Slovenská webová komunita sa stretne v sobotu v Bratislave

12. jún 2008 o 15:40 Tomáš Ulej, (tu)

Konferencia bez oficiálneho programu, bez poslucháčov, ale so stovkami rečníkov - napríklad aj vami. To je Barcamp, "nekonferencia" o informačných technológiách, ktorú organizuje komunita internetových používateľov v vo viacerých krajinách sveta. Najbližší víkend sa prvýkrát uskutoční aj na Slovensku.



Barcamp sa začne v bratislavskom klube A4 na Námestí SNP v sobotu 14. júna o 10:00 h a potrvá približne do siedmej večer.

Každý účastník sa môže zapísať na webovej stránke www.barcamp.sk.

Svoju účasť už prisľúbil napríklad Christopher Clay, zakladateľ servera www.soup.io, ktorý bude hovoriť o mikroblogingu.

Peter Fabor z Apple bude prednášať o fenoméne podcastingu. Jana Vozárová z autorskej organizácie LITA bude hovoriť o autorských právach v internetovom prostredí. Kontextovej reklame sa bude venovať Branislav Bušovský z Netmarku. Hovoriť sa bude aj o fenoméne "web 2.0", viral marketingu, sociálnych sieťach a bezpečnosti

na internete.



Zoznam všetkých rečníkov a účastníkov si môžete pozrieť na internetovej stránke www.barcamp.sk



Napíšte o Barcampe a dostaňte sa do novín!

Denník SME uverejní najbližšiu stredu článok zostavený rovnako, ako samotná konferencia - len z príspevkov účastníkov.

Napíšte o svojom zážitku z Barcampu a o tom, čo ste tam najzaujímavejšie videli, na svoj blog, pridajte odkaz na blog na stránky Barcamp.sk do nedele 20:00 a možno sa aj Vaše postrehy objavia v papierovom SME v rámci prvej wiki-reportáže v slovenských médiách.