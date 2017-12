Týždeň vo vede

(5. - 11. 6. 2008)

12. jún 2008 o 0:00

Európska sonda Venus Express vyslala na Zem unikátne podrobné snímky oblakov, ktoré v hustej atmosfére Venuše, prevažne z oxidu uhličitého, vytvárajú v rozpätí výšok 45 až 70 kilometrov kvapôčky kyseliny sírovej a iných aerosólov (na foto ESA/MPS/DLR/IDA je južná pologuľa Venuše v ultrafialovom svetle). Nové snímky odhalili rad pohybov vedúcich k zložitej oblačnosti. Najrýchlejšie sú pri rovníku, pomalšie v stredných šírkach a najpomalšie na póloch, kde husté oparové oblaky tvoria akési čiapočky. Zdroj: ESA

David Lawrence z Národného úradu pre výskum atmosféry v Boulderi (USA) s kolegami odvodil, že počas fáz s rýchlou stratou morskej ľadovej pokrývky v Severnom ľadovom oceáne sa klíma na severe Aljašky, Kanady a Ruska môže otepľovať až vyše trikrát rýchlejšie ako doteraz. Viedlo by to k topeniu permafrostu a prísunu ďalších skleníkových plynov do ovzdušia, lesným požiarom a otrasu ekosystémov.

Zdroj: Geophysical Research Letters

Tím Lothara Schermelleha z Univerzity Ludwiga Maximiliána v Mníchove vyvinul nový mikroskop. Ponúka farebné trojrozmerné snímky s vysokým rozlíšením a z konvenčných mikroskopov najviac podrobností (na foto Lothara Schermelleha a Petera Carltona je jadro myšej bunky pri delení). Založený je na tzv. trojrozmernom štruktúrovanom osvetlení (3-D SIM) a dokáže zobraziť jadro cicavčej bunky s rozlíšením 100 nanometrov, doterajší rekord konvenčných mikroskopov bol 200-300 nanometrov. Zdroj: Science

Lisa Ballanceová a Tim Gerodette z Národnej služby morského rybolovu (USA) oznámili, že počty dvoch druhov delfínov, žijúcich na východe tropického Tichomoria (na foto NOAA je jeden z nich), zdecimované následkom lovu tuniakov, výrazne stúpli. Zdroj: NOAA

Podľa Abdula Kádira al-Husana zo Strediska archeologických výskumov v Rihábe (Jordánsko) sa v tomto meste na severe krajiny našiel pod Kostolom sv. Juraja z roku 230 podzemný kostol kresťanov, možno už z rokov 33-70, teda najstarší.

Zdroj: Jordan Times/Daily Telegraph