku a nezvládate to. Prvýkrát. Druhýkrát. Tretíkrát. Reštart celej úrovne a pekne od začiatku. No a keď sa situácia niekoľkokrát zopakuje a vy konečne vyhodíte nejaké tie budovy do vzduchu, nasleduje ďalšia super zábava – valí sa na vás halda nepriateľov, potom halda rakiet a potom lieta z vašej blízkosti halda akýchkoľvek predmetov, pretože to znovu nezvládnete a žiaľ ničíte vlastný majetok. Na to, aká je hra krátka (čistý herný čas) je až neskutočne frustrujúca. A poriadne monotónna, pretože naskriptované vlny nepriateľov nedávajú žiadny zmysel, jednoducho sa vyskytnú a je to jedna z prekážok, ktorú musíte zvládnuť, aby ste uvideli záverečné titulky.

Nápadne to pripomína arkády spred 20 rokov: vesmírna lodička, skrolujúca zospodu nahor alebo zľava do pravej strany a stačilo to. Teraz to však nestačí, je to hlúpe, nudné, demotivujúce. Vás to jednoducho baviť nebude. Primitívne úlohy sa opakujú, nie sú ničím spojené – typická šablóna film-hra je teda tentoraz zohavená úplne. Hrateľnosť Iron Mana sa skutočne nedá k ničomu prirovnať. Aj hry podľa animovaných filmov majú aspoň svoje infantilné čaro, tu je panák, ktorý vyzerá otrasne, vo svojej podstate sa nedá poriadne ovládať, nedokáže toho mnoho a vie len ísť dopredu, strieľať a lietať. To je pekné, keby to bolo zabalené do kompaktného celku. A keby sa niekto zamyslel nad tým, či je potrebné ubíjať hráča spôsobom tak úbohým ako „nečakane sa objavujúca vlna nepriateľov“. Takže to buď kropíte alebo lietate a kropíte alebo – a to je najlepšie – začnete robiť čokoľvek iné. Napríklad vyberiete hru, pokojne ju uložíte do boxu a poriadne po ňom poskáčete. Oddychová akcia je fajn záležitosť, lenže tomuto chýba čo i len štipka zábavy.



MULTIPLAYER 10 / 10

Oslavujme a jasajme, hra ho neobsahuje, desiatka teda jednoznačne zaslúžená.

ZVUKY 5 / 10

No áno, sú tu zvuky, dokonca sa aj hodia k danej situácii. Ale že by išlo o niečo prekvapujúco objavné, prípadne príťažlivé, či nebodaj dvíhajúce hru z močiaru tých najidiotskejších hier, to teda rozhodne nie. Dabing je typicky hrdinsko-béčkový, ale tak to má predsa v podobných hrách byť. Ozvučenie preto netypicky strháva aspoň trochu hráčovu pozornosť na dianie na obrazovke – keď to buchne, tak to aspoň počujete. Ale je to na dve veci, ak to je nie je náležite spracované graficky a taktiež pri tom neskáčete od radosti.

HUDBA 5 / 10

Hudba v hre plní rovnakú funkciu ako zvuky. Bude sa vám teda zdať, že ste to už niekde počuli. Typicky hollywoodsky pripravené melódie majú zburcovať vaše ego, aby ste ten svet znovu raz zachránili. No áno, počuli sme to už párkrát a ono to prekvapiť nemôže. Ale aspoň vieme, čo máme na hre chváliť.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 2 / 10

Hodnotiť umelú inteligenciu sa ani neoplatí. Ono totiž žiadna nie je. Jednoducho neexistuje. Vôbec. Panáci nič dokážu stáť a strieľať alebo sa rozbehnúť a skapať. A to len vtedy, ak to majú naskriptované. Nikto sa nijakým spôsobom nebráni. Neznamená to však, že je Iron Man hrou jednoduchou. Príliš zložité to nie je, treba však zvládnuť nápor frustrácie s dementných úloh a opakovanie tých istých postupov a nelogicky zvoleného ukladania pozície. Pri tých pár úrovniach to aspoň vydrží o nejakú hodinku dlhšie. Otázkou však je, komu by sa chcelo moriť čo i len jedno kratšie poobedie s tak nezáživnou záležitosťou ako je Iron Man. Jednoducho nie: je to krátke, je to hlúpe, jediné inteligentné stvorenie sedí pred obrazovkou (žiaľ neplatí pre vývojárov zo Secret Level).



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 2,0 / 10

Iron Man je veľmi veľkým nepodarkom. Nie sklamaním, skutočne by bolo odvážne od tohto projektu čokoľvek očakávať. Lenže svojou nekvalitou prekonal Iron Man všetky možné hranice, zbúral domnienky o aspoň minimálnej snahe tvorcov neodfláknuť svoju niekoľkomesačnú prácu. Iron Man hra je totiž letákom v supermarkete: dostanete ho zadarmo, možno prelistujete a po čase sa objaví v koši. Lenže Iron Man zadarmo nie je. Za takýto paskvil, ktorý by bol pred 10 rokmi priemernou hrou, si niekto pýta peniaze. Že toto Marvel dovolil, je do superhrdinského neba volajúce. Vyzerá to otrasne, je to nesmierne nudné už po minúte hrania (v tomto drží zrejme Iron Man prvenstvo, ktoré mu neukradnú ani profesionáli z Oxygenu – znalci vedia) a môžete byť aj fanúšikovia Železného muža, toto je jednoducho brak. Prívesok k béčkovému filmu, ktorý by sa neujal ani na freeware scéne. Berte to ako fakt. Plusom je priemerná hudba a zvuky. To bude stačiť asi málokomu.

Hru na recenziu zapožičal Gameexpres.