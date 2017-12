ZMOS plánuje projekt vzdelávania samospráv za 120 miliónov

Celonárodný projekt vzdelávania samospráv plánuje od polovice budúceho roka spustiť Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Novinárov o tom dnes informoval výkonný podpredseda združenia Milan Muška.

13. jún 2008

BRATISLAVA 13. júna (SITA) -

Ide o pokračovanie projektu Zvyšovanie konkurencieschopnosti základných škôl na úrovni najmenších územných jednotiek samospráv - Virtuálna akadémia (VA) ZMOS, ktorý od októbra 2006 do septembra tohto roka realizuje spolu s Európskou kultúrnou spoločnosťou.

Celonárodný projekt bude prvé tri roky stáť 120 miliónov korún, ZMOS ich chce získať z Európskeho sociálneho fondu. Z peňazí bude okrem vzdelávania hradený aj nákup technológií, vrátane hardwaru a softwaru počítačov. Zameraný bude na vzdelávanie približne 140-tisíc zamestnancov samospráv a ďalších 23-tisíc volených zástupcov, spresnil Muška.

Prvá fáza projektu sa má začať v októbri až decembri. Ide o výskumnú časť, ktorou ZMOS bude získavať informácie o potrebách vzdelávania z hľadiska obsahu. V tomto období tiež plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávku technológií. Lektori budú zamestnancov obecných a mestských úradov, starostov, primátorov a pracovníkov organizácií, ktoré samosprávy zriaďujú, pripravovať v legislatíve o samospráve, všeobecných zručnostiach v IT oblasti, komunikačných a iných špecifických schopnostiach. "Podľa našich analýz väčšina zo 138 miest je vybavená výpočtovou technikou, má zabezpečený prístup na internet, aj keď sú niektoré mestá, ktoré nemajú ešte ani vlastnú webstránku," povedal Muška. V niektorých obciach ale vo vybavení výpočtovou technikou a jej ovládaní vníma slabiny. "Hardvér, softvér, telekomunikačné technológie a ľudské zdroje, to je to, čo potrebujeme v samospráve v najbližších troch rokoch vyriešiť," zdôraznil.

V pilotnej časti projektu získalo 95 pedagógov z Prešovského kraja zručnosti v informačno- komunikačných technológiách manažovania a tvorbe projektov na čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie i domácich zdrojov. Pilotná časť vyvrcholí letnými on-line konzultáciami v teréne, celkovo sa do nej zapojilo 50 škôl z 37 miest a obcí. Z Európskeho sociálneho fondu bolo na túto časť vyčlenených takmer 7,5 milióna korún. Jej súčasťou bolo vytvorenie e-learningového programu spojeného s vytvorením informačného portálu, zabezpečenie počítačovej mobilnej jednotky, vytvorenie 25-člennej expertnej skupiny, vyškolenie skupiny pedagógov, odborný workshop a medzinárodný kontaktný seminár ADAM.

Nevyhnutnosť informatizácie samosprávy je jednou z priorít ZMOS po májovom sneme. Chce ju financovať najmä z prostriedkov EÚ. Na vybavenie obcí počítačmi, ich pripojenie na internet a na odborný personál chcú získať peniaze z Národného strategického referenčného rámca - z operačného programu Informatizácia spoločnosti. Bez informatizácie obcí podľa Mušku nie je možný slobodný prístup ich obyvateľov k informáciám. Dnes má svoju vlastnú webovú stránku približne len polovica obcí.

