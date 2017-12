Kronika Narnie: Princ Kaspian - virtuálna cesta na trón

Je to zakliate. Úspešná kniha, ktorú si povšimnú filmári. Najlepšie fantasy, od známeho spisovateľa. Do kín príde trhák a nesmie chýbať ani herné spracovanie. Alebo drvivá väčšina hier založených na filmovej predlohe.

12. jún 2008 o 10:46 Ján Kordoš

Nedá sa však povedať, že by to bolo niečo extrémne zábavné a vhodné pre každého, len sa námetu chopili zodpovední tvorcovia Traveler´s Tales, ktorí skúsenosti s vývojom kvalitných hier majú a vtlačili Princovi Kaspianovi svojský rukopis - v kladnom zmysle slova. Hra sleduje filmový príbeh, respektíve ten z knihy a vždy je lepšie, keď predlohu poznáte. Narnia sa znovu ocitla pod nadvládou ľudí, naši malí hrdinovia ju nenavštívili tisícku rokov a to využil tyran Miraz, ktorý sa dostal na trón neprávom. Na ňom by mal totiž sedieť právoplatný panovník, princ Kaspián, no ako to už býva, k tomuto mu budete musieť dopomôcť práve vy. Žáner je tradičný: statická kamera snímajúca prostredie, niekoľkí hrdinovia na scéne a ovládať ich budete desiatky, v jednom momente však vždy len vybranú skupinu. Práve tu uvidíte vplyv vývojárov: postavy sú odlišné, ten zvláda to, ten zas tamto. Kentaur je rýchly a oháňa sa mečom, trpaslík je zas vrtký a dostane sa na inak neprístupné miesta (navyše môže vrhať hák) a takto by sme mohli pokračovať aj popisom známych hrdinov. Vašou úlohou je premlátiť sa filmových príbehov, vykosiť všetko nepriateľské, splniť úlohy, hľadať poklady, ťahať za páky – a to všetko pekne v šiestich veľkých úrovniach, ktoré vás nútia meniť si „povolania“, pretože inak by ste neboli úspešní. Klasická arkáda, ktorých tu je more, no táto je vo svojej podstate aj hrateľná, len musíte mať Narniu v krvi, inak ide o tuctový projekt. Nie však tak zlý, aby ste otrávene prechádzali okolo krabice s hrou a nekúpili ju svojim ratolestiam.



GRAFIKA 6 / 10

Grafické spracovanie je nadpriemerné vzhľadom na spracovanie podobných projektov a užijete si nielen rozmanité prostredie, ale aj zaujímavé scenérie, detailne vymodelované postavy, niekedy sa dokonca pritrafí aj nejaký ten efektík, ktorý zamestná grafickú kartu. Vidíte to na obrázkoch – nie je to síce žiadna výhra, ale s prihliadnutím na filmové hry ide o nadpriemer. Výborné sú animácie. Tentoraz nielen tie filmové, rozprávajúce príbeh, ale aj enginové. Motor hry bol totiž prekopaný a ponúka krajší pohľad na fantasy krajinu a rozdiel medzi enginovými animačkami a samotnou hrou nie je až tak markantný. Podarilo sa to pri zachovaní obstojných hardvérových nárokov, čo treba brať ako výrazný klad hry. Neočarí vás žiaden fyzikálny model, rozbíjať budete maximálne tak zopár predmetov, ale vplyv skúsených vývojárov, ktorí zo seba dostali niečo viac, je vidieť. Porovnajte si to so Shrekom 3 alebo Autami a rozdiel uvidíte. Princ Kaspian nie je ladený do infantilných farieb a motívov, pôsobí vážnejšie, uveriteľnejšie, profesionálnejšie. A to už za kladné hodnotenie stojí.

INTERFACE 5 / 10

Ovládanie na klávesnici je mierne kostrbaté, ale zvládnuť sa dá, no rozhodne treba odporučiť gamepad, s ktorým to ide predsa len lepšie od ruky. Ovládanie je však v mnohých prípadoch veľmi nepraktické. Tak napríklad kamera je statická, vždy zaberá danú scénu z jedného uhlu a pokým prídete na okraj obrazovky, automaticky sa prepne do pohľadu nového. A nie vždy to funguje, niekedy sa bijete v rohu obrazovky, nevedno na koho vôbec metáte šípy, pretože vám niečo zavadzia, proste nevidíte všetko prehľadne. Omnoho jednoduchšie by bolo dovoliť hráčovi ovládať kameru manuálne. Súboje sú upravené do jednoduchej formy: dva útoky, špeciálne akčné tlačidlo a idete. Nevyhnete sa ani tradičným konzolovým prvkom ako akčné stláčanie vybraných tlačidiel. Čo je však značne nepríjemné, je nie práve najlepšie vyriešené zbieranie predmetov na zemi, kedy nie je príliš jasné, kedy konečne tú pochodeň prípadne lepší meč alebo luk zo zeme vziať môžete. Utrpením sa stáva prepínanie postáv. Neexistuje kontextové tlačidlo, ktoré by menilo postavy automaticky – musíte k vybranej prísť, doslova do nej vraziť a aktivovať danú postavu. Nefunguje to vždy, nie je to vôbec užívateľsky príjemne a značne to otravuje. Inak si na všetko zvyknete a nebyť týchto (neustále sa opakujúcich) neduhov, bola by to lahoda.



HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Tu sa treba rozhodnúť podľa vlastného vedomia a svedomia. Nejde o klasickú plošinovku, pretože väčšinu času okolo seba rozdávate rany a hra tak inklinuje skôr k akčným projektom. Tak to však už v záchranách fantasy svetov chodí a ťažko to zmeníte. Hoci hru oživuje možnosť (a vlastne nutnosť) zmeny postáv, ktoré sú odlišné, stále ide o monotónne vykonávanie tých istých činností. Príbeh je bez ohľadu na renomé autora predlohy pre dnešné deti mierne otrepaný, mierne nudný a dostatočne unavujúci. Neprináleží mi hodnotiť filmovú predlohu, avšak už prvý film bol z hľadiska hereckých výkonov a celkového prejavu a spracovania podpriemerný a ukážky dopĺňajúce hru z druhého dobrodružstva sú na tom rovnako. Jednoducho to celé pôsobí príliš umelo, dialógy sú priehľadné a jednoduché. Nie je to ani infantilná rozprávka, ani poriadne fantasy. Preto ak máte radi Narniu, bude vám hrateľnosť úplne dostačovať na vytvorenie tej správnej zábavy, v opačnom prípade vás opakovanie toho istého neunaví: chvíľu bežím, chvíľu mlátim, potom chvíľu hľadám tú správnu páku, prípadne inak „logicky“ premýšľam a takto stále dokola. Zameranie na mladšie publikum jednoznačne srší z každého riadku kódu hry. Nie je to titul zábavný pre staršieho a tým pádom aj náročnejšieho hráča. Hrateľnosť teda upravujte podľa svojho veku, pričom infantilné povahy milujúce plošinovky (napríklad aj autor recenzie) tu to svoje pravé orechové nenájdu. Ide totiž predovšetkým o arkádové bitky. Slovenským hráčom určite prídu vhod české titulky, plnú lokalizáciu však nečakajte, hoci by sa to práve v podobných projektoch nesmierne hodilo.

MULTIPLAYER 7 / 10

Kooperácia je super vec a hrateľnosť dokonca nadšene stúpa, čo by pri podobnej hre človek nepovedal. Lenže to nám už Traveler´s Tales dokázali svojimi predošlými Lego hrami.



ZVUKY 5 / 10

Zvukovým efektom ako takým sa nedá nič vyčítať. Každá akcia je náležite ozvučená, len v niektorých chvíľach by sa patrilo ozvučiť nejakým spôsobom okolie, aby vytváralo adekvátne pozadie. To je však skôr také frflanie, pretože v podobných filmových hrách sa takého niečoho nedočkáme zrejme ani za niekoľko rokov. Dabing je podarený, len je veľká škoda, že si hrdinovia neotvoria ústa častejšie, neprehodia nejaké to slovko dve aj počas hrania, ale sa prejavujú výhradne v animáciách. Ticho vás niekedy nepríjemne prekvapí, hlavne v situáciách, kedy sa vyslovene nič nedeje.

HUDBA 5 / 10

Hudba je nenápadná, no v momentoch, kedy sa niečo podstatné stane, melódiu počuť budete. Filmové skladby sú už samozrejmosťou a mladší hráči sa sťažovať nebudú, ostatní však budú počuť hluché miesta, kedy by sa patrilo hráča motivovať, dodať akcii náležitú atmosféru.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Hra určená pre mladšie publikum je synonymom pre hru krátku, s tupými protivníkmi. Ono to vlastne platí aj v tomto prípade, avšak nie je to až tak markantné, aby sa to dalo vyslovene kritizovať. Áno, všetci nepriatelia sú úplne hlúpučkí a sú tam vlastne iba preto, aby ste ich za ručičku odviedli do večných lovísk. Mávajú početnú prevahu, niekedy sa na scéne objaví tuhší nepriateľ, ktorý vám zo zdravia ukrojí, umierať však budete len raz za čas, takže je hranie aspoň plynulé. Šestica úrovní nevyzerá na príliš dlhé dobrodružstvo, nedajte sa však oklamať nižším počtom úrovní, kapitoly sú to vcelku dlhé a dá sa aplikovať pravidlo, že čo jeden level, to minimálne hodina hrania a niekedy i viac. Už tradične funguje systém nútiaci do snorenia po celej úrovni, hľadanie kľúčov, ktorými odomykáte truhlice a zbierate bonusy. Tie si potom môžete pozrieť v menu vo forme artworkov alebo videí. Hra však vydrží na pomery filmových fantasy príbehov nadpriemernú dobu. Trochu nepraktické je ukladanie pozície len po dohraní kapitoly. Ak sa trápite hodinu a už viditeľne nemáte na ďalšie útrapy čas a náladu, musíte začínať úplne od začiatku.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5,8 / 10

Kronika Narnie: Princ Kaspian je hra určená pre mladších hráčov. Pokým nad touto hrou budete rozmýšľať týmto spôsobom, dá sa zaradiť medzi lepšie projekty, po ktorých môžete siahnuť. Ak chcete potešiť menšieho človiečika vo vašej blízkosti, nebude to zlá kúpa. Ak sa však chcete zabaviť vy, musíte byť fanúšik Narnie. V opačnom prípade pôjde nielen o stratu času, ale aj financií. Hodnotenie teda podľa vlastného svedomia dvíhajte hore, pod päť bodov však neklesne, pretože sa vývojári pustili do práce poctivo a na výsledku je to poznať.